¿Cómo puedo ocultar mi número cuando llamo desde mi iPhone? -Número de casa

No es muy popular hoy en día, pero hubo un tiempo en que ocultar su número de teléfono al hacer una llamada era muy popular. Asimismo, los dispositivos iPhone cuentan con herramientas que pueden aprovechar esta función. Y Oculte su número de los demás al hacer una llamada..

¿Es legal no mostrar el número de la persona que llama?

Algunas personas están muy preocupadas y dudan en usar esta función de ocultación de números de teléfono. Creen que hacerlo podría resultar en un proceso penal, lo que podría resultar en multas o tiempo en la cárcel.

La verdad es que en la mayoría de los países Esta práctica no está penada por la ley... Si vives en un área donde las reglas son muy estrictas, definitivamente es una buena idea revisar la línea de asunto. Pero en casi todos los mundos, los gobiernos reconocen la importancia de proteger los datos personales.

No es de extrañar que empresas como Apple hayan habilitado esta función en sus teléfonos iPhone. Los usuarios pueden usarlo según sea necesario... Si nunca has usado un teléfono con este sistema operativo, tienes que decir que tiene unas prestaciones muy buenas.

¿Cómo ocultar correctamente el identificador de llamadas del iPhone?

Hay muchas razones para ocultar su número de teléfono al realizar una llamada. Algunos lo hacen porque quieren gastar bromas, mientras que otros lo hacen cuando necesitan llamar a la empresa y no quieren que la llamada se clasifique como spam.

Por otro lado, algunas personas necesitan llamar a otra persona por motivos de trabajo. No quieren que se registren sus números... Otros quieren contactar con su expareja que llamó en otra ocasión pero no quieren rechazar la llamada.

Esta última razón no siempre es la ideal, pero estos casos aún ocurren, son similares Se esconden detrás de números ocultos Haz malas acciones o como estrategia de marketing para tu negocio. La verdad es que muchos optan por no recibir llamadas que no muestren su número de identificación.

usar la configuración

Si descubre que es posible que no pueda contestar el teléfono y aún desea habilitar esta función, no espere que sea muy complicado o que requiera soporte técnico. Puede lograr esto en unos simples pasos.

Primero debe encender el teléfono y ver el ícono de configuración en la pantalla principal. A medida que escribes, verás todas las opciones que puedes cambiar en tu teléfono. Si deslizas el dedo Encontrarás la sección de teléfono..

Dentro de la sección hay funciones nativas del dispositivo, p. B. Visualización del identificador de llamadas. Esta sección otorga permiso al sistema operativo para mostrar el número al realizar una llamada.

Si ahora presiona el botón en la palanca, puede desactivar la función y el identificador de llamadas está ocupado. No importa cuántas veces realice una llamada, aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla del teléfono receptor. Número oculto, número privado o número desconocido..

Marque el código #31#

Digamos que el propósito de mantener su número de teléfono privado es para un individuo o una empresa. Esto significa que puede llamar fácilmente a otros y ellos pueden ver su número. En este caso, iPhone te ofrece la mejor solución.

Cuando quieras hacer una llamada ocultar número de teléfonoSimplemente ingrese el código y el problema se resolverá. ¿Como es eso? Dejame explicar. Vaya a la aplicación Teléfono en su iPhone y use su teclado como si marcara un número regular.

La única diferencia es que tienes que introducir el número de teléfono al que quieres llamar después del código #31#. Cuando alguien toque el timbre de tu puerta, aparecerá un número oculto en la pantalla y podrás hablar en voz baja.

Es bueno aclarar que este truco solo funciona para esta llamada en particular. Es decir, si es necesario. Vuelve a llamar al mismo número O no quieres dar tu número de teléfono Debe ingresar el código nuevamente. De lo contrario, otros tendrán un registro de su número.

¿Cómo puedo encontrar el número oculto de alguien que intenta ocultar los detalles?

Muchas personas quedan fascinadas cuando ven un teléfono con un número oculto y quieren encontrar una manera de obtener esta información. En realidad, es muy difícil o imposible obtener estos datos en un iPhone con funciones nativas.

Hay gente que promociona aplicaciones que te pueden ayudar en este sentido. La verdad es que estas aplicaciones no hacen nada especial. Solo recopilan números de teléfono., se comparará con la llamada que realizó. Por lo tanto, su uso puede no proporcionar resultados fiables.