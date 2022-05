Cómo reenviar mensajes de texto y de voz en Instagram – para Android, iOS y PC

Uno de los supuestos que utilizan actualmente las redes sociales para mantenerse al día y enganchar a sus usuarios es adaptarse a sus necesidades. O permitir lo que antes no era posible. Eso es lo que hace Instagram, una red social de imágenes y vídeos, y eso es lo que te mostraré en este artículo. Cómo transferir mensajes de voz y texto en Instagram desde cualquier dispositivo..

¿Cómo reenviar mensajes de texto y de voz en Instagram? -Para Android, iOS, PC

Como sabrás, Instagram es una plataforma enfocada principalmente a mostrar imágenes y videos. Y todas las funciones relacionadas están permitidas. por ejemplo, Sube fotos y videos de la Galería a tu historia..Pero ahora la app ha añadido nuevas opciones que puedes hacer sin ningún problema Reenviar un mensaje o voz enviado anteriormente..

Ahora que tiene la capacidad de reenviar un mensaje directo compartido con otro amigo, ¿cuál es la pregunta que todos se hacen? Y estos son los pasos que debe seguir para poder realizar este proceso en su PC y sus dispositivos Android e iOS. Pero antes de enseñar este práctico truco, No puedes transferirlo directamente desde Instagram..

Por lo tanto, el procedimiento a utilizar es el siguiente: Ingresar a la app de Instagram Inicie sesión desde su PC o dispositivo móvil.. El siguiente paso es Seleccione el mensaje que desea reenviar..Al seleccionarlo aparecerá un pequeño menú desde el cual[テキストのコピー]Escoge una opción.

Luego tienes que seleccionar el contacto y mantenerlo en el área donde se escribirá el mensaje hasta que veas la opción de insertar. Selecciónelo para insertar el mensaje y continuar enviando el mensaje. Vea lo fácil y simple que puede ser Reenviar un mensaje de texto a otro contacto en Instagram..

Asegúrate de que ya sabes Cómo enviar o enviar un mensaje de voz en Instagram Y lo has hecho muchas veces, pero también lo sabes. No se puede reenviar a otro contactoPero no te preocupes. Así evitas errores. Además, al igual que los mensajes de texto, no puede enviarlos directamente desde la aplicación de Instagram instalada en su teléfono inteligente.

En este caso, para buscar y seleccionar la grabadora de voz en su teléfono móvil y grabar la conversación, siga los pasos a continuación. Ingresa a Instagram y reproduce el audio.. Salga de Instagram y regrese a Audio Recorder para detener la grabación.

De esta forma el audio se guardará en la biblioteca de sonidos. Luego solo busque ese audio y vaya al ícono de 3 puntos. Esta opción muestra un menú y selecciona la opción Compartir. El paso final es seleccionar los contactos de Instagram a los que desea transmitir el audio. Ahora usted puede: Reenviar mensajes de voz en Instagram..

¿Cómo puedo compartir mensajes de mensajes de Instagram en otras redes?

La integración de redes sociales y plataformas de mensajería directa es actualmente un hecho. También puedes usar fácilmente aplicaciones hermanas como Facebook, WhatsApp e Instagram para enviarse mensajes y, en este caso, te explicaremos cómo hacerlo. Comparte mensajes directos de Instagram en WhatsApp y Facebook Senger..

Sin embargo, es importante saber que debe realizar la integración entre Instagram y WhatsApp y entre Instagram y Facebook Messenger de antemano. También debes considerar lo siguiente: La integración de Instagram y WhatsApp no ​​está disponible para todos los usuarios Actualmente solo está disponible para usuarios con una cuenta Business o Professional.

Si quieres enviar por whatsapp

Hacia Envía un mensaje directo a los contactos de WhatsApp desde tu cuenta de Instagram Primero debe vincular ambas cuentas. Este procedimiento funciona perfectamente para usuarios con dispositivos móviles Android o iOS. Como está trabajando directamente desde la aplicación de Instagram, el primer paso es ingresar a la aplicación mencionada anteriormente.

Una vez dentro ve a tu perfil y[プロファイルの編集]Haz clic en una opción. Luego busca la opción “Información de la empresa”. El siguiente paso es buscar y seleccionar la opción de WhatsApp, y ahora tienes que Ingrese el número de teléfono para usar esta plataforma de mensajería directa..

Después de haber ingresado los datos solicitados,[確認コードを送信]Tienes que hacer clic en el botón. Esto sirve para verificar su identidad. Una vez que se complete el proceso de verificación, el número de WhatsApp aparecerá opcionalmente en su perfil de Instagram y podrá: Instagram envía un mensaje directo a este número de WhatsApp..

Para el mensajero de Facebook Vinculando tu cuenta de InstagramAdemás de enviar un mensaje, puedes hacer una videollamada, usar un famoso mensaje temporal o enviar un mensaje a un grupo, emoji o pegatina. Por lo tanto, puedes interactuar con tus amigos de Facebook sin salir de Instagram.

Para vincular ambas cuentas, primero debe hacer lo siguiente: Entra en tu perfil de Instagram, para ello deberás hacer clic en la foto o imagen.. El siguiente paso es seleccionar los iconos de tres líneas para colocar en la esquina superior. Esta acción muestra un menú de opciones en la pantalla. en este caso,[設定]Elegir.

Cuando aparezca esta ventana,[プライバシー]Elija una sección y allí[メッセージ]Busque una opción y selecciónela. Para completar este proceso de vinculación[接続されたツール]Ir a la sección y[メッセージへのアクセスを許可する]Necesitas buscar opciones ¿Cuál activar? Recibe mensajes de Instagram a Facebook Senger y viceversa..

como puedes ver Opción de integrar ambas plataformasSin embargo, siempre puedes hacerlo si lo deseas. Deshabilitar las funciones de chat en Facebook Messenger e Instagram.. Este es el final de este interesante artículo. Si tienes alguna duda o sugerencia, no olvides dejarla en la caja de comentarios.