¿Cómo reparar el error CE-117722-0 en PlayStation 5? -Error de conexión

En cualquier caso, siempre hay margen para el error, pero es constante y no se puede esperar que todo sea perfecto. Cuando PlayStation 5 salga a la venta, sabemos que no hay excepción a las reglas. Muchos de estos problemas no son causados ​​necesariamente por la consola en sí, pero algunos son causados ​​por factores externos. Afecta el funcionamiento normal de esta consola.

Este error en particular, que significa «CE», indica la naturaleza del error, como el error. CE-112839-4 Conexión a PlayStation Network, Puedes entender que está relacionado con la conexión a Internet. Este artículo describe la causa, el motivo por el que ocurre, la causa y cómo corregir el error CE-117722-0 de manera efectiva.

¿Por qué recibo el error CE-117722-0 en mi consola PlayStation 5?

Este error está esencialmente relacionado con un problema de conexión. Este problema ocurre en PlayStation Now para permitir que se juegue en la nube. Esto está directamente relacionado con su conexión a Internet. Esta conexión es inestable. PlayStation 5 requiere una velocidad mínima de 5 Mbps para establecer esta conexión. Este problema suele ocurrir cuando la conexión es inestable.

Debe tener en cuenta que este es solo un problema de transmisión, no un problema de la consola, sino un problema relacionado con su enrutador o la compañía que proporciona Internet. Esto se debe a que sucede cuando se produce este tipo de error. , Puede causar problemas con estas configuraciones.Al igual que con Hubo un error al copiar el juego a PS5CE-107891-6eso también Generado por pérdida de conexión En la web.

¿Cómo eliminar el error CE-117722-0 de la consola?

Puedes corregir este error. Esto significa que debe seguir algunos pasos y métodos que son diferentes entre sí, pero definitivamente puede estar seguro de que encontrará una solución a todo esto. PS5 tiene un sistema de soporte que puedes usarSi ninguno de los siguientes métodos funciona correctamente y no puede corregir el error.

Luego, consulte las diferentes formas de reiniciar la consola, acercar el enrutador a la consola, actualizar el enrutador, reinstalar el juego y más. Es una buena idea hacer y verificar todo antes de pasar al siguiente problema para asegurarse de llegar a la solución del problema.

Reiniciar la consola

Esta es una señal de Internet intermitente, por lo que reiniciar la consola puede ser suficiente. Esto solucionará el problema en la mayoría de los casos y permitirá que la consola corrija este error. Para reiniciar, puede: Manualmente presionando el botón de encendido La consola se reiniciará hasta que escuche un pitido y suelte el botón. Luego verifique si fue exitoso.

Acerque el enrutador a la consola

El enrutador suele estar lejos y la conexión no es tan continua como debería ser. Este es el caso cuando otros dispositivos usan esta conexión La conexión de la consola puede ser lenta A medida que acerque el dispositivo, la señal se hará más fuerte y el error se resolverá, ya que provoca una falla en la conexión.

Tú también puedes Usar un cable LAN Esto es muy útil para crear una conexión más fluida y consistente. Esto puede solucionar el problema y eliminar la necesidad de depender de casos extremos como: p.ej.: Elimina tu cuenta de PlayStation 5No necesita hacer esto ya que el problema es la conectividad y no la cuenta.

Actualice el firmware del enrutador

Debe asegurarse de que su enrutador esté actualizado. Si no está actualizado, puede experimentar problemas al enviar y recibir paquetes. Esto lo traduce la consola como un error de conexión ya que no hay nada de datos, en orden de lo que necesitas es si tienes conexión e internet, pero La tecnología de red generalmente no está actualizadaSu ISP puede brindarle toda esta información y soluciones.

Desinstalar y reinstalar juego

Si todo esto no soluciona el problema y estás seguro de que tu conexión a internet es perfecta y la velocidad que necesitas para trabajar es la correcta, ¿Te has asegurado de que tu router esté actualizado? Cambia a la versión que necesitas y no más. Cuando intento desinstalar y volver a instalar un juego al que no puedo conectarme, aparece un error. Esto es muy útil para la resolución de problemas.

Si lo intenta y aún obtiene el error en la consola en todos los casos, consulte: soporte de PlayStationTe recomendamos que contactes con ellos a través de tu cuenta de usuario de PSN y ordenador para evitar que la misma consola sea un problema más. Tenga todos los datos de acceso listos Una consola por si necesitas aportar información desde allí.