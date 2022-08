¿Cómo reembolsar campeones y máscaras en League of Legends? – Reembolsos LOL

League of Legends es uno de los mejores juegos del género MOBA desde hace muchos años. Por este motivo, muchos gamers se toman muy en serio los videojuegos cuando juegan o realizan compras.Solo piénsalo, aquí está el tutorial de hoy para que lo veas. ¿Cómo reembolsar campeones y máscaras? League of Legends.

Cómo reembolsar campeones y máscaras en League of Legends – Reembolso de LoL

Todos cometen el error de comprar un aspecto que no les gusta, o comprar un campeón solo porque alguien más dijo que es bueno (siempre ven el video primero). recuperar dinero? es una de las preguntas más comunes que se hacen la mayoría de los jugadores de este título. Y el problema es que poner dinero en League of Legends empeora las cosas, por lo que necesitarás un reembolso.

¿Cómo reembolsar campeones y máscaras en League of Legends?

Lo primero que debes saber antes de pasar por el proceso de reembolso de campeones y máscaras en League of Legends es que solo hay 3 formas de recuperar tu dinero (y siempre es una buena idea seguir haciéndolo). para mantener un registro preciso de cuánto gastas en League of Legends).

Estas ocasiones se llaman ficha de reembolso, Es completamente gratis para todos los jugadores una vez que se crea una cuenta.Para usarlos y recuperar tu dinero tienes que ir a la pestaña que visitaste «compras».

En esta sección, verá todas las compras que ha realizado y notará que hay un botón llamado justo al lado de cada una. «reembolso», Púlselo y confirme la acción en el cuadro de diálogo que aparece. Y listo, el dinero ha vuelto.

Tenga en cuenta que no todo en el juego es reembolsable, no hay actualizaciones, transferencias de cuenta o reembolsos. Además, no podemos reembolsar el precio del regalo. Packs, Iconos de eSports, Artículos promocionales, Inventario Hextech Ruta del evento o punto de influencia. Así que gastar mucho dinero para aumentar tus puntos de influencia en League of Legends es un error.

Otros son reembolsables. Sin embargo, hay otras cosas que no se pueden canjear a través de estos tokens.Para recuperar tu dinero por esos problemas tienes que ir a por ello jajaja apoyoPáginas de runas, cambios de nombre y más.

Politica de reembolso

ahora lo sabes como reembolsar campeones o skins en league of legends, Es hora de revisar las reglas que deben tenerse en cuenta al hacer esto. Para que no tengas que quejarte más tarde de que algo salió mal.

Lo primero que debe saber es que solo puede devolver artículos que tengan menos de 90 días. Los artículos antiguos no se pueden devolver. Además, cualquier monto de reembolso se realizará en la misma moneda utilizada para la compra y se realizará en la misma moneda (ni más, ni menos).

el otro seria token de reembolso Desaparecerá tan pronto como lo uses. No se puede devolver. Pero al comienzo de cada año obtienes uno gratis si lo usas (no si está lleno).

Por último, pero no menos importante, tenga en cuenta que los artículos dentro de estos rangos son reembolsables primeros 7 días Compra sin usar tokens. Esto es solo si no lo hace (la mayoría, pero no todos). Basado en todo lo que acabas de leer, necesitas aprender a comprar de manera efectiva en la tienda de League of Legends para no desperdiciar tu dinero y tokens.

Y listo, sabes lo suficiente como para llamarte un experto en reembolsos. Piénsalo dos veces, recuerda que solo hay tres.

Cuando no tengo nada más que decir, ya puedo estar orgulloso porque sé la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo reembolsar campeones y máscaras en League of Legends?, Muéstrale esto a tus compañeros de juego, y si alguien se enfada, destrúyelo en la arena.