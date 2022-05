Cómo reparar el error de Chrome «ERR_NAME_NOT_RESOLVED» en Windows 10

Aprenderás a través de las siguientes guías. Cómo reparar el error de Chrome «ERR_NAME_NOT_RESOLVED» en Windows 10Problemas que impiden el acceso a sitios web regulares.

¿Qué es un error ERR_NAME_NOT_RESOLVED?

El error ERR_NAME_NOT_RESOLVED está relacionado con el sitio web al que intenta acceder No pudo ser encontrado.. Aparentemente esto hace que la página sea inaccesible, pero hay varias razones para el error.

Con eso en mente, estas son las causas más comunes y las formas más fáciles de resolver este problema común en el navegador Google Chrome. Pero antes de empezar Actualizar Google Chrome a la última versiónEso puede ayudar Se corrigieron muchos errores del navegador... De hecho, la instalación de actualizaciones puede mejorar el rendimiento, por lo que es importante verificar siempre.

Causas y soluciones del error ERR_NAME_NOT_RESOLVED

Antes de buscar una solución adecuada al error, es recomendable analizar la situación concreta que puede provocar este problema, en este contexto se muestra la causa del error. ERR_NOMBRE_NO_RESUELTO Y cómo solucionarlo en el navegador Chrome.

El sitio web está caído

Sin duda, una de las causas más comunes de este desagradable error de Chrome es que no se puede acceder al sitio web que intenta visitar. esto suele ser caída temporalVuelva a visitar el sitio después de un tiempo para ver si puede hacerlo.

En cualquier caso, la mejor manera de asegurarse de que esto es lo que está causando el problema es utilizar las siguientes herramientas: Compruebe si el sitio web no está disponible. Esta herramienta es un sitio web abajo para todos o solo para mi (Les gustó a todos o solo a mí) esto ayudará a hacer esta revisión.

Simplemente acceda al sitio web usando el enlace de arriba. Escriba allí el sitio web al que desea acceder, si es completamente funcional, verá un mensaje «Solo su ‘sitio web’ está en línea» (Usted es único, el sitio web funciona). Si el sitio web está caído, “¡no solo tú! El sitio web no está disponible» (no solo usted, sino también el sitio web no está disponible).

El sitio web no existe

Otra posibilidad de que esté viendo el error ERR_NAME_NOT_RESOLVED es que el sitio web que ingresó simplemente no existe. Por lo tanto, asegúrese de haber escrito correctamente la dirección. Hay una manera Cometiste un error al escribir la página...

Hay un problema con la conexión.

Otra posibilidad del error ERR_NAME_NOT_RESOLVED en Google Chrome es que la conexión no funciona correctamente.. Puede saber fácilmente si su conexión está interrumpida cuando intenta acceder a un sitio web. Si no tiene acceso a ambos, es posible que su enrutador esté defectuoso. Si es así, es mejor Configure para aprovechar al máximo su enrutador..

Sin embargo, un simple reinicio del enrutador puede ayudar Para resolver el problema.. No tienes nada que perder con intentarlo. Apague su dispositivo y vuelva a encenderlo. Después de eso, verifique si puede acceder a uno o más sitios web que antes eran inaccesibles.

Borrar datos del navegador

Borrar el caché y los datos almacenados por Google Chrome ayudará a corregir los errores ERR_NAME_NOT_RESOLVED en algunos sitios web. El secreto aquí es que el navegador intenta recopilar información, ya que esto puede causar problemas al almacenar cookies y otros datos. no puedo acceder a internet correctamente..

De cualquier manera, es una solución que rara vez está libre de errores. Así que si tienes un problema, piensa en lo siguiente: Borra la caché y las cookies almacenadas en Google Chrome Es una electiva que debes considerar.