¿Cómo puedo ver y borrar fácilmente mi historial de navegación en Xbox One?

La Xbox One es uno de los mayores logros en la historia de Microsoft, ya que esta consola tiene grandes características ( Descargar e instalar Kodi), Pero debido a que no es tan popular No todo el mundo ha aprendido a utilizar sus herramientas, Así que hoy veremos cómo borrar tu historial de navegación en Xbox One.

Saber cómo borrar el historial de su dispositivo es muy importante porque no sabe cuándo un hacker malintencionado intentará dañarlo en un intento de robar su información. Esta guía es fundamental porque esta situación es grave.

Aquí hay una manera fácil de ver y borrar su historial de navegación en Xbox One

Mira este video en youtube

Tenga en cuenta que todas las palabras de esta guía reflejan desviaciones de esta guía. sitio web oficial de xbox (Y Sony) Así que no hay nada incierto aquí, Estos son los pasos originales que debe seguir para alcanzar su objetivo.

¿Cómo veo y borro mi historial de navegación en Xbox One?

Yendo directo al grano desde el principio, está claro que primero debe hacerlo para ver y borrar su historial de navegación en su Xbox One. Vaya al navegador Edge en la consola. Esto se debe a que guarda todo el historial de navegación.

Si está abierto (se accede desde el menú principal), debe hacerlo Presione el botón «Concentrador», Ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Toque este botón para mostrar un menú con varias opciones.

De todas estas opciones, una es «Historia», presiónalo.. Luego enumere todo lo que ve en ese perfil (como lo haría en una PC).

En la sección de historial, hay un botón azul llamado «Borrar historial» en la esquina superior derecha de la pantalla que debe presionar para borrar el historial.

Presione para mostrar un submenú dentro Puede poner una marca de verificación en la casilla de lo que desea eliminar. Estos se ven así: Incluye, entre otros, datos, cookies, permisos de sitios web, licencias y contraseñas almacenadas.

Después de seleccionar todas las casillas de verificación requeridas[クリア]Cuando presione el botón, el historial se borrará de forma completamente automática (puede llevar algún tiempo dependiendo del peso).

Cada perfil es individual. Los datos del navegador se almacenan por separado en cada casoPor lo tanto, debe continuar uno por uno para borrar todos esos historiales.

¿Cómo borrar el historial en PS4?

Arriba, ya aprendiste cómo ver y borrar tu historial de navegación en Xbox One. Por lo tanto, puede seguir el procedimiento especificado. Sin embargo, si también eres usuario de una consola Sony, verás un pequeño extra: Borra el historial de navegación y las cookies de tu PlayStation 4.

Lo primero que tienes que hacer para lograr esto es ir a tu navegador, y necesitas presionar el botón «Opciones» integrado con tu controlador de PS4. Esta acción abre un menú con más opciones. Presiona el que dice «Historial de navegación».

Esto abre el historial, donde puede navegar tranquilamente con el joystick o escribir en cualquier sección de la página que vea simplemente presionando el botón X que se encuentra arriba.

Para borrar el historial Presiona «Opciones» nuevamente.Inmediatamente verá una sola opción con nombre «Borrar historial», presiónalo y listo, Todos los datos del navegador guardados se perderán automáticamente.

Por la última lectura, puede decir que sabe cómo borrar su historial de navegación en su Xbox One. A cambio, aprendí a hacer el mismo trabajo en la PS4, así que el tiempo aquí se acabó.

Sin embargo, es una buena idea consultar las otras guías en Xbox One antes de comenzar. Cómo funciona Xbox GamePass UltimateEsta consola es mejor que nunca (y su predecesora es aún mejor).