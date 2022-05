En esta guía, le mostraremos cómo corregir el error. «No se puede iniciar el motor BlueStacks» en Windows 10, 8 y 7Un error común en este programa.

¿Qué es el error No se puede iniciar el motor BlueStacks?

BlueStacks es una gran aplicación que le permite ejecutar aplicaciones del sistema operativo Android en su computadora. Sin embargo, como con cualquier programa, pueden surgir problemas.

Uno de estos inconvenientes ocurre cuando se muestra un mensaje «El motor BlueStacks no puede iniciarse».. De hecho, este es uno de los problemas más comunes que suelen ocurrir al ejecutar este programa.

Es decir, cuando ves este error, el programa te notifica que se ha producido un error. No permitir lanzamiento Usar archivos de software. Los detalles de este problema son que muchas causas pueden estar en la raíz. Esto suele plantear serias dudas a la mayoría de los usuarios. En cualquier caso, aquí hay algunas posibles soluciones cuando se encuentra con este desagradable error.

Cómo reparar el error BlueStacks Engine Cannot Start en Windows 10, 8 y 7

Como se mencionó anteriormente, no hay una causa específica para que el motor de BlueStacks no pueda iniciar el error, por lo que existen varias soluciones. En base a eso, he resumido algunas Solución más fácil Eficiente para resolver este problema.

Cambia la API que estás usando

Como sabrá, existen diferentes API de video, cada una con sus propias fortalezas y debilidades. Solemos hablar de tres cosas muy importantes. DirectX, OpenGL y Balcanes. Para BlueStacks, hay excepciones para Directx y OpenGL, una de las cuales suele causar problemas en una máquina determinada.

Con eso en mente, es mejor cambiar la API que ejecuta BlueStacks. El proceso es simple. Abra BlueStacks, vaya al menú superior derecho y busque la opción «Configuración».

En esta sección es un «motor». En este punto necesitas cambiar. OpenGL y DirectX.. Después de eso, reinicie el programa para ver si funciona correctamente.

tampoco duele Actualizar DirectX a la última versiónSuele ser más estable y evita que se produzcan ciertos errores.

Habilitar la virtualización del sistema

La virtualización se refiere a los recursos para crear representaciones virtuales de una tecnología en particular. La virtualización se utiliza en muchos sistemas de emulación, incluidos: emulación de Android..

En muchos casos, deshabilitar esta opción puede generar errores como «No se puede iniciar el motor BlueStacks». El proceso de activación varía de una computadora a otra, pero a menudo requiere acceso al BIOS. Puede leer esta guía para obtener más información sobre este proceso. Habilitar la virtualización en Windows..

Después de completar el proceso de activación de la virtualización, intente ingresar nuevamente a la aplicación BlueStacks. Para resolver el problema..

Reinstalar el programa

Esto suele ser para evitar llegar a ese punto, pero muchas veces los archivos de la aplicación están corruptos.Esto también pasa en BlueStacks, así que no es un problema. Reinstalar Bluestacks..Además recomendamos Descarga la última versión del emulador BlueStacksA menudo ayuda con la resolución de problemas.

La reinstalación de BlueStacks es propensa al error No se puede iniciar el motor BlueStacks. Entonces, si ninguna de las soluciones anteriores ayuda, puede probar esta solución simple pero a menudo eficiente.

Usar una computadora diferente

Desafortunadamente, este error aparece a menudo en su computadora. No hay suficiente poder.. Si está utilizando una computadora muy antigua, es posible que incluso obtenga el error «No se puede iniciar Engine BlueStacks».

Si esta es la causa del problema, lamentablemente Debes usar una computadora diferente Pone a disposición este popular emulador de Android, en cualquier caso, también puedes probar nuestra guía Ejecute la aplicación gratuita de AndroidMuestra otras opciones del emulador.