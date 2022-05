¿Cómo recupero la aplicación Fotos en mi PC con Windows 10? -Guía de reinstalación

Las computadoras son en sí mismas, y con Windows dominando el mercado, hay muchos usos que hemos tenido éxito en ofrecer. Desde el principio se trataba de mirar fotos y escribir documentos, en el caso de las fotos, Un programa para mostrar estas imágenes, Esto está tan extendido que sucedió casi por accidente en la aplicación Fotos de Windows.

En algunos casos, este programa puede tener problemas o errores. La versión de Windows 10 no es una excepción, pero debido a su excelente utilidad y facilidad de uso, es difícil ejecutarla sin este programa. Por lo tanto, este artículo se centrará en la recuperación. Funciones apropiadas de utilidades valiosastambién debemos Actualiza el visor de imágenes y fotos.

¿Qué métodos puedo usar para restaurar la aplicación «Fotos»?

Si la solución presenta un obstáculo que justifica otro trámite en lugar de actualizarlo. Hay una forma de que vuelva a funcionar. Es importante Copia de seguridad de todos los archivos Esto no es una cosa extra, crea una copia de seguridad de la imagen. Antes de comenzar, debe eliminar todas las fotos duplicadas existentes y evitar hacer una copia de seguridad de las adicionales.

Cuando esta aplicación se corrompe, tiene dos opciones. Una es usar PowerShell y la otra es usar un programa fácilmente disponible (llamado CCleaner). Puedes usar cualquiera de estos dos para resolver el problema. Vamos a ver.

Uso de PowerShell

Primero, verifique qué versión de PowerShell está usando Luego use este método para reinstalar Windows Photo Viewer. Esto evitará problemas durante el uso. A continuación, debe ir al cuadro de búsqueda de Inicio de Windows y copiar PowerShell. botón derecho del ratón Abrir con derechos de administrador.

Para ver todos los programas y aplicaciones en la pantalla azul que aparece, debe ingresar el siguiente comando: La aplicación «get-AppxPakage -AllUsers» muestra «Microsoft.Windows.Photos» en esta entrada. Debe copiarse en el portapapeles. La versión de la misma.

Por ejemplo, en «Micrososft.windows.Photos_2021.2107.22007.0_x64_8wkeybed8wwf» escribe el comando «Remove-AppxPackage (donde pones la versión de la aplicación Fotos)» para continuar con la desinstalación y presiona Enter para desinstalar. ..

Con tu CCleaner

Este programa tiene una interfaz intuitiva que facilita los pasos. Limpia tu computadora y desinstala el programa No hay problema Usar CCleaner debe descargarse primero Proceda a desinstalar en el sitio web oficial tan pronto como esté disponible. Vamos a ver.

Cómo eliminar la aplicación Fotos En CCleaner[ツール]Si vas a la sección[アンインストール]Esta sección muestra una lista de programas. Encuentra fotos en todos los programas Lo recogemos y le damos a desinstalar y quedará eliminado. Simplemente vaya al sitio web oficial de Windows y descargue la aplicación de fotos.

¿Qué puedes hacer para recuperar tus fotos en Windows 10?

Si quieres eliminar fotos de tu computadora Hay varias formas de saber si se han perdido por completo.Primero, asegúrese de haber creado una copia de seguridad y haberla subido a su almacenamiento de Internet o unidad extraíble. Es decir, si tienes una copia de seguridad de tus fotos.

Todavía pueden estar en la basura. Esto genera esperanzas de encontrar lo perdido, pero si no tienes una copia de seguridad y tu papelera de reciclaje está vacía, puedes hacerlo con un procedimiento que requiere un programa especial.

Si tienes una copia de seguridad externa de tus fotos

Al asegurar, puedes programar que siempre puedas estar tranquilo en estas ocasiones. se ejecuta automáticamente Por eso, en vez de hacerlo manualmente, en caso de emergencia hay un seguro que nos puede solucionar y restaurar lo que creemos haber perdido. Recuerda que es muy bueno ser proactivo en estos casos.

Puede utilizar un programa especializado de terceros para crear una copia de seguridad de su sistema operativo. Respaldo de datos en la nube.. Simplemente regístrese en programas populares que ofrecen servicios como Dropbox y Google Drive para acceder a su información en cualquier momento y en cualquier lugar.

de la basura

Por el momento nos dedicamos Eliminar imágenes duplicadas Y cometes el error de borrar lo que no está. Si aún no ha vaciado la papelera de reciclaje o no planeaba hacerlo, puede abrir la papelera de reciclaje haciendo doble clic en la papelera de reciclaje para ver lo que ha eliminado. Organízalos por fecha de retiro para encontrarlos mejor.

Una vez que tenga todo lo que necesita, puede hacer clic derecho o doble clic para restaurar. En este caso, el archivo recuperado se puede guardar en la misma ubicación que antes de la eliminación.

Si no tengo copias de seguridad, ¿es posible restaurarlas?

Todo sería realmente complicado sin una copia de seguridad y en algunos casos se podría lograr, pero este problema requiere experiencia técnica y conocimiento de la forma recomendada de tratar con los programas, de lo contrario, puede encontrar más problemas que la solución.