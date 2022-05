¿Cómo puedo navegar y encontrar rápidamente la carpeta Documentos en Windows?

La carpeta Mis documentos está Almacenar datos personales de manera consistente, Este es un componente de perfil. Esta carpeta se utiliza de forma predeterminada como la ubicación de los documentos guardados.

Si es administrador, puede usar redireccionamientos de carpetas Cambie la ubicación de «Mis documentos» para que se pueda configurar como un recurso compartido de red. Es decir, si el documento se guarda en esta carpeta, el archivo se guarda en la ubicación de red asignada y el administrador crea una copia de respaldo. Mejorar el orden de los archivos..

¿Cómo puedo mover y encontrar rápidamente la carpeta Documentos en Windows?

¿Cuál es la diferencia entre cambiar la ubicación de la carpeta y cambiar la carpeta de destino?

La carpeta cuya ubicación debe cambiarse es la carpeta que desea instalar. sistema de ventanas Por defecto. Necesitas abrir el explorador de archivos del sistema operativo para identificarlos. Una vez abiertas, verás estas carpetas en el menú que aparece a la izquierda. Estos nombres son «Descarga», «Documento», «Imagen», «Música», «Objeto 3D», «Video». Carpeta para cambiar de ubicaciónPuede usar la misma carpeta en una ubicación diferente o personalizar la carpeta con un nombre e ícono diferente.

Ahora cuando quieras Cambiar la carpeta predeterminada Están en diferentes lugares. Todo lo que tienes que hacer es crear una nueva carpeta, pero con un nombre diferente (si es necesario) o un ícono diferente. Puede usar el Explorador de archivos para crear una nueva carpeta en la ubicación que elija.

¿Cómo puedo cambiar la carpeta Documentos en Windows?

carpeta Mis documentos. Fácil de moverclic derecho en el escritorio,[プロパティ]Simplemente seleccione una acción y la ubicación aparecerá como la primera opción. Introduzca aquí la ubicación de almacenamiento deseada o seleccione Mover para cambiar al archivo. Si lo desea, puede crear otra carpeta «Mis documentos».

Si la ruta no existe, debe crear una nueva carpeta. Haga clic en Sí para mover el archivo de la ubicación anterior Mis documentos a la nueva ubicación. Seleccione No si no desea mover estos archivos. Los archivos en la ubicación anterior no se eliminan y ya no aparecerán en la carpeta Mis documentos después de este cambio. Con sencillos pasos y un poco de tiempo El proceso está completo. Recuerda eso también Borrar archivos basura temporales Para evitar colisiones.

Establecer una nueva carpeta de destino

Una vez creada la carpeta, Debe seleccionarlos individualmente Siga pasos específicos. En el primer paso, haga clic derecho en la carpeta en cuestión y[プロパティ]Debe seleccionar una opción.

En él, debe seleccionar el tipo de carpeta que está utilizando. De forma predeterminada, se selecciona Elementos generales. Asimismo, puede cambiar el icono predeterminado seleccionando la opción Cambiar icono. Si desea volver al primer icono, seleccione la opción «Restaurar configuración predeterminada». Aplicar y aceptar estos cambios. Los pasos deben realizarse individualmente. Tenga cuidado de no omitir ninguna de las carpetas que configuró.

Cambiar la ubicación de la carpeta configurada

Después de configurar la carpeta, Es hora de cambiar su ubicación... Para hacer esto, debe abrir el Explorador de archivos para ver dónde se encuentra la carpeta actualmente, luego, cuando aparezca en el lado izquierdo de la pantalla, seleccione el botón derecho de la carpeta a la que desea ir.[プロパティ]Escoge una opción[場所]Cuando abras la pestaña verás algo como esto: Busca y selecciona muchas opciones, la opción «Mover».

Elija la ubicación de la carpeta que creó anteriormente y elija[フォルダの選択]Luego seleccione una opción[適用]Se abrirá una ventana en la que deberá seleccionar una opción. Se le preguntará si está seguro de esto. Si está seguro, seleccione «Sí». si usted acepta Todo se traslada a una nueva ubicación. Luego complete el proceso con «Aprobar».

Si tienes Windows 10

Es posible cambiar esta ubicación. A través de la configuración proporcionada por Windows 10Sin embargo, no puede personalizar la carpeta o elegir un nombre para la carpeta de esta manera. Este es el mismo que el predeterminado pero en una ubicación diferente. Para ejecutar este proceso, primero debes ingresar a la configuración de Windows 10, luego seleccionar la opción Sistema y luego Almacenamiento. Busque la ubicación de «Otras configuraciones de almacenamiento» y seleccione «Cambiar dónde se guarda el contenido nuevo» debajo de ella.

Desde este momento Se muestra la carpeta donde se guarda el archivo.. Para cada opción debe hacer clic en la lista que aparece. Se muestran todas las unidades en su computadora. Elija una ubicación para guardar el contenido predeterminado y[適用]Elegir. Cuando llegue a este punto, puede reiniciar su computadora.

Por último, recuerda esto Realice copias de seguridad con frecuenciaEsto se debe a que realizar pasos incorrectos en la carpeta del sistema puede dañar el sistema operativo.