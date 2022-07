Los creadores de Instagram siempre han querido ser una de las plataformas favoritas de la gente, pero sus esfuerzos no fueron en vano.Una de las novedades de esta aplicación. era un carrete..si quieres saber algo Consejos sobre cómo utilizar la función de borradorHablaré aquí.

¿Cómo puedo ver los borradores de carretes de Instagram en mi teléfono?

Mira este video en youtube

¿Cuál es el número máximo de borradores que puedo crear con mi cuenta de Instagram?

Esto es cierto si se encuentra entre los que saben poco sobre los llamados carretes. Una herramienta para grabar momentos y publicarlos más tarde.. Puede realizar varios ajustes a estos videos, como ajustar la velocidad y agregar efectos. Todo esto puede hacer que tu momento sea especial.

porque es maravilloso Competencia existente en el mercado con otras plataformas Para quienes suben contenido grabado, esta estrategia de Instagram es muy buena para fidelizar a los usuarios. Por eso, si ya estás grabando en carretes, debes saber que si quieres complacer al gran público, no estás grabando cualquier cosa, es solo eso. Para crear un buen contenido, necesitas inspirar la creatividad...

Para agregar originalidad a una publicación, generalmente necesita editar la publicación. Esta acción llevará algún tiempo si desea que se ejecute correctamente. es por eso, Instagram ha agregado un borrador a esa función... Esta área le permite guardar futuras publicaciones para su posterior personalización. También puede guardarlos y publicarlos indefinidamente.

La aplicación no limita el número que puede guardar, Puedes ahorrar mucho si quieres. Esto es útil si está preparando una edición de amanecer en particular, la ha preparado con anticipación y desea cargarla ese día.

Sin embargo, tenga en cuenta que almacenar mucha información en el borrador puede afectar la velocidad de su aplicación. Por lo tanto, se recomienda verificar y eliminar videos que no se hayan subido de vez en cuando.

¿Cómo edito los carretes almacenados en el borrador en Instagram?

tu objetivo es ajustar el vídeo Una vez guardado, solo realice unos pocos pasos. Primero, debe iniciar sesión en su cuenta y encontrar su perfil. Allí verás algunos símbolos en tu pared, Seleccione un carreteMirando de izquierda a derecha, este es el tercero.

El primer video en la pared superior contiene la palabra borrador. En él, puedes buscar entre todos los videos guardados el contenido que deseas modificar. Después de la selección en la parte superior, hay una sección de edición.

¿Cuáles son los datos almacenados en el borrador de los carretes?

Puede agregar música, texto y otros cambios a publicaciones futuras para aumentar sus seguidores según su impacto.Así que siempre Es una buena idea revisar el contenido antes de publicarPara que pueda estar seguro de que todo está según lo planeado.

Si no puede hacer los arreglos necesarios para su video en un día, o si tiene otros problemas, le recomendamos usar esto. Guarda el borrador y vuelve más tarde.. Pero si te preocupa que no se guarden todos los ajustes que ya has hecho y tengas que empezar de nuevo, no te preocupes. Su trabajo no se perderá.

Esto se debe a que la plataforma co-creó esta función. Posibilidad de guardar los ajustes ya realizados.. Si no necesita terminar sus ediciones y volver a enviar el borrador el día que reanude la edición, sus nuevas ediciones también se guardarán.

Tenga en cuenta que si realiza ajustes con un lápiz o una herramienta similar, es posible que sus cambios no se guarden porque la aplicación aún no se ha agregado a la plataforma.

¿Cómo puedo recuperar lo que tenía en un rol y lo que se eliminó cuando lo dejé en el borrador?

Si buscas en el borrador lo que hiciste y no está, probablemente sea porque no lo hiciste Guarde el proceso según sea necesario Y la plataforma no aguantó. Por lo tanto, al grabar o editar, debe asegurarse de que se guarde correctamente.

Como puede ver, una vez que aprenda a usar esta función, puede aprovecharla aún más y convertirse en un experto en publicaciones editadas de alta calidad.