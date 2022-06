Cómo reparar el error de arranque de VirtualBox VM en Linux-Causas y soluciones

VirtualBox es una aplicación utilizada para crear máquinas virtuales. Estos tienen la misma funcionalidad que una computadora física. Ejecute la aplicación y el sistema operativo. En otras palabras, es como tener un sistema operativo dentro de otro.

Su gran ventaja es la capacidad de manipular ciertos elementos que pueden suponer un riesgo para el ordenador físico, como por ejemplo: B. Pruebas del sistema operativo y archivos infectados. Sin embargo, también ofrece opciones para la recuperación ante desastres y la distribución de aplicaciones. Velocidad lenta y rendimiento inestable..tú podrías Visite el sitio web oficial de VirtualBox Para obtener toda la información sobre el activo y su funcionamiento y tener acceso a la actualización con la garantía del producto original.

¿Qué hace que VirtualBox VM no arranque en Linux?

VirtualBox no se inicia después de la instalación en algunas distribuciones de Linux. Hay muchas causas posibles para esto.Este es uno de ellos no sé He instalado el controlador del kernel... Otra causa es que la máquina virtual VirtualBox se creó con el paquete de extensión habilitado y no tiene instalado su propio paquete de extensión. También podría deberse a un componente en particular para el cual los permisos no están habilitados.

¿Cómo puedo solucionar el error de arranque de VirtualBox VM en Linux?

La forma más fácil de corregir este error es actualizar el programa a una versión más nueva. Para hacer esto, abra una ventana de terminal y use su administrador de paquetes para continuar con la actualización como de costumbre.

tú podrías Instalar Kali Linux en VirtualBox Como herramienta de seguridad avanzada, use sus capacidades contra el riesgo de intrusión al realizar actualizaciones. Este es un sistema de distribución Linux Debian gratuito, y el código está disponible para cualquiera que lo necesite. Realice cambios o reconstruya el paquete. Además, es compatible con dispositivos USB o inalámbricos.

Instalación del controlador del kernel de VirtualBox

Un kernel o núcleo es un controlador necesario para las máquinas virtuales Linux.Sin ella, él simplemente El programa falla y se niega a iniciar.. La solución es una instalación inmediata. Puede hacerlo fácilmente siguiendo los pasos a continuación.

Use las teclas Ctrl + Alt + T o Ctrl + Shift + T para abrir una ventana de terminal. Instale el encabezado del kernel de Linux. Vuelva a instalar completamente el paquete de módulos de VirtualBox. Escriba modprobevboxdrv para cargar el módulo del sistema. Reinicie su PC.

Obtenga el paquete de expansión de VirtualBox

Si la causa es un problema de falla de arranque El paquete de expansión no está instalado VirtualBox se creó con un paquete de expansión válido, por lo que debe seguir estos pasos para lograr la solución: Primero, presione Ctrl + Alt + T o Ctrl + Shift + T en su teclado para abrir una ventana de terminal e ingrese los comandos que se aplican a su distribución de Linux. Finalmente, abra el administrador de archivos de Linux. Puede instalarlo haciendo doble clic en el paquete de expansión.

Puede hacer esto después de haber instalado correctamente el paquete de expansión. Comparte el archivo con «VirtualBox»... Para hacer esto, cree una carpeta compartida y luego intercambie fácilmente archivos de la máquina real a la máquina virtual.

Cambiar la propiedad del directorio /usr/

Es posible que no pueda iniciar la máquina virtual incluso si el módulo del kernel está instalado.Esto puede deberse a que ciertos componentes de VirtualBox están en el directorio /usr. No tienes permiso para ejecutar el programa. Para corregir este error, debe realizar los siguientes pasos:

Use las teclas Ctrl + Alt + T o Ctrl + Shift + T para abrir una ventana de terminal. Ejecute el comando ls -l desde el directorio raíz para ver si la carpeta /usr tiene permisos. Si no es propiedad del usuario raíz, use el comando «chown» para cambiar los permisos en consecuencia. Ejecute el comando ls -l nuevamente para verificar que el comando chown cambió la propiedad de la carpeta.

¿Cómo puedo saber si se solucionó el problema de inicio de VirtualBox VM?

tú podrías Instale VirtualBox en su PC con Linux Puede aprovechar muchas de las máquinas virtuales desde un sitio seguro y confiable.este El programa no requiere virtualización de hardware.Puede crear grupos de máquinas virtuales y administrarlas de forma remota, admitiendo numerosos dispositivos como SMP, ACPI completo, iSCSI, USB y PXE.

Después de la instalación, reinicie su PC para ver todas las causas posibles ya mencionadas y pruebe la solución recomendada si obtiene un error de arranque. Solo entonces puede ver si este problema ya se ha resuelto.