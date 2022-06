¿Cómo puedo proteger mi computadora de los entusiastas de las criptomonedas? -Minería de virus

Esto no es un secreto para todos. Hoy en día existen diversas amenazas y virus maliciosos Simplemente está integrado en el funcionamiento de su computadora sin nuestro conocimiento. Una vez que están incrustados en el archivo, es muy difícil erradicarlos por completo.Por ello, siempre se recomienda Proteja sus datos de Office de ataques de ransomware y malware.. Por supuesto, muchos ignoran este tipo de advertencias y no toman las precauciones adecuadas para evitarlas.

Sobre su parte La nueva modalidad es implementar software de criptomineríaDe los sitios web, la regla general es extraer todo tipo de criptomonedas. Todo ello sin que el usuario en cuestión se dé cuenta. Y ya son muchas las empresas que utilizan este sistema para engañar a la gente. Por esta razón, lo siguiente es esencial: No descargues extensiones maliciosas Al mismo tiempo, protege el procesador de estos sitios web que pueden poner en peligro las criptomonedas en su PC.

¿La descarga de archivos en el dispositivo siempre está dañada?

Universal, Virus, malware, troyanos, gusanosexiste en internet No todas las computadoras y dispositivos móviles están protegidos a ellos La criptomanía también es legal para los sitios que buscan el consentimiento adecuado del usuario, pero es posible que no siga este proceso, y los sitios de Backwoods pueden hacer lo suyo cifrándolo sin el conocimiento del usuario. Cuando esto sucede, el dispositivo se ralentiza. Por lo tanto, la mejor manera de evitar estas situaciones es proteger completamente sus dispositivos de uso frecuente.

¿Cómo distinguir archivos maliciosos?

Por otro lado, es importante que lo aprendas. Distinguir si se utilizan en estos procesos de criptomanía Puede afectar el funcionamiento del procesador de la PC. Por lo tanto, para determinar esto, debe verificar si su computadora tiende a ralentizarse todo el tiempo. También puede usar el Administrador de tareas de Windows para monitorear la utilización de la CPU. Si es bajo, es probable que lo esté utilizando con fines de encriptación. En cualquier caso, se recomienda abrir una página segura en su navegador para verificar la carga de la CPU.

¿Dónde puedo descargar archivos libres de virus?

De hecho, siempre debe descargar el archivo por cualquier motivo.Y la única forma de evitar que se infecten con el virus es Con programa antivirus y extensión anti-cryptmin.. Esto se debe a que no se recomienda el antivirus que viene de serie con todos los sistemas operativos. Por lo tanto, siempre es mejor mejorar estos aspectos de seguridad para descargar archivos de forma segura.

¿Cuál es la mejor forma de proteger tu PC de las criptomonedas mientras navegas?

Como ya fue mencionado, Vale la pena tener extensiones y programas antivirus. Se especializa en proteger su PC de los entusiastas de las criptomonedas mientras navega por Internet.Una de las mejores opciones para esto es la instalación. bytes de malware.. Lo mejor de todo es que este programa es gratuito. Sin embargo, pagar una suscripción anual mejora la capacidad de rendimiento. Esto proporciona una protección completa contra las amenazas que secuestran el procesador. De igual forma, tienes un programa Avast que te será de mucha ayuda.

Una extensión ideal para proteger su PC de los entusiastas de las criptomonedas mientras navega es principalmente MinerBlock. Se le notificará de los dominios que planea cambiar el orden de Por el procesador sin el debido permiso. De igual forma, puedes descargar NoCurrency completo, una versión más sencilla e interactiva, completamente gratis para los usuarios que quieran evitar la minería indiscriminada de criptomonedas.

¿Qué buenas prácticas debo seguir a diario para prevenir infecciones durante la navegación?

Si siempre desea proteger adecuadamente su procesador, debe hacer lo siguiente: No descargue contenido a sitios que no sean el dominio oficial.. Por ejemplo, si estás usando Facebook o Google, puedes estar seguro de que su popularidad se debe al buen desarrollo del fabricante. Por lo tanto, si no conoce la fuente de su dominio, es posible que tenga problemas para descargar archivos en el futuro.

Además, siempre eres importante. Analice todos los programas que se ejecutan a través de programas antivirus. Confío en que lo hayas instalado. También utiliza un navegador seguro, ya sea Mozilla o Chrome, y es ideal para descargar archivos sin mucho riesgo. Además, si los enlaces se envían desde grupos sociales o foros, comuníquese con el remitente y pregunte si es seguro abrirlos.