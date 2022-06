¿Cómo puedo reiniciar mi PC Chromebook si no responde o necesita una actualización?

Los Chromebook son dispositivos que ejecutan el sistema operativo Chrome y son altamente compatibles con las aplicaciones de Android.Se puede decir que es lo mejor de estos ordenadores. Compatibilidad con todas estas aplicaciones Tu entras Tienda de juegos de Google..

Cuando estas computadoras se actualizan o Cuando el programa está instalado extremadamente difícil. Aquí se explica cómo reiniciar su Chromebook y qué sucede exactamente cuando reinicia su Chromebook.

[設定]¿Cómo reinicio mi Chromebook desde?

Puede reiniciar su Chromebook de varias maneras.Sin embargo, esta es la forma más práctica y segura. Reinicia tu computadora El sistema operativo Chrome lo tiene desde los ajustes. Absolutamente todos los dispositivos incluyen una opción para reiniciar el sistema.

Siempre hay al menos dos opciones. Reiniciar el dispositivo, Esto es para usar otros medios en caso de que el método de reinicio no funcione. Descubra las dos formas más seguras de reiniciar su Chromebook hasta ahora.

En el panel de configuración

El primer lugar donde puedes Reiniciar el sistema Viene de la configuración del dispositivo. Observe cómo ocurre el reinicio desde allí.

Ve al menú de inicio de tu Chromebook Luego presione las teclas del teclado «CTRL», «ALT», «Shift», «R». De las opciones que se muestran en la pantalla, seleccione la opción etiquetada como «Reiniciar». Luego habilite la opción «Powerwash». Eso es todo.

De esta manera, el lavado a presión se reinicia bien en la configuración del sistema o es mucho menos molesto. Por cierto, si desea agregar funciones adicionales a su Chromebook, visite la siguiente URL: Instalar el programa Java Puedes hacerlo en cualquier momento.

Use el botón de encendido en el menú de inicio

Otro tipo Reinicia tu Chromebook Use ciertas opciones en el botón de encendido y el menú de inicio. Esto es lo que debe hacer para reiniciar su dispositivo de esta manera.

Ir al menú principal Presione el botón de encendido solo una vez Espere a que aparezcan los distintos cuadros de opciones. Cuando se muestra,[再起動]Selecciona una opción y listo.

Siempre debe ser consciente de que tiene Algunos problemas de conectividad En Internet, todo lo que tienes que hacer es Borrar el historial de red guardado.. Esto siempre resuelve los problemas que ocurren cuando su dispositivo se conecta a un punto Wi-Fi.

¿Qué otras opciones tengo para reiniciar mi Chromebook?

El proceso anterior para reiniciar un dispositivo como un Chromebook es solo el proceso más común y seguro. Hay muchas otras formas de reiniciar su dispositivo usando el sistema Chrome, y le mostraremos cada una.

Presione el botón de encendido en su PC

Una de las formas más fáciles Reinicie su dispositivo Chromebook Pasa por encima del botón de encendido. Este proceso de usar el botón de encendido no es el mismo que el proceso que se muestra anteriormente. Mira lo que tienes que hacer:

Saca el Chromebook Busque el botón de encendido en el lateral Si lo encuentras, sigue empujándolo. Espere unos segundos para que su computadora se apague, luego vuelva a encenderla.

cuando te quedas Interruptor de alimentación En computadoras con Windows o Mac, se apagará inmediatamente por un tiempo. Lo mismo sucede con los Chromebook. Mantenga presionado el botón de inicio para apagar el dispositivo.

[更新]Haga clic en el botón.

Otro tipo Reinicie su computadora Chromebook Use el botón de actualización junto con el botón de encendido.

del teclado[更新]Encuentra el botón Mantenga presionado este botón, luego presione el botón de encendido Espere a que la computadora se apague Para salir, solo reinicia y listo

Esto aplica a modelo de Chromebook Una cosa vieja Con el nuevo Chromebook, su computadora se reiniciará tan pronto como haga clic en el botón Actualizar. Con estos nuevos modelos, no necesita usar el botón de apagado.Si no lo sabía, puede hacer lo siguiente en su Chromebook Ajustar la velocidad del ratón..

Con botones de actualización y apagado

última forma de Reinicia tu Chromebook Utilice el botón de actualización y el botón de apagado. Siga estos pasos para apagar su computadora.

[更新]Encuentra el botón y presiónalo. Encuentra y presiona el botón de encendido Espere a que el Chromebook se apague Finalmente, apague y encienda el dispositivo.

¿Qué sucede si reinicio el sistema?

Cuando reinicie su computadora Chromebook, todos los procesos, acciones y programas en ejecución finalizarán de inmediato.esto se hace para Actualizar el sistema Si no responde, cierra todo en tu Chromebook. Sin embargo, restablecer puede provocar la pérdida de datos.

Los archivos se pueden eliminar

Si hace algo en la aplicación y reinicia su Chromebook, se perderán todos sus datos.Estos no se guardan antes de que el dispositivo se reinicie, pero si el Chromebook no responde, no hay manera Guardar datos La tarea que está realizando.