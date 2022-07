Windows tiene la capacidad de notificarle si algo sale mal o si su sistema no funciona correctamente, y en algunos casos. La computadora se apagará Intenta corregir ese error. Estas notificaciones se muestran en la pantalla principal de su computadoraUn ejemplo de esto es el mensaje «Otra persona está usando su computadora». Si no te gusta este mensaje, el próximo artículo te mostrará cómo deshacerte de él.

Cómo quitar el mensaje «Alguien está usando tu computadora» en Windows 10

¿Por qué recibo este error en mi computadora con Windows 10?

Esto puede suceder en el sistema. microsoft windows 10 Si inicia sesión en su computadora pero tiene un error simple de que fue creado por otro usuario, esta suele ser la razón principal por la que ve este mensaje. Cuando ingresa un usuario individual o intenta apagar el dispositivo, El sistema mostrará este mensajeNotificar y gestionar para evitar la pérdida de datos. Este mensaje también puede aparecer si pausa su computadora, la enciende y luego la apaga.

Si el problema se debe a esto último, debe presionar la tecla «Windows» y la tecla «X» al mismo tiempo para resolver el problema y deshacerse del mensaje. Esto le dará la opción de apagar su computadora. Presiona donde dice ‘Apagar o cerrar sesión», Luego reinicie su computadora. Cabe señalar que cuando reinicie o apague su computadora, verá todos los programas ejecutándose en su pantalla. En particular, no fuerce un apagado ya que normalmente no se puede ejecutar y puede causar otro error. Cómo hacerlo.

¿Existe algún riesgo si su PC lo tiene al iniciar sesión?

Siempre que se registre teniendo en cuenta lo siguiente, está bien si está bien.

Nunca comparta información personal Todo tipo de contraseñas, correos electrónicos, usuarios, direcciones IP y más.

Todo tipo de contraseñas, correos electrónicos, usuarios, direcciones IP y más. Proteger al usuario principal con una contraseña Además, asegúrese de que sus datos estén encriptados para evitar futuros problemas, fallas e incluso robos de información.

para usuarios Sin seguridad Además, debido a que usted no es el administrador del equipo, cualquier persona puede comprometer fácilmente toda la información personal. Si esto sucede, lo más probable es que no lo notes. Por ello, te recomendamos que tomes medidas de seguridad para evitarlo.

Deshabilitar esta actualización es un proceso complejo en sí mismo, por lo que este es un proceso difícil hasta cierto punto. Es parte de su sistema Windows Por lo tanto, sin él, ciertas funciones que se enfocan en varias cosas que necesita su computadora pueden fallar. Por ejemplo, en el modo de prueba, esto se enfoca en ayudar a las personas con discapacidad visual. Sin la actualización de FallCreators, no funcionaría, y muchas otras características del sistema no funcionarían tan bien.

Lo que puedes hacer fácilmente Deshabilitar la ventana de modo de juego 10, Esta también es una característica de FallCreators Update. Para lograr esto, debe realizar algunos cambios en la ruta HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftGameBar. Al hacer esto, aparecerá un directorio llamado AllowAutoGameMode donde puede cambiar el valor predeterminado de «0» a «1». Debe cambiar esto a la configuración requerida.

¿Qué otras herramientas de Windows 10 pueden afectar el comportamiento de su PC?

Sistema operativo microsoft windows 10 pueden tener uno Un conjunto de problemas que algunos de sus programas están causando Hay varias cosas que pueden afectar el comportamiento de su PC.

Inicio automático del programa

Muchos de los programas que instalas en tu computadora Tiende a iniciarse automáticamenteSin embargo, en algunos casos, estos siempre pasan desapercibidos en segundo plano, al menos no de forma sencilla. Cuando apaga o reinicia su computadora, estos programas en segundo plano aún se están ejecutando y no puede finalizar la acción. Si tiene un programa antivirus que le impide ejecutar estos programas, puede evitarlo fácilmente.

Protector de pantalla automático

O Protector de pantalla de Windows 10 En algunos casos, apagar su computadora o cerrar una sección puede causar inconvenientes.Esta acción se realiza sobre Descargar protector de pantalla desde una ubicación insegura..