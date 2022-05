¿Cómo reparar el error DRIVER_INVALID_CRUNTIME_PARAMETER en Windows 10?

Si su computadora muestra esa temida pantalla azul con un error DRIVER_INVALID_CRUNTIME_PARAMETER, no te preocupes.. Es posible que algunos programas o archivos no funcionen correctamente, pero esto no significa un peligro grave.

Existen múltiples soluciones para acabar con estos errores, por lo que en este tutorial, Solucione el error con unos simples pasos Puedo explicar fácilmente.

¿Qué tipo de contenido es?

Estos errores de pantalla azul son conocidos, incluidos: Error 0x00000082DFS_FILE_SYSTEM Y el Error IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAl En Windows 10, estos son muy molestos, pero aun así, debido a que son tan comunes La solución actual es simple.Elimine la necesidad de depender de técnicos.

El error DRIVER_INVALID_CRUNTIME_PARAMETER es un controlador de dispositivo fallido, instalación incompleta, Actualización incorrecta o programa incompatible con su sistema.. Verá una pantalla azul normal creada para advertirle sobre la operación fallida.

Puede parecer alarmante pero no tienes que preocuparte por la presencia de este error en tu dispositivo. Debe ser eliminado de inmediatoSin embargo, no daña al operador.

¡Deshágase del error DRIVER_INVALID_STACK_ACCESS en unos sencillos pasos!

Encuentre la solución adecuada para error de pantalla azul Debes seguir disfrutando de tu ordenador. Aquí está la lista.

actualizacion de Windows

Las actualizaciones del sistema generalmente corrigen errores de raíz y reemplazan los archivos dañados por otros nuevos. Para actualizar Windows correctamente, basta con ir al menú de la computadora. Presione la tecla de Windows en el teclado.. Escriba configuración de actualización en la barra de búsqueda para mostrar la ventana.

Desde allí, puede seleccionar «Actualizaciones de Windows» para verificar las versiones disponibles. Este proceso, al igual que el de descarga, está totalmente automatizado, por lo que solo tendrás que esperar unos minutos.Hasta el último Reinicie el dispositivo y compruebe si se ha resuelto el error.

Desinstalar la última actualización

Si obtiene el error DRIVER_INVALID_CRUNTIME_PARAMETER después de actualizar el sistema, es posible que el proceso sea incorrecto y que tenga un problema.

Desinstalar actualizaciones recientes Debes ingresar al buscador de Windows. donde escribir «Actualizacion de Windows» O simplemente «actualizar». Luego de buscar, ingresa a la sección de Actualizaciones y Seguridad para continuar con el proceso.

Hay una lista de herramientas.Vaya a «Desinstalar aplicación». Busque la última versión que descargó y haga clic en Desinstalar. Finalmente, reinicie su computadora y asegúrese de que el error se resuelva por completo.

Revertir o actualizar el controlador

Incluso si los pasos anteriores no funcionaron, todavía tienes esta variante. Hay dos opciones: actualizar el controlador o revertir el controlador. Encárgate primero de las actualizaciones Si esto no funciona, deshazlo.

Presione la tecla de menú de Windows en su teclado Cuando se abra el menú, escriba en el motor de búsqueda «Administrador de dispositivos» Seleccione un resultado de búsqueda y abra una ventana.

En ella encontrarás Lista de hardware por sitios web visitados.. En caso de duda, simplemente búsquelo en el historial y haga clic con el botón derecho. En la pequeña barra de herramientas emergente, seleccione Propiedades.

Allí verá un resumen útil de su hardware y tendrá la opción de actualizar o revertir sus controladores. Si esto es seguido por un error DRIVER_INVALID_CRUNTIME_PARAMETER, puede considerar instalar un detector de errores dedicado para facilitar el proceso.

