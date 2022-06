Cómo reparar el error de iMovie cuando no puedes exportar video a 1080p60f

A través de esta guía te enseñaremos Cómo reparar el error de iMovie cuando no puedes exportar video a 1080p60fUn error bastante habitual de esta editorial de Apple.

¿Qué es iMovie?

O Edición de video no es nuevo De hecho, son muchas las aplicaciones que han surgido para los usuarios de ordenadores. Apple no se ha quedado atrás y ofrece el programa iMovie desde 1999.

iMovie es un software desarrollado por Apple Inc. para ese propósito. Hacer que la edición de video sea muy fácil..Ciertamente, no es un programa muy profesional, de hecho, está destinado principalmente a aquellos que desean editar videos de alta calidad, pero probablemente a nivel amateur. La mejor alternativa a Windows Movie Maker Sistema operativo Apple.

al buscar Un poco más expertoLo mejor es que aprendes todo al respecto. Edite y exporte videos 4k desde Premiere Pro O un programa similar. De cualquier manera, si quieres hacer lo básico, iMovie es una buena opción.

Sin embargo, como cualquier otro programa, suele tener problemas y errores.Este es uno de ellos iMovie no admite la exportación de video de 1080pPero eso se puede arreglar con algunos trucos.

Se corrigió que iMovie no exportara video a 1080p60f

Lo primero de lo que voy a hablar es del problema que ocurre cuando intentas exportar un video.La desventaja es que no tienes la opción de exportar calidad 1080pEsto es muy frustrante ya que es la solución más común hoy en día.

Podría decirse que este es uno de los problemas más molestos, especialmente si ha estado trabajando en video durante mucho tiempo.En cualquier caso, hay algunas cosas que puedes intentar hacer Este problema nunca volverá a ocurrir..

Intenta agregar otro video a tu proyecto

iMovie es El mejor programa para editar videos sin marca de aguaPor lo tanto, probar un truco específico te ayudará a usarlo correctamente. Con eso en mente, lo primero que debe hacer es insertar otro video que sea 1080P. Esto le ayuda a ver esta opción al exportar. Añadir otro vídeo En cuanto a los clips que cubrió, pueden ayudar con los errores en esta aplicación.

El problema con esto es que no siempre funciona en los proyectos en los que has estado trabajando.Aún así, no hay nada de malo en intentar Añade vídeo a tu proyecto Existe a una resolución de 1080p. Esto suele ayudar a solucionar problemas que normalmente responden a errores de la plataforma.

Si todavía tienes dudas, simplemente arrastra el clip a la línea de tiempo de tu proyecto. Esto generalmente se recomienda cuando recibe un error que no puede exportar en 1080 al comienzo de su proyecto.

Para probar si esto funciona, ejecute el proceso anterior y vaya a la sección de exportación.Cuando se muestra la opción Exportar a 1080PEntonces el pequeño truco anterior funcionó correctamente.

¿Por qué recibo un error que dice que iMovie no se exporta en 1080p?

No hay una razón específica para que ocurra este problema, pero puedes sacar conclusiones específicas basadas en los consejos para solucionarlo. Una posible razón por la que esto sucede en primer lugar es que el programa iMovie hizo esto. Ver primer clip Utilizado en el proyecto.

En otras palabras, el primer clip Representa una referencia en términos de resolución. Del proyecto. Esto puede limitar la resolución a la resolución del primer video agregado a la línea de tiempo.

Como se mencionó anteriormente, esta no es una causa comprobada, pero algunas personas han informado este comportamiento. Por lo tanto, seguir los trucos mostrados anteriormente, es decir, agregar un video que no sea parte del proyecto a una resolución de 1080p, ayudará a corregir el error.

Por otro lado, solo funciona iMovie. En el escritorioPero también existe la posibilidad Edite videos en Android y iPhone usando Kinemaster Y otras alternativas para dispositivos móviles. También es útil si no puede corregir los errores de exportación de iMovie.