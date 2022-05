¿Cómo puedo deshabilitar temporalmente la aplicación en iPhone o iPad?

Apple es una de las mejores marcas del mercado y cada año innumerables usuarios eligen el modelo de telefonía más avanzado del momento. por esta razón, El uso de estos dispositivos tiene una gran demanda en la actualidad...Y así como mucha gente vota Instalar la aplicación para iPhone o iPad en Macmuchos otros solo quieren desactivarlos durante mucho tiempo.

Desde entonces, existe una forma muy conveniente de deshabilitar la aplicación. Pueden molestarte en los momentos más importantes Ya sea en el trabajo o en la universidad. No solo porque estas aplicaciones pueden agotar la batería de su teléfono en unas pocas horas. Por todas estas razones, es mejor aprender siempre que lo necesite. Tenga en cuenta que si decide eliminarlos, esto es lo que puede hacer: Recuperar sin mucho problema cuando tu quieras.

¿Cuáles son los pasos para deshabilitar la aplicación en un dispositivo iOS?

Si no desea recibir un mensaje al descargar aplicación whatsap O con otros medios de comunicación similares en el iPhone o iPad, existe una alternativa muy sencilla para librarse rápidamente de estos inconvenientes. es sobre, Desconectar y deshabilitar temporalmente estas aplicaciones Siempre que lo necesites. No es necesario eliminarlo permanentemente del sistema del dispositivo en caso de que desee usarlo más tarde.

Pasos para deshabilitarlos en iPhone

Para deshabilitar temporalmente la aplicación en su iPhone, primero debe buscar una opción en su dispositivo llamada Screen Time, al configurarla, puede Cambiar el tiempo de inactividad para una aplicación específica, Selecciona todo lo que quieras activar y lo que no quieras activar. por esta razón,[常に許可]Tenga en cuenta que el cuadro solo contiene aplicaciones de uso crítico, que puede agregar presionando el signo +. Si no está satisfecho, puede eliminarlo sin ningún inconveniente.

Desactivación en el iPad

Si tiene un dispositivo iPad, también debe promover la opción de tiempo de uso. Establezca o programe el tiempo restante para su aplicación, deberás buscar la opción de tiempo de inactividad y activarla según el tiempo que estimes oportuno. Puedes hacerlo diariamente o en un día personalizado dependiendo de tus necesidades. A continuación, debe elegir una hora de inicio y finalización para que sus cambios se guarden en el sistema operativo del iPad.

Gracias a esta gran opción, usted podría Administra cómo usas tus aplicaciones favoritas En tu vida cotidiana. Descansa en el momento en que sepa que estará trabajando u ocupado con otras cosas igualmente importantes. Cabe señalar que también aplica para dispositivos Apple Forzar el cierre de la aplicación para ahorrar batería.. Por lo tanto, siempre hay una forma muy versátil de disfrutar plenamente de este tipo de servicio móvil.

¿Qué pasos debo seguir para desinstalar completamente la aplicación de mi iPhone y iPad?

Si elige desinstalar completamente las aplicaciones de su iPhone y iPad, debe saber que eso no significa que no pueda restaurarlas más tarde. Desarrolladores de Apple para ti Sube tu aplicación a la nube para que no pierdas tus datos Por tomarse el tiempo de guardarlo. En cualquier caso, aquí hay dos formas muy fáciles de hacerlo de inmediato.

Usa la opción «Tocar para mover».

Esta es una de las operaciones más fáciles que puede usar para desinstalar completamente una aplicación que no desea conocer. Por lo tanto, puede hacerlo desde la pantalla de inicio. Pulsa el icono de la aplicación durante unos segundos. Hasta que empieza a moverse. Luego verá un pequeño cuadro en la esquina superior de la pantalla que dice «Eliminar aplicaciones». Simplemente selecciónelo y podrá desinstalarlo completamente de su teléfono.

Acerca de la configuración móvil

Desinstalar completamente la aplicación de la configuración móvil también es una buena manera de lograr este objetivo. por esta razón,[設定]Ir al panel y[全般]Pestaña,[iPhoneストレージ]Tienes que desplazarte por el menú hasta encontrar la pestaña. cuando llegues allí Agradezco la lista de aplicaciones instaladas en mi dispositivo.. Así que solo encuentra lo que quieres eliminar[アンインストール]Simplemente toque el icono y sus cambios se guardarán automáticamente.