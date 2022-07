Cómo rastrear un teléfono perdido o robado | Una guía simple y efectiva

Probablemente sucedió antes que olvidaste tu teléfono y no recordabas a dónde fuiste, o alguien comenzó a recordar que tomaste tu teléfono sin permiso e intentaste reconstruir la escena con él. Pero no has tenido éxito.Una buena solución es tener una app que te ayude Rastrear teléfonos robados O si te pierdes.

Del mismo modo, si le roban su teléfono celular, podemos rastrearlo y reportarlo u obtener información. Esto también es posible gracias a las muchas aplicaciones y métodos que se describen a continuación.No pierdas la esperanza mientras aún tengas opciones Restaura tu teléfono

¿Es posible rastrear mi celular con mi número de celular?

Si desea restaurar su teléfono, es importante que lo organice usted mismo. Seguimiento de llamadas solo por número de móvil O, si el IMEI no es posible, esta es una acción que las autoridades policiales o las compañías telefónicas solo pueden realizar por orden de la policía.

Así que no caigas en la trampa de la aplicación o el sitio web que proporciona esto. Porque es imposible. Como ya se mencionó, solo las agencias policiales pueden hacer esto como parte de la modalidad investigativa.

Cómo encontrar un teléfono Android perdido usando tu cuenta de Google

Nadie sabe cuándo se va a perder o robar un celular, pero estar preparados para algo así no significa que nos tenga que pasar a nosotros, eso sería mejor. Prevención..

Puedes hacer esto en google Encuentra un teléfono Así es como funciona al rastrear, si cumple con ciertos requisitos.

En primer lugar, debe preparar su teléfono en caso de que lo pierda.Necesitas tener uno para hacer esto Android superior a 8.0 Para evitar que el método falle, puede funcionar en Androids inferiores, pero la tasa de éxito se reduce significativamente.

Para preparar su teléfono inteligente, debe iniciar sesión en su cuenta de Google, estar conectado a Wi-Fi o una red de datos y estar siempre visible. Google Play[デバイスを検索]Habilite la opción para que la ubicación siempre esté activa al final.

Estas son funciones que pueden agotar la batería de su dispositivo más rápido, pero puede encenderlas cuando salga de casa. De lo contrario, alguien podría usar la batería sin permiso.

[デバイスの検索]Tienes que ir a para que la opción surta efecto Configuración del teléfono> Seguridad> Buscar mi dispositivo Compruebe si la opción está marcada.

Nota:[セキュリティ]Si no ves la opción, Seguridad y ubicación O Google > Seguridad.

A continuación, debe ir a Configuración del teléfono> Ubicación> Habilitar ubicación y habilitar la ubicación en su teléfono móvil.

A continuación, debe visitar el siguiente enlace para verificar que su dispositivo aparece en Google Play play.google.com/settings.. Con tu teléfono móvil[表示]Seleccione una sección y busque su dispositivo.

Deje la copia de seguridad activada para el proceso de verificación de 2 pasos, así que cambie a su propia copia de seguridad cuenta de usuario de Google.. > Seguridad> «Iniciar sesión con Google»> Verificación de dos pasosSiga el procedimiento prescrito.

Como paso final, debe verificar si se puede encontrar el dispositivo android.com/encontrar, Inicie sesión y seleccione su dispositivo.Ahora necesitas instalarlos. Buscar una aplicación de dispositivo En tu teléfono móvil

Ayhora, necesitas acceder a él para encontrar tu teléfono cuando lo pierdas android.com/encontrar Inicie sesión con su cuenta de Google o use la aplicación Find My Device en otro teléfono para iniciar sesión.

Allí se desplegará un mapa, mostrando la información y ubicación aproximada del teléfono móvil o, en todo caso, del último teléfono móvil registrado. Desde allí, puede elegir bloquear, reproducir el sonido o borrar los datos móviles.

¿Cuál es el mejor software de seguimiento para mi teléfono?

Son muchos los usos para los que el té es útil Encuentra el teléfono perdidoSin embargo, si se lo roban o se pierde, debe instalarse con anticipación. Si la aplicación no está instalada, o si el atacante ya ha formateado el teléfono, no podrá hacerlo más tarde.

cerbero

Cerberus es una aplicación para encontrar Android en caso de pérdida o robo. Por lo tanto, debe instalar la aplicación con anticipación para poder acceder a su cuenta desde su navegador en el momento del evento. cerbero Desde ese sitio web, te envía las instrucciones que deseas para poder encontrar tu teléfono, llamarlo, bloquearlo, tomar una foto y hacer una copia de respaldo.

Robo de botín

Esta es una aplicación para usuarios de iOS que han perdido su teléfono y necesitan rastrear su teléfono para encontrarlo y proteger su información personal.

vida360

Disponible en iOS y Android Life 360, se puede rastrear por GPS. Es muy común usarlo para saber dónde está tu hijo en Family Core, pero también es muy útil si pierdes o te roban el celular.

Seguridad móvil de McAfee

Esta aplicación es más que una VPN que ayuda a proteger sus datos cuando está Conectado a una red Wi-Fi públicaTe ayuda a encontrar tu celular en caso de robo.

¿Cómo sé si mi teléfono contiene un rastreador?

Samsung

Samsung trae la aplicación por defecto Encuentra mi teléfono Con él, puede encontrar su teléfono Galaxy incluso si no tiene una conexión a Internet, y simplemente inicie sesión con su cuenta de Samsung con anticipación para acceder a más herramientas y herramientas para restaurar su teléfono.

xiaomi

Si tienes un teléfono Xiaomi, también puedes usar la aplicación del fabricante para rastrear tu teléfono. Para hacer esto, sincroniza tu cuenta Mi y[設定]>[Miアカウント]Necesito ir a>Nube Xiaomi> Habilite la opción Buscar dispositivo>.