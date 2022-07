Cómo recuperar tu cuenta de Canva y restablecer gradualmente tus datos de inicio de sesión

Canva tiene todo tipo de diseños, modernos anuncios en las redes sociales y Incluso su propio kit de marcaCuenta con herramientas intuitivas y fáciles de usar que producen resultados profesionales.

Esta es una aplicación gratuita con temas predeterminados como presentaciones, logotipos, volantes, videos y más. Incluye varias fuentes y familias de fuentes, calcomanías, imágenes, íconos, emojis y GIF. Todo lo que necesita un diseñador profesionalPero se ha adaptado a las necesidades de todos.

Si aún no has creado tu cuenta de Canva Aquí está cómo hacerlo.. Si ya tienes uno y olvidas tu contraseña, no te preocupes. No quiero perder el precioso tema allí, así que te mostraré cómo recuperarlo.

Cómo restablecer tu cuenta de Canva

por favor no te preocupes. Olvidé las credenciales de inicio de sesión de mi sitio web. Esto es perfectamente normal. Hay varias formas de crear un usuario y restablecer tu cuenta en Canva Necesitas considerar el método que usaste.

Lo primero que debes hacer Ir a la página de Canva O ve a la aplicación móvil y sigue estos pasos:

En tu mail

Si creó un usuario usando su dirección de correo electrónico del formulario de registro, Para restaurar, debe realizar los siguientes pasos:

hacer clic «acceso» , Arriba a la derecha si está usando una PC. Esto abrirá la pantalla de inicio de sesión.

, Arriba a la derecha si está usando una PC. Esto abrirá la pantalla de inicio de sesión. Luego haga clic en la opción «¿Olvidé la contraseña?» .. Ingrese su dirección de correo electrónico[次へ]Hacer clic.

.. Ingrese su dirección de correo electrónico[次へ]Hacer clic. De esta forma, aparecerá una ventana a la izquierda indicando que el mensaje de correo electrónico ha sido enviado.

Vaya a la bandeja de entrada de su correo electrónico y busque este mensaje. Si no lo ves, revisa tu carpeta de spam.

Cuando abra el mensaje, verá un botón verde con la etiqueta «».Recuperación de contraseña «.. Aparecerá una nueva pestaña donde puede hacer clic para cambiar su nueva contraseña. ¡Introdúcelo y listo! Ahora puedes ir con ella.

Google

Si utilizó su cuenta de Google para crear su perfil, esto generalmente se hace desde el móvil. Para restaurar, debe seguir estos pasos:

Haga clic en la ubicación adecuada para registrarse «Iniciar sesión con Google» ..En la nueva página, ingrese su dirección de correo electrónico[次へ]Hacer clic.

..En la nueva página, ingrese su dirección de correo electrónico[次へ]Hacer clic. Si olvida su correo electrónico, ¿Olvidaste tu correo electrónico? Siga los pasos para restaurar.

Siga los pasos para restaurar. Si ya tiene una dirección de correo electrónico, se le dará la opción de ingresar su contraseña en este momento.Haga clic en la opción «¿Olvidé la contraseña?»

Entonces Google te dirá cómo recuperarlo. Puede iniciar sesión en Canva nuevamente cambiándolo con su cuenta de Google.

La recuperación de la cuenta es muy fácil si creaste un usuario en Canva usando tu perfil de Facebook. Siga los pasos a continuación para escribir.

Haga clic en la ubicación adecuada para registrarse «Accede con Facebook» .. Aparecerá una nueva página o pestaña y se le llevará a Iniciar Facebook.

.. Aparecerá una nueva página o pestaña y se le llevará a Iniciar Facebook. Ahora debes hacer clic en la opción «¿Olvidaste tu cuenta?» Haz clic allí y Facebook te ayudará a recuperar tu contraseña.

Haz clic allí y Facebook te ayudará a recuperar tu contraseña. Una vez que tenga una nueva contraseña, puede iniciar sesión fácilmente en Canva. Puede restaurar su cuenta fácil y rápidamente sin perder su trabajo.

lienzo Hay muchas herramientas para editar imágenes.Es normal no querer perder tu cuenta y desperdiciar todo tu trabajo porque es un documento o una foto.

Si tiene un problema grave para iniciar sesión y no pudo recuperar su cuenta con ninguno de estos métodos, o si tiene problemas con el sitio web o la aplicación de Canva, Puede ponerse en contacto con el equipo técnico para solucionarlo.

aunque este en ingles Para ponerse en contacto con el soporte técnico de Canva:.. También puede comunicarse desde las páginas de Facebook y Twitter. Es recomendable que hables inglés para que te puedan responder.