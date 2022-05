¿Cómo puedo descargar una aplicación o un juego de Play Store si no está disponible en el país?

PlayStore es una de las plataformas de aplicaciones más grandes del mundo porque puedes encontrar todo tipo de aplicaciones. Sin embargo, Las políticas pueden restringir algunos de estos usos. Hoy aprenderá cómo descargar desde Play Store cuando su aplicación o juego no está disponible.

Este tipo de barrera es tan injusta para los usuarios que viven en el último país al que llegó la aplicación, que no hay nada peor que querer tener una aplicación pero no poder obtenerla debido a las restricciones regionales. Damos gracias a Dios que no hay límites para el ingenio humano y que incluso con ese tipo de limitación podemos encontrar una solución.

¿Cómo descargo de Play Store cuando una aplicación o juego no está disponible?

Para brindarle una descripción general rápida, antes de aprender cómo descargar una aplicación o un juego de Play Store, esto es lo que debe hacer primero si su aplicación o juego no está disponible en su región. Actualice Google Play Store a la última versión disponible.

Esto se debe a que las nuevas actualizaciones en ciertos casos y en ciertas aplicaciones eliminarán las restricciones (es decir, estarán disponibles en su país). Puedes conseguirlo simplemente actualizando la tienda.

Pero si no es así, sigue leyendo para encontrar la solución a este inconveniente. Tienda alternativa en Google Play Store (Tienda oficial, pero no de Google).

Hay muchas tiendas virtuales en Internet que puedes usar para descargar el APK de la aplicación que necesitas. Esta operación no es ilegal (no legal), Si no intentas hackear la aplicación, está bien.

Una de las mejores tiendas que puedes usar. de arriba hacia abajo, puedes encontrarlo simplemente escribiendo su nombre en tu navegador. Cuando veas el enlace, simplemente haz clic en él. Si ya está en el sitio oficial, proceda a descargar la aplicación de la tienda móvil.

Después de la descarga, encontrarás que el sistema de búsqueda y descarga es el mismo que el de Google Play Store, con un motor de búsqueda, una lista de categorías y más. Solo tienes que pulsarlos para ir a tu espacio personal. Luego presione el botón «Descargar».

APK Una solución pura a tu dilema

Con base en lo anterior, ya sé cómo descargar una aplicación o un juego de Play Store si la aplicación o el juego no está disponible en tu país, pero si dejas aquí la mayor cantidad de información posible, lo estará. Otra gran tienda virtual llamada APKPure.

Este sitio web es un poco diferente del sitio web anterior, ya que es un sitio con muchos repositorios de aplicaciones de PlayStore y no una tienda. Puede descargarlo en formato APK desde su país deseado.

Para descargar la APK tienes que seguir los siguientes pasos: Primero ve a la página oficial de. APK PuroDesde allí, use la barra de búsqueda en la esquina superior derecha o el filtro de categoría que aparece en la parte superior de la cinta para encontrar el juego o la aplicación que está buscando.

Independientemente de cómo busque la aplicación, cuando la vea, presione el enlace azul a continuación. «Descargar APK»Y listo, así que obtenga la aplicación que desee del país que desee.

Ten cuidado si no sabes cómo Extrae el APK de cualquier aplicación, Todos los repositorios se proporcionan en este formato y se deben buscar. Sí, todo lo que lee se puede decir que sabe cómo descargar desde Play Store cuando una aplicación o un juego no está disponible.

Así que todo lo que tienes que hacer es descargar la aplicación que realmente querías, pero antes de irte, Usar un APK es diferente de usar una aplicación. Así que si lo aprendiste, no estaría mal. ¿Cómo puedo actualizar la aplicación instalada con APK?