Siempre que compramos un ordenador o portátil, nunca creemos que se te pueda espiar a través de las webcams que existen. Y mucha gente no quiere creerlo, pero recientemente un sitio web ha publicado una transmisión en vivo de estas cámaras, lo que activa la alarma.Así que te vamos a decir Cómo evitar que me espíen la cámara web de mi computadora.

La invasión de nuestra privacidad siempre ha sido un tema muy delicado y controvertido. Se dice que estos dispositivos no solo se utilizan para espiarnos, sino también por otros medios, como: B. Aplicaciones que utilizan este Mike espiándonos.. Por esta razón, se deben tomar todas las precauciones necesarias para prevenir otras víctimas.

Hemos tratado este tema en un artículo anterior, pero hemos proporcionado una sugerencia validada para mantenerlo fuera del alcance de estos piratas informáticos.

Ten esto en cuenta en el tutorial que explica cómo dejar de funcionar tu teléfono Android. Espiar y escuchar De lo que estoy hablando, pero luego te decimos lo que debes hacer. Evita que espíen la cámara web de mi computadora.

¿Cómo puedo evitar espiar la cámara web de mi computadora?

¿Los piratas informáticos se especializan en ingresar a las computadoras portátiles a través de micrófonos y computadoras portátiles? cámara web, Es demasiado simple.

Porque utiliza el llamado tipo creepware troyano especial ¿Quién es el responsable de espiarte así? Puede acceder fácilmente a su teléfono móvil.

Pero para evitar a estos delincuentes virtuales, aquí hay algunas formas efectivas de construir un muro entre estas personas no deseadas y su privacidad.

Primero, hablaremos sobre herramientas o programas que activan notificaciones o alertas cuando ocurren eventos sospechosos. leva.

Programas relacionados que te ayudan a ser nombrado de un vistazo Y ese es uno de los muchos que puedes encontrar en la red.

Sin embargo, es muy fácil de usar, hace solo lo que necesitas y te avisa cuando intentas hacer una entrada para espiar desde la cámara o desde el micrófono.

Otras formas de evitar que te espíen la webcam de mi ordenador

Si no desea utilizar el programa, no desea recibir una advertencia y no desea iniciar sesión, puede utilizar los siguientes métodos: Es más práctico, efectivo y sencillo, y también es una práctica recomendada.Y es una separación de ti levaCuando se conecta a una PC usando el puerto USB.

Hay otras formas de desactivarlo a través de BIOS de la computadoraPero requiere la presencia de un experto.

Sin embargo, si su cámara web está conectada con un cable USB, eso es todo lo que necesita. No puedes simplemente desconectar la cámara web y espiarla de esa manera. Pero si eso no parece ser suficiente, aquí hay un tercer y último método.

Esta última solución para evitar ser espiado a través de la webcam de mi ordenador es utilizar los conocidos Post-it.Estoy seguro de que esto es lo que has visto muchas veces en computadoras portátiles y teléfonos inteligentes, son el tipo de eso Pegamento o pegatina Se usa para cubrir la lente de la cámara, lo cual es más simple y fácil que imposible.

Quien no lo desee no debe invertir mucho, pero la moda actual ha permitido desarrollar diseños coloridos diversos y divertidos.

Se colocará en su lente teléfono inteligente No hay nada que escapar de la era actual, convirtiendo cosas trágicas en accesorios de moda para decorar teléfonos móviles.

Y hasta el momento, existen recomendaciones prácticas que pueden utilizarse para evitar a estos ciberdelincuentes.Y todas las opciones que hay Evita que espíen la cámara web de mi computadora.