¿Cómo puedo saber si puedo perder mi insignia de fan destacado de Facebook?

O Insignia de fan destacado de Facebook lo que se nos da somos muy activos Ir a una página específica. Es decir, nos gusta, reaccionamos, comentamos y compartimos sus publicaciones.Las personas que aceptan y permiten que el sitio haga eso, en cierto modo Insignia al lado del nombre Cada vez que comentan una publicación en la página. También aparecen en la lista pública en la ventana «Comunidad» de la página donde somos «Fans de Interés».

pronto Muy a la moda Para sitios con memes, películas y series, esta insignia es el sitio más popular del mundo. La página que puede recibir la insignia debe tener al menos 10,000 seguidores y debe tener al menos 28 días de antigüedad. No use insignias de depósito El sitio puede ser castigado por eso.

Como era de esperar, la insignia se usó meme muy famoso Incluso en Facebook, esto es bueno porque le da a las redes sociales mucha más promoción que antes.

¿Perderé mi insignia de fan destacado?

Puede perder su tarjeta de identificación Si no lo aguantamosEs decir, necesitamos publicar, comentar y responder como de costumbre. Esto se debe a que el sitio puede quitarle sus privilegios cuando se vuelve inactivo. otra vez, apagar la pagina Todas las insignias se deben a un error en la insignia, o porque ya no usan esa modalidad y, de lo contrario, «recompensan» o no usan a los seguidores más activos.

Insignias de fans destacados de Facebook Es fácil ganar, pero es fácil perder.Por lo tanto, si desea mantener esta insignia, debe estar siempre activa.

El administrador simplemente Decidieron borrar la página. Por alguna razón, a menudo eliminamos su cuenta debido a la falta de contenido o reputación.

¿Cómo obtengo una insignia de fan destacado?

Las insignias no están habilitadas en todas las páginas de Facebook. De hecho, hay algunas páginas que tienen habilitadas las insignias. Decidió quitarlos Por los muchos fans famosos que tuvieron en pocos días.

Como se mencionó anteriormente, se otorga siendo fiel a la página, comentando, reaccionando y compartiendo el contenido de la página, y el administrador otorga la insignia.

¿Cuales son los beneficios?

En el momento en que se activa, es decir, cuando una persona lo confirma, tiene la ventaja de tenerlo. Insignia de diamante Cada vez que comentas una publicación, se vuelve amarilla. Formará parte de una lista de miembros diferente a la lista general de todos los miembros. De igual forma, entre otras cosas, existen sitios específicos que involucran a sus destacados fans en concursos, sorteos especiales.

por Administrador Quién puede Compartir contenido entre sitiosesta insignia Es muy importanteDe esta manera, también puedes averiguar quién es el más manipulador de la página y ver si sigue activo después de obtenerlos. De esta forma, puedes crear una gran cantidad de audiencias o usuarios seleccionados para participar en promociones especiales.

¿Cómo elimino manualmente una insignia de una función de fanático?

Sin insignia de Facebook Puedes quitártelo tú mismoSi se requiere un usuario o administrador, el administrador debe eliminarlo manualmente. Por lo tanto, debe realizar los siguientes pasos en su configuración de Facebook:

[ニュースの選択]Haga clic en y luego en el lado izquierdo del menú[ページ]Hacer clic. Ve a tu lado. [コミュニティ]Hacer clic. Encuentra a la persona que buscas, o la persona que pediste ser quitar la insignia.. [注目のファンバッジを削除]Seleccione una opción.

para muchos es importante Como fanáticos de las celebridades de Facebook, sus comentarios son la razón del meme gracias a la insignia, o simplemente son más importantes y lleva a que aumenten aquellos que tienen más amigos en Facebook con los que incluso puedes contactar. Saber quién está mirando el perfil de esa persona Es algo especial para algunas personas.