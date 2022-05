¿Cómo puedo evitar que se publique en el muro de Facebook? – Regula artículos

Una de las principales ideas que tenían los creadores de Facebook en el momento de la creación era el potencial que podías tener entre tus amigos en Facebook. Etiquetar fotos y publicaciones.. De hecho, esta es una de las ideas principales que hicieron que la plataforma tuviera mucho éxito en primer lugar y las oportunidades para dialogar con las personas que tenías como amigos en esta plataforma son infinitas.

El problema, en sí mismo, es que la mayoría de los usuarios no categorizan a los «amigos» de Facebook, pero su lista de amigos incluye personas de todo tipo. Ya sea que los conozcas o no.. Esto ayuda a los usuarios a hacer más amigos. El problema es que hay muchos usuarios maliciosos que pueden marcar contenido inapropiado en el muro. Hay una forma de evitarlo..

Debido a estos problemas y muchas otras razones que existen entre los usuarios de Facebook, la plataforma ha decidido implementarlo de otra manera. Opciones de seguridad y privacidadPuedes categorizar a las personas que pueden realizar acciones específicas en tu muro de Facebook.

De esta manera puedes Evite que su perfil sea etiquetado o publicado Este es contenido inapropiado que puede dañar su reputación en la plataforma. Muchos usuarios se quejan de que otros usuarios publican o comparten contenido pornográfico en el muro de su perfil.

Solo amigos

Hay varias opciones para configurar la información que pueden ver las personas que pueden ingresar a su perfil de Facebook. Opciones como tu información personal, amigos, tus fotos, videos, imágenes que compartes. aparte de eso Publica o etiqueta tu perfil Con el contenido anterior.

Al configurar la opción “Solo amigos” con estas diversas opciones en Facebook, solo permites que aquellos que son amigos en la plataforma vean tu información, fotos y videos.Solo los usuarios que tienes como amigosPuedes publicar en tu perfil o etiquetarte con publicaciones.

Por otro lado, para las publicaciones donde te mencionan o te etiquetan, la plataforma tiene opciones. Cuando alguien te etiqueta en una publicación, tu nombre aparecerá en esa publicación, pero solo con tu consentimiento la publicación que etiquetaste aparecerá en tu publicación de perfil.

Se puede usar como una especie de filtro de seguridad, para que pueda ver y saber qué está etiquetado sin que aparezcan publicaciones en su perfil. Además Tu puedes comerciarCulpa a la publicación y a su gente por las publicaciones y las personas que has etiquetado con contenido que no está permitido en la plataforma de Facebook.

Privado

En este caso, solo usted puede ver las distintas opciones de información. De esa manera nadie más que tú Usted puede tener acceso a dicha información.. En la plataforma, esta opción se llama «privada» y muestra una pequeña imagen de un candado. Esto significa que toda esta información no se ha hecho pública.

Por otro lado, no es muy conveniente obtener información de esta manera, ya que nadie, ni siquiera tus amigos, pueden entender dicha información. En las redes sociales, puede que no tenga mucho sentido tener mucha información en esta categoría de seguridad, ya que es mejor no subirla a la plataforma si los usuarios no quieren compartir cierta información personal en la red social. De lo contrario, solo ese usuario puede acceder a él.

Todo el mundo

A diferencia de las dos primeras opciones en esta categoría Publica tu perfil de Facebook.. Es decir, no importa si la persona te tiene en Facebook, pero la persona aún puede entender toda esta información.

Personalizar

Por otro lado esta opción Vinculado a «solo amigos» Sin embargo, de esta manera puedes deshabilitar a algunos amigos y habilitar a otros. Es utilizado por personas que tienen usuarios en su lista de amigos pero no quieren que califiquen cierta información.

Las redes sociales de Facebook le permiten restringir quién puede publicar en su perfil de Facebook para que solo usted pueda publicar en su perfil.

Desde la aplicación de Android

Desde entonces Aplicación en tu teléfono Android, debe seguir algunos pasos cortos. Primero, abre la aplicación de Facebook y ve a las tres líneas horizontales en el lado derecho de la pantalla. Verá un ícono de «engranaje» allí y presiónelo para acceder a la configuración.

Desplácese hacia abajo después de configurar[設定]Ve a la pestaña. «Publicación y Visibilidad» Introduzca las opciones de perfil y anotación. La primera opción aparecerá como “Personas que pueden publicar en tu perfil”, ingrésalas allí y selecciona la opción “Solo yo”.

En dispositivos iOS

Para dispositivos iPhone, los pasos son los mismos que para teléfonos Android. En la aplicación de Facebook, ve en horizontal a 3 filas, ve a la sección de configuración del perfil y busca la opción “Publicar y visibilidad” «Personas que pueden publicar en su perfil» Ingresa y selecciona la opción «Solo yo».

Después de abrir el sitio web de Facebook, debe hacer clic en la flecha que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Configuración y opción de privacidad. A medida que escribe, verá opciones de configuración y una opción de etiqueta y perfil interno. La primera opción es «Usuarios que pueden publicar en tu perfil». Seleccione la opción «Solo yo».