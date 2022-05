¿Cómo puedo usar «Quips» de Apex Legends? -Conocer los beneficios

Modo batalla real Es una forma muy popular de jugar videojuegos. Call of Duty War Zone, Fornight y muchos más. Apex Legends es uno de los mejores ejemplos de este modo de juego y es muy popular. Streamers famosos como Rubius adquirieron este juego «Big Game» con la gran experiencia que ganaron jugando Apex Legends.

Hay diferentes tipos de Apex Legends Quips que puedes ganar o comprar.. Cuando hablamos de ganancias, nos referimos a los puntos donde completamos tareas o misiones en el juego que conducen a premios visibles. «Piel» o «piel» es un buen ejemplo.

¿Cuántos chistes hay en Apex Legends?

Leyendas del ápice Compra en la tienda OriginUna alternativa a STEAM desarrollada por Microsoft, es decir Descargar Apex Legends para PC, Debe hacerse desde esta tienda oficial. Los elementos enumerados son: Finalizador de leyenda, Aspecto de leyenda, Aspecto de arma, Marco de pancarta, Rastreador de estadísticas de pancarta, Postura de pancarta, Quip de muerte, Quip de introducción.

La rareza tal como se trata en Apex Legends se refiere a elementos genéricos, raros, épicos o legendarios., No todos los elementos anteriores se pueden encontrar en todas las rarezas, por lo que se procesan de la siguiente manera:

Legend Finisher solo está disponible en Legend Rarity.

Los aspectos de leyenda están disponibles para todas las rarezas.

Los marcos de banner están disponibles para todas las rarezas excepto Epic.

Los rastreadores de estadísticas de banner solo se pueden usar en rarezas comunes y raras.

Las poses de banner solo están disponibles para rarezas épicas y raras.

Kirquip solo está disponible para rarezas generales.

Finalmente, los introquips solo están disponibles en cuellos de botella comunes y raros.

Otros tipos de juegos de Battle Royale como Fornite y PUGB tienen el mismo aspecto, pero como están dedicados a los juegos de Apex Legends, no tienen un banner.

¿Cómo puedo saber qué bromas tengo actualmente en este videojuego?

En el menú principal puedes editar los personajes con los que juegas. Esta será siempre la configuración predeterminada de atuendo o equipo. no tengo experiencia No hay logros desbloqueados. Si vas al menú de personajes verás 8 de ellos. Estas son leyendas y cada set tiene un chiste. El juego de bromas está directamente relacionado con la leyenda., Dos leyendas no pueden contener el mismo elemento.

Voz de Apex Legends en español Estos se pueden configurar en la sección Ajustes y luego en la sección Idiomas. Debe hacer clic en la sección Leyenda en el menú principal y seleccionar la leyenda que desea personalizar. Este paso lo llevará a la pantalla de personalización donde podrá ver el quip disponible para la leyenda.

¿Cómo se usan las bromas en Apex Legends?

Cuando seleccionas un chiste, puedes ver que hay dos tipos de chistes: un chiste introductorio al comienzo del juego, un chiste que puedes ver cuando examinas al personaje y un chiste de muerte. , Lo que aparece después de excluir a otros jugadores.

Básicamente puedes Establecer o editar voz O hay chistes que quieres que otros escuchen cuando entras en una pelea, y voces y chistes que escuchas cuando los eliminas en una pelea. Este tipo de bromas pueden resultar molestas para algunos jugadores, pero siempre son posibles. Deshabilite los micrófonos y marcadores de chat en Apex Legends

Cómo configurar el chiste de introducción

Abrir Apex Legends Cuando aparezca el menú principal, debe ir a la sección de leyendas en la parte superior de la pantalla. Debes elegir una leyenda para personalizar para la batalla. una vez Selecciona La Leyenda y El juego cambiará a la sala de personalización donde verás todos los elementos que puedes agregar a tu personaje, en este punto debes ir al lado izquierdo de la pantalla y presionar en la intro Aquí puede elegir la voz que necesita para la introducción.

Al editar chistes de matar

Abrir Apex Legends Desde el menú principal, ve a la sección Leyendas en la parte superior de la pantalla Selecciona una leyenda que quieras personalizar Cuando seleccionas la leyenda, el juego pasa a la sala de personalización donde puedes ver todos los elementos que puedes agregar a tu personaje. En este punto, debes ir al lado izquierdo de la pantalla y presionar KILL. En este punto puedes: Elige la voz del personaje KILL..

¿Cómo desbloquear la broma llamativa de Apex Legends?

Al igual que todos los demás elementos del juego, puedes desbloquear Quip abriendo Apex Packs, completando desafíos de Battle Pass o usando Apex Coins en Rotation Shop. Si tu juego tiene un error, siempre puedes hacerlo Se corrigieron los errores de DNS, retraso y ping. Puede encontrarlo en la página de ayuda y servicios de Apex Legends.