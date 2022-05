¿Cómo puedo evitar compartir momentos en WeChat? –La ​​configuración de privacidad

WeChat es una de las más amplias y destacadas en la lista de aplicaciones polivalentes que permiten una buena interacción entre los internautas. este aspecto es Proceso de instalación y registro ahora es fácil Sus excelentes características atraen a miles de nuevos usuarios. Los que no dudan de la calidad de este tipo de servicios. Por eso, no es de extrañar que a día de hoy pueda superar a otras redes sociales similares.

Como parte de esto, la plataforma WeChat tiene la capacidad de compartir momentos similares a Instagram. Esto permite que las personas brinden detalles sobre su vida diaria y vean fotos seleccionadas. Sin embargo, el desarrollador de esta aplicación garantiza que tenga la máxima privacidad en cualquiera de los siguientes momentos: Ocultar números de teléfono de WeChat Igualmente Controla quién puede acceder a tu momento con la app..

¿Cómo puedo evitar compartir momentos en WeChat?

Como ya te hemos dicho, una de las grandes ventajas de Instalar WeChat Hoy tienes la oportunidad Controla quién puede y quién no puede acceder a tu momento.. Así que aquí hay tres formas diferentes de configurar la privacidad en esta plataforma, independientemente de su dispositivo digital. Solo así te sentirás seguro y confiado cuando decidas conocer nuevos amigos.

desde una computadora

Una de las formas más convenientes y fáciles de controlar quién puede calificar los momentos de WeChat es usar una computadora. Así que tienes que abrir tu cuenta más tarde, Ve a Configuración y Privacidad, desde allí verás la opción de «Publicar mi momento». Lo mejor es desactivar la opción para que no sea visible para todos los usuarios.

Usted también puede Establece los permisos apropiados para tu momento Desde la misma zona de configuración y privacidad. Para cumplir con esto[私の出版物を非表示にする]Tienes que ir a la opción. A partir de aquí, crea una lista negra que debería incluir a todos los que no quieren problemas personales. O posiblemente[他のユーザーが表示]Puede seleccionar opciones para controlar quién puede ver los momentos publicados previamente.

Si tienes un iPhone

Controlar el acceso a WeChat Moments desde tu dispositivo iPhone es muy fácil y el proceso es muy similar al de Android, así que regístrate Presiona la alternativa llamada Descubrir..Luego en la página siguiente[モーメント]Cuando vas a la sección y subes una foto nueva[共有]Es importante ir al ícono para que los espectadores puedan editar si es público o privado. Finalmente, en la parte superior de la pantalla[公開]Tienes que hacer clic en el icono. Eso es todo.

Para dispositivos Android

Si desea evitar compartir momentos en WeChat debido a la conveniencia de Android, primero abra la aplicación Vaya a la parte etiquetada Momento.. Luego siga todos los pasos habituales y agregue una descripción antes de publicar, al igual que tomar una foto a través del ícono de la cámara. Ahora tienes la opción de compartir tu foto antes de subirla. Ahora necesita cambiar su selección.

Por lo tanto, debes [プライベート]o[リストを共有しない]Seleccione la opción Por lo tanto, el acceso no será publicado. Por defecto, esta opción está activa en la plataforma. Si no quieres compartir tu lista, puedes bloquear a las personas que te gustan para que no puedan ver tu momento. Con WeChat también puedes: bloquear usuario Si siente que su privacidad se ve constantemente comprometida.

¿Cómo puedo eliminar los momentos que compartí en esta página?

WeChat[モーメント]Si te arrepientes de subir una foto o video a la pestaña, Fácil de quitar para que no pase nada...Para cumplir con esto abre la aplicación en tu Android o iPhone y se encuentra en la parte inferior de la pantalla[私]Tienes que apretar el botón. A continuación, debe ir a la sección Momentos para ver una lista de opciones que mostrará todos los momentos que ha compartido hasta el momento.

Para eliminarlos de la plataforma, simplemente abra el momento seleccionado y haga clic en los tres puntos horizontales que muestran la lista de selección. Necesitas encontrar lo que dice eliminar.. Una vez que lo hayas encontrado, deberás confirmar tu elección para que el momento se elimine por completo de tu aplicación.

¿Qué alternativas necesitas para evitar compartir momentos en WeChat?

Dentro de WeChat, obtienes otras opciones de configuración interesantes. Evita compartir tus momentos con extraños.. Todo esto está en la sección de configuración y privacidad, con una destacada sección de confirmación de amigo, agregar como amigo o lista de bloqueo.

Cuando se trata de la verificación de amigos, esta es una opción que te ayudará Enfócate solo en aquellos que conoces, puede rechazar a cualquier persona que no esté interesada en tenerlo como contacto. Agregarme como amigo se refiere a los controles que se han llevado a cabo para permitir que los usuarios se comuniquen contigo solo a través del código QR y la lista de bloqueo, permitiéndote elegir un grupo de personas que no quieren interrumpir el momento de navegar por la plataforma.