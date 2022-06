Cómo recuperar la cuenta de WhatsApp Business y evitar futuros baneos

Si usted tiene Cuenta comercial de WhatsApp Notarás los beneficios de esta red de negocios, pero esta plataforma tiene consentimiento y términos del usuario, y si no los cumples, no estarás libre de las siguientes consecuencias: B. Es de una cuenta bloqueada, por lo que no debes correr ningún riesgo. Sepa cómo funciona la condición. Pasos para recuperar una cuenta suspendida.

¿Cuáles son los límites para una cuenta de WhatsApp Business suspendida?

Si su cuenta de WhatsApp Business está suspendida, es posible que haya pasado por alto una de sus políticas. Por lo tanto, es importante conocer exactamente los requisitos de WhatsApp Business. Por lo tanto, no cometa violaciones que bloqueen su cuenta. Si los números están bloqueados, es posible que no pueda:

Sin comunicación con los clientes

Si su cuenta está suspendida, no podrá comunicarse con sus clientes. No puedes enviar mensajes ni recibir llamadas de clientes.. Sí, no puede finalizar una conversación que ha puesto en espera.La conversación permanece respuesta automática..

Los nuevos clientes no podrán ver las cuentas bloqueadas

Esta es otra limitación de las cuentas suspendidas. No puede reclutar nuevos clientes, lo cual es malo porque pierde clientes potenciales fuertes.

¿Cuánto tiempo durará la prohibición de tales cuentas?

La duración de la suspensión de su cuenta comercial depende de la gravedad de la infracción.Puede ser pausa, esto es como una serie de advertencias sobre acciones realizadas en su cuenta que no son aceptadas por la plataforma. En este caso, la prohibición es de 24 horas o 48 horas, que se muestra a través del temporizador en su cuenta.Al final del tiempo se puede volver a disfrutar Beneficios de la cuenta..O parada permanente Es grave porque viola los términos de uso. Una vez que obtenga una prohibición permanente, se le prohibirá permanentemente comerciar en WhatsApp. A veces la pausa se puede resolver, pero es tan específica que lo mejor es actuar de forma limpia y transparente.

¿Qué pasos debo seguir si quiero recuperar la cuenta de WhatsApp Business?

Sin embargo, si desea recuperar una cuenta comercial prohibida, hay algunos pasos que pueden ayudar según el tipo de prohibición. Vamos a ver.

Contactar con Servicio al Cliente WhatsApp Business directamente

Debe comunicarse directamente con el Servicio de atención al cliente de WhatsApp Business para disculparse por la acción cometida. También debe convencerlos de que devuelvan su cuenta comercial. Puede enviar un correo electrónico a soporte, [email protected]tienes que dar Número de teléfono, modelo de teléfono, descripción del fabricante y detalles.. Otra opción es utilizar el formulario de contacto de la web de WhatsApp. Use el botón de soporte para iniciar la aplicación. Es importante tener paciencia, ya que este es el medio elegido para recuperar tu cuenta y te pondrá en sus manos.

Esperar el tiempo marcado para volver al usuario

Para bloqueos temporales, es fácil. Debe esperar hasta que haya transcurrido el tiempo establecido por el temporizador. Esto puede ser hasta un día o dos, como ya se mencionó.Al final del tiempo Puedes volver a acceder al chat Y vuelve a disfrutar de los beneficios de la aplicación.

¿Cómo puedo evitar que WhatsApp Business me vuelva a bloquear?

Para que las cosas funcionen, debe cumplir con algunos requisitos. Para WhatsApp Business, existe un conjunto único de condiciones que deben tenerse en cuenta para evitar malos momentos, como apagones.

Por favor, lea atentamente la política de privacidad.

Si no lee la declaración de protección de datos, es importante que la absorba. Términos de servicio de WhatsApp Business Eres vulnerable a las infracciones y corres el riesgo de perder tu cuenta.

Actualizar siempre la información de la empresa

En un mundo cambiante, necesita actualizarse cada vez, y su relación con las políticas de privacidad y los términos de uso de algunas plataformas también es muy importante. De esta manera, las posibilidades de quedarse en un bucle y ser bloqueado nuevamente son cero...