Solía ​​ser imposible jugar Pokemon GO sin un giroscopio, ¿ha cambiado eso?te dire hoy ¿Cómo puedo jugar Pokémon GO si mi teléfono Android no tiene giroscopio?

Pokémon GO

Pokemon GO es un videojuego desarrollado por la empresa Niantic afiliado a Nintendo, Pertenece a la historia de Pokémon. Este es un videojuego muy interesante que aprovecha la nueva tecnología de realidad aumentada de los dispositivos móviles.

La realidad aumentada hace posible jugar en un entorno físico.De hecho, Pokémon GO se basa en eso. Explora nuestra ciudad.. No hay duda de que la jugabilidad es como nunca antes.

Los videojuegos lanzados en 2016 estaban en auge.De cualquier manera, no funcionó correctamente, por lo que fue relativamente difícil Dispositivos sin giroscopio.. ¿Pero eso ha cambiado? En la siguiente guía, responderemos a esta pregunta para ver si puedes jugar Pokemon GO en Android sin un giroscopio.

Juega a Pokémon GO sin giroscopio

Pokémon GO ha cambiado mucho con el tiempo. Muchas de estas mejoras están directamente relacionadas con la jugabilidad.Otros cambios afectaron la estabilidad y el rendimiento del juego, y se agregaron algunas características adicionales. Compatibilidad mejorada con Pokémon GO..

Inicialmente, el juego no era totalmente compatible con dispositivos sin giroscopio, pero ha cambiado con una actualización reciente. De hecho, ahora es posible jugar Pokémon GO en teléfonos que no tienen giroscopio.

Por supuesto, esto puede variar de un teléfono a otro, pero no está de más probarlo. Si busca Pokemon GO en Play Store y se muestra, Lo más probable es que sea compatible con su dispositivo..Si todavía te preguntas cómo funciona el juego, puedes: Lee los requisitos para jugar Pokémon GOEn cualquier caso, el juego tiene ciertas restricciones a tener en cuenta ante la ausencia de giroscopio.

Limitaciones al jugar sin giroscopio

Como ya se ha señalado Pokémon GO Se puede jugar sin un giroscopio por un tiempo. De cualquier manera, no es tan bueno como un dispositivo con esta característica.

Primero, debe comprender cómo funciona el giroscopio.Giroscopio Reconocer movimiento en el teléfono.. De hecho, va un paso más allá porque puede detectar la orientación del dispositivo con mucha precisión.

Gracias a esta característica, puedes mover tu dispositivo en cualquier dirección, a saber, Pokemon GO. Reconoce estos movimientos... De hecho, esta es la base básica para realizar la realidad aumentada en Pokémon GO.

Por lo tanto, si el giroscopio no está activo o el dispositivo no tiene esta función, la animación de realidad aumentada no funcionará correctamente. Es decir, no importa dónde muevas el dispositivo. Incapaz de detectar movimiento..

Con eso en mente, recomendamos deshabilitar el modo RA. Se solucionó un problema con las cámaras Pokemon GO AR Si no tienes un giroscopio. Esto mostrará una animación más simple, pero es adecuada para dispositivos sin giroscopio.tú podrías Desactiva el modo AR Cuando te encuentres con un Pokémon salvaje, verás opciones en la esquina superior derecha.

Jugar a Pokémon GO con o sin giroscopio es divertido

Como ya se mencionó, esto es posible Juega a Pokémon GO sin giroscopio Hay límites, pero sigue siendo un juego muy divertido.En cualquier caso, por ejemplo, necesita aprender un mecanismo específico. Consigue monedas con Pokémon GO Este es uno de los imprescindibles para los nuevos jugadores.

Por otro lado, no olvides buscar una manera Ahorra datos móviles y batería mientras juegas a Pokémon GOPorque puedes jugar videojuegos. Consumir datos muy fácilmente Tu alquiler y batería del dispositivo. No obstante, es uno de esos juegos muy entretenidos que te recomendamos profundizar.