Cómo reparar el error de Xbox 0x87e10bca y abrir el juego rápidamente

Realmente, los errores son molestos en todos los aspectos mostrados. Xbox Series X es muy oportuno cuando se trata de cómo corregir el error 0x87e10bca. Obtenga las últimas actualizaciones de software.. Por tanto, pasemos al momento de resolución que puede suponer la descarga del juego.

¿Cómo puedo solucionar el error de Xbox 0x87e10bca y abrir el juego rápidamente?

¿Cuál es la causa del error 0x87e10bca que se muestra en la serie Xbox?

Un aspecto que puede causar problemas es la incompatibilidad entre el juego y la Xbox.También es posible Interrupción del estado del servicio de Xbox.Esto puede impedir que inicies el juego. Correctamente.

Otro aspecto a considerar es que exista un error de conexión a internet que pueda interrumpir el proceso.También se produce un mal funcionamiento de la conexión Error 0x87E10BC6Así que hay que tener cuidado.

¿Cómo deshacerse de este error al ejecutar un juego de Xbox?

Es posible que deba desinstalar y reinstalar el juego para corregir el error. Antes de hacer esto, puede hacer lo siguiente desde Soporte de Xbox:

Para desinstalar: Debe presionar el botón Xbox en su controlador para abrir la guía. ahora, [マイゲームとアプリ]Elegir Entonces muestra todo. después,[ゲーム]o[アプリ]Encuentra el título del juego que deseas desinstalar. Luego presione el botón de menú en su controlador. Por esta razón, [アンインストール]Proceder a la selección ..



Reinstalar: Presione el botón Xbox en su controlador para abrir la guía y seleccione Mis juegos y aplicaciones Actual,[すべて表示]Cuando[ゲームまたはアプリケーション]Está dentro. Para juegos[ライブラリ全体とすべてのマイゲーム]Seleccione y en el caso de la aplicación[ライブラリ全体とすべてのマイアプリ]Seleccione para encontrar el juego o la aplicación que desea reinstalar. Tienes que pulsar el botón de menú. Para juegos, Administrar juegos y complementos .. Instalar[すべてインストール]Hacer clic. para aplicaciones,[アプリの管理]Elegir. Luego ingrese el botón para instalar. La barra de progreso muestra el estado de la instalación. [スタート]Después de presionar el botón[設定]Debe ser seleccionado.Próxima huelga sistema Y Almacenamiento .. Esto le mostrará el espacio utilizado para cada unidad en su dispositivo. Debe asegurarse de que su disco duro tenga el espacio requerido.



¿Cómo verificar la compatibilidad del juego antes de instalarlo en Xbox?

Para hacer esto, puede buscar información de compatibilidad.Por ejemplo, ver detalles ¿Qué versión de Xbox y qué características tiene? Hay muchas formas de comprobar si el juego que necesitas es compatible.

Uno de ellos revisa el estadio, Dondequiera que veas una consola que lo puedas jugar. Sin embargo, si lo descargó en la consola sin comprarlo físicamente, tienda de microsoft, También puedes observar todos los detalles allí.

De acuerdo con él soporte de microsoft xboxPara la última versión, Xbox Series XSM, casi cualquier juego disponible en Microsoft Store es adecuado para jugar en estas consolas. Juega para jugar estas nuevas versiones.

Así que si ese es el caso, no te preocupes.Aún así, es importante recordar que Hay algunos juegos de Xbox One que no son compatibles con la serie XS. Debido a que Xbox Series S es una consola mecánica totalmente digital, los juegos en disco son incompatibles e inútiles.

Además, la mayoría de los juegos de Xbox 360 y Xbox son compatibles con Xbox One y Xbox Series XS, por lo que debe asegurarse de jugar el juego.puedes comprobar Lista de juegos de Xbox compatibles con versiones anterioresTenga la seguridad de que puede jugar sin problemas.