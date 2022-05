¿Cómo puedo obtener diferentes Crystal Wings en Genshin Impact? -Recursos agrícolas

Si eres un jugador habitual de Genshin Impact, seguro que te interesa hacerte con todas las armas, accesorios y materiales que harán brillar a tu personaje en su actuación. Y cómo el mismo juego no siente la necesidad al estimularlo a través de múltiples personajes y seres cada vez más interesantes.

Uno de los elementales más singulares e intrigantes son las alas de cristal, estas bestias. Las clases varían según la zona del mapa, Entre Electro, Geo, Cryo y Anemo. ¿Quieres saber cómo conseguirlos? Ahora te diremos todo lo que necesitas.

¿Cómo puedo capturar los Crystalloptera esparcidos por el mapa?

si eres un fan Juegos de aventura y acción., Encontrará que Genshin Impact es un mundo muy emocionante y entretenido. Te motiva a mejorar las habilidades y posesiones de tu personaje. Con eso en mente, no es de extrañar que queramos saber un poco más sobre los exclusivos Crystall optera.

Se cree que es solo una linda mascota, es posible que no necesites perseguirla, pero es más que una decoración bonita, y es de gran ayuda para promocionar tu personaje. Además, no es muy fácil mantenerlos. conseguir, al menos no El estímulo de la recompensa debe alentarlo a elegirlos.

Acércate a ellos en diferentes zonas.

Dependiendo de los elementos básicos que le interesen, tendrá que hacer esto Mueve a tu personaje a una zona u otra agarrarla En realidad, sin embargo, todo puede traer los mismos beneficios. Entonces, si estás buscando algo para coleccionar, solo preocúpate por estos tipos.

Inazuma tiene una clase eléctrica.

En Monstadt está Anemo.

En el área de Liyue, puedes encontrar a Geo.

La única espina de dragón que puede resistir el clima es la Cryo

Utilice la mejor red ubicua

Son muy ágiles, rápidos y no quieren que los atrapen, por lo que se necesita algo de tiempo y mucha atención para atraparlos. Asegúrate de estudiar sus movimientos., para que no pierdas el tiempo. Para llevarlos necesitas una contradicción primitiva, la mejor web ubicua.

Por otro lado, adquirir esta red significa otras tareas necesarias para completar la misión principal del mismo nombre. Completarlo te dará la oportunidad de capturar las alas de cristal para que puedas desafiar su cacería.

¿Qué obtienes cuando capturas Crystallopter?

Por si aún no te has decidido a hacerlo Descargar Genshin Impact para PC,Por favor, inténtalo. Seguramente pasarás algo de tiempo libre en esta plataforma. Y dado que está interesado en capturar Crystaloptera, es posible que se pregunte cuáles son sus verdaderos intereses.

Bueno, no solo son hermosas criaturas, sino que también pueden realizar varias composiciones. Recibirás un núcleo de cristal... Entonces, si regresas después de un tiempo, volará de nuevo incluso si se dispersa de este lugar, así que no te calmes.

Material de núcleo de cristal para síntesis y forja.

ahora La velocidad de ejecución de Genshin Impact en PC es lentaPara conseguir cualquiera de estos animales necesitas poder alcanzarlos, así que intenta resolverlo. como les hablas Pronto obtendrás un núcleo de cristal.Imprescindible en este videojuego.

Estas criaturas están asociadas con una rápida subida de nivel en el juego, ya que las actualizaciones de estos núcleos se pueden usar para sintetizar pociones a prueba de viento, pociones anticongelantes y forjar ollas gourmet Adeptos.

Crystalopter para poner en la tetera relajante

Pero la verdad es que no solo puedes amarlos por los cristales que vienen con ellos, sino que también se dan cuenta de que son criaturas extraordinariamente hermosas en este mundo. Tetera relajante mascota decorativaTambién obtienes los logros de tu personaje.

¿Cómo puedo farmear más Crystal Cores?

Probablemente te estés preguntando ¿Cómo sé si un juego funciona en el móvil?El efecto de Genshin es realmente directo. Juegos que consumen recursos y tienen requisitos específicos Es una ejecución mínima, pero si la completas, podrás ejecutarla perfectamente en tu dispositivo móvil.

A estas alturas probablemente te interese saber en qué zona puedes encontrar el máximo número de lentes. Bueno, no nos ruegan y le informaremos de inmediato. Asegúrese de tener la red que necesita a mano. Encuentra y teletransporta a The Lens.

Usando el mapa interactivo de Teyvat

Lo que te interesa es la aproximación al ala cristalina. Así que puedes cazarlo con precaución. Si tienes suerte habrá varios y tendrás varios Núcleos de Cristal. Si observa el mapa, puede ver que muestra la cantidad de cristales disponibles actualmente. Por ejemplo, en Levantavent puedes conseguir hasta 5 de estos animales.

Guyun Stone Forest hace que sea fácil encontrar más de cinco. En las montañas Tianheng no se permite salir de la cueva donde fueron encontrados, por lo que al menos seis están asegurados. por otra parte, Al amanecer hay más de 20 cristales en la viñaMantén la distancia suficiente para que no te asustes cuando lo atrapes.

Agregar el personaje de Sayu a mi equipo

Continúe explorando las áreas de Aoyama, Riffle Shrine y Hiraumi Fortress. No es difícil encontrarlos usando un mapa interactivo. Te recomendamos que agregues a Sayu a tu equipo. Sayu es un experto que no asusta a Crystal Optera gracias a la técnica «¡Yuju!» fácil de atrapar.