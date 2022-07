Cómo recuperar las contraseñas de restablecimiento de su cuenta de Patreon en etapas

En los últimos años, Patreon se ha convertido en uno de los sitios más populares de Internet gracias a sus capacidades. Gana dinero con tu cuentaPuede ser accedido por otros usuarios Suscríbete y dona a cambio del contenido que proporciones..

Al menos quiero olvidar mi contraseña como forma de ganar dinero, pero somos humanos y no estamos exentos de lo que nos está pasando. Pero no te preocupes. Si este es tu caso, puedes resetearlo aquí sin ningún problema.

¿Cómo funciona la plataforma Patreon?

Patreon es una plataforma Los creadores de contenido pueden recibir donaciones de fans y seguidores.Existen algunas referencias en su trabajo, apreciación del público, o cuotas por otorgamiento de membresía a cambio de materiales exclusivos y únicos.

Crear una cuenta es muy fácil. En el teléfono, puede crear un usuario simplemente descargando la aplicación desde Play Store. Desde nuestro ordenador, simplemente buscamos en el navegador y Solo inicia sesión desde tu PC O crear una cuenta.

Una vez que se haya unido, deberá crear un plan de suscripción para cada nivel. En otras palabras, cuanto mayor sea la jerarquía de donaciones, mayores serán los beneficios y la exclusividad. Esto le permite promocionar los beneficios que ofrece en su red.Recordemos Patreon tiene un porcentaje del 5% al ​​12% de sus ganancias.

¿Cuáles son los problemas de inicio de sesión más comunes? ¿Cómo puedo arreglarlo?

En Patreon, los problemas de inicio de sesión pueden ocurrir por una variedad de razones.Uno de ellos Ocurre cuando la contraseña que ingresa no coincide con la contraseña que registró originalmente.

en este caso, Por favor haga clic aquí Envía un enlace para restablecer tu contraseña. Si su dirección de correo electrónico es incorrecta, consulte la bandeja de entrada de Patreon para ver las notificaciones del sitio o los correos electrónicos de bienvenida para asegurarse de que su dirección de correo electrónico registrada realmente funcione.

Si esta es su dirección de correo electrónico pero su contraseña no funciona, Es posible que tengas un perfil registrado con tu cuenta de Google o Facebook, Entonces realmente no tienes una contraseña. ¿Qué debo hacer en estos casos? Ya lo he explicado.

Cómo restablecer tu contraseña de Patreon

Lo sabemos Pueden surgir muchas preguntas al usar PatreonPero no te preocupes, recuperar tu contraseña es mucho más fácil de lo que piensas. Siga el procedimiento para su caso.

Si está conectado a un correo electrónico

Una vez que haya creado su usuario completando el formulario de nombre de usuario y contraseña, todo lo que tiene que hacer es hacer clic en el enlace «¿Olvidó su contraseña?» a continuación. Próximo, Ingrese su dirección de correo electrónico y haga clic en «Restablecer contraseña»..

En cuestión de minutos, verá un enlace en su bandeja de entrada que le permitirá restablecer su contraseña. Al hacer clic en este enlace, accederá a una nueva pestaña donde podrá ingresar su nueva contraseña.

Si está vinculado a su cuenta de Google

Muchas veces Quiero desvincular mi cuenta de Google Puede resultar muy molesto, pero en este caso nos salvará la vida. Cuando se muestra la pantalla de inicio de sesión,[Googleで続行]Hacer clic.

Aparecerá una ventana donde deberá ingresar su dirección de correo electrónico. Una vez ingresado, se le dará la opción de ingresar su contraseña. En este caso, haga clic en la ubicación «¿Olvidó su contraseña?». Puede hacer clic en él para restaurarlo después de un registro similar al paso anterior.

Cuando se muestra la pantalla de inicio,[Facebookで続行]Haga clic en la opción para ver su inicio de sesión de Facebook.[サインイン]Justo debajo del botón[アカウントを忘れた場合]Haga clic en la parte de.

Hacer clic Facebook te pedirá que ingreses tu dirección de correo electrónico o número de teléfono Si está asociado con una cuenta,[検索]Haga clic para seguir las instrucciones para recuperar su contraseña.

Si está vinculado a su cuenta de Apple

En la pantalla de inicio,[Appleで続行]Haga clic en la opción para ir a su inicio de sesión de Apple.En el fondo[AppleIDまたはパスワードをお忘れですか?]Haga clic para abrir una nueva ventana. Desde allí, haga clic en la opción Buscar para recuperar su contraseña.

¿Cómo hago una copia de seguridad de mi contraseña en mi teléfono móvil?

Recordar demasiadas contraseñas puede ser una molestia, pero afortunadamente, todas las marcas de teléfonos móviles modernos pueden almacenar cada contraseña de las siguientes maneras:

Para Android

En Android, vaya a la configuración del navegador en lugar del teléfono,[パスワード]Tienes que buscar opciones.Si accedes aquí La herramienta de almacenamiento de contraseña debe estar habilitadaDe esta forma, se guardan en el navegador.

en iPhone

Con Apple, eso es fácil. Vaya a Configuración del dispositivo, vaya a la opción Contraseñas y cuentas, Activar autocompletar y ponerlo en verde,en breve,. De esta forma, todas las contraseñas quedan protegidas en el teléfono desde el momento.