Cómo reparar el error de uso elevado de la CPU KB4511555 en mi PC con Windows

Cuando se trata de una de las mejores versiones del sistema operativo Windows, Windows 10 definitivamente toma esa posición, seguido por la versión de Windows 7. Estos dos son los más duraderos y aún se mantienen en nuestras computadoras hoy.

Si quieres comprar este sistema operativo para tu PC, Descargar Windows desde su sitio web En Microsoft. Sin embargo, como resultado concreto Actualizar a Windows versión 10Hubo algunos problemas que hicieron que el sistema fuera inestable, como: B. una actualización llamada KB4511555.

¿Qué son los indicadores de error de uso de la CPU?

Ahora, ¿cómo podemos saber que este error que es el resultado de la actualización afecta a la CPU? Además del típico, hay dos indicadores que confirman que tienes este problema. Nuestra computadora funciona muy lentamente Puede hacer mucho más abriendo varios programas al mismo tiempo. Es tarde o se congela repentinamente.

administrador de tareas

en el administrador de tareas También puede monitorear y controlar todos los procesos que se ejecutan en su computadora. Establece prioridades y finaliza o inicia nuevas tareas. También puedes hacerlo desde aquí Ver el rendimiento de la CPU y la RAM Desde PC.

Estos dos aspectos son lo que hacemos. Error de alto uso de la CPULa memoria RAM y los discos duros tienen valores porcentuales elevados, al igual que el apartado de rendimiento.

Hacia Acceder al Administrador de tareasHaga clic derecho en la barra de tareas,[タスクマネージャ]Hacer clic. Otra opción es presionar «Ctrl + Alt + Supr». Seleccione «Administrador de tareas» aquí también.

La barra de búsqueda no funciona

Otros indicadores son error en la barra de busqueda O use Cortana, una nueva función en Windows 10. Si intenta usar esta función, encontrará que no se puede buscar o no funciona en absoluto.

Para ver esto, vaya a la barra de búsqueda, o si tiene habilitado Cortana, pruébelo si nota fallas o funciones que no funcionan. Inestabilidad de actualización KB4511555..

¿Qué precauciones debo tomar para evitar errores de uso elevado de la CPU?

a Evite el consumo excesivo de RAM y CPUDebe evitar que su PC se sature con funciones de fondo como múltiples programas. Especificaciones de la CPU eres bajo Eso significa menos RAM, así como procesadores de gama baja y placas base de gama baja. Esto puede ayudar a resolver parcialmente el problema. Hay otras medidas que puedes tomar.

No instalar actualizaciones

Cuando tu PC te pide permiso Instalar la actualización KB4511555, deséchalo y ve a Configuración y Windows Update. Esto le permite desactivar las actualizaciones automáticas de la computadora. Esto evitará que su computadora se vuelva inestable. Lo mismo si ya está instalado.[設定]En esta sección, debe revertir o desinstalar las últimas actualizaciones.

Quitar BingSearchEnabled

Si lo anterior no funciona, existe una segunda forma de solucionar este problema, para ello presiona la combinación de teclas «Win + R» para abrirlo ejecutar cuadro de diálogo, Aquí escribe «regedit», el «Editor de Registro» de Windows 10 y ve a la siguiente dirección.

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionSearch

Cuando usted viene aquí Busque el valor «BingSearchEnabled». Haga doble clic con el botón derecho del mouse y cambie el valor a 1. También puede eliminarlo si lo desea. Si ya realizó los cambios necesarios, deberá reiniciar su computadora para solucionar el problema.

¿Qué actualización no es compatible con mi dispositivo?

La mayoría de las actualizaciones son compatibles con la mayoría de las computadoras, incluso aquellas con especificaciones más bajas. No obstante, si no es así, el mismo sistema te avisará de que no se ha podido instalar dicha actualización. Nuestra máquina no cumple con los requisitos requeridos..

Para más información, sitio oficial de microsoft Puede verificar las solicitudes de actualización que no se pudieron instalar y compararlas con las especificaciones de su PC. También puedes buscar aquí. ¿Qué es el caché?.. Si necesita instalar una actualización, debe realizar algunos ajustes en el hardware de su CPU para garantizar la compatibilidad.

¿Cómo pueden ayudar las herramientas de diagnóstico a activar Windows?

La activación de su licencia de Windows hará que las actualizaciones instaladas en su PC sean más estables y libres de muchos errores y problemas. Con Herramienta de diagnóstico de Windows 10, Puede comprobar si el sistema operativo está activado. Si no está activado, comprar una licencia te guiará paso a paso para que puedas ejecutarlo con las mismas herramientas.