¿Cómo puedo desactivar Buscar mi iPhone si pierdo mi contraseña?

Desde el punto de vista de la seguridad, el iPhone es uno de los más seguros, quién Olvidé la contraseña o accedí a los datos Todo es gris en este dispositivo. Entonces, si no quiere pasar un mal momento en el futuro, debe decirnos que necesita mantener estas credenciales correctamente. No es sorprendente que si no es el propietario original del artículo, y si lo es, a menudo no hay mucho que pueda hacer.

En este caso, esta opción proporcionada para permitir que el dispositivo lo haga Encuéntralo si se pierde o te lo robanEs una opción muy buena y segura que puede utilizar para realizar esta tarea. Para hacer esto, hay varios factores importantes a considerar.Antes de ingresar las credenciales Tenemos que asegurarnos de no olvidarlos. O podemos recordarlos fácilmente... Este artículo describe lo que puedes hacer en estos casos si olvidas esta opción y quieres desactivarla.

¿Qué debo tener en cuenta antes de desactivar la búsqueda en el iPhone?

Para tomar esta decisión, debemos tener en cuenta algunas consideraciones que siempre expresan nuestra aprobación y desaprobación de esta importante decisión.Por otro lado, si lo piensas bien, puedes darte algo de libertad. Desactivarlo eliminará el radar... Pero nuevamente, si pierde o le roban su teléfono, está expuesto a lo que significa.

Cuando está apagado, puede vender o transferir el teléfono incluso si la información no se deja completamente en el teléfono. Por lo tanto, cualquier persona con acceso a un teléfono móvil puede crear su propia cuenta. Y aprovéchalo al máximo. En cualquier caso, esta es una decisión importante y necesita saber lo que está haciendo antes de poder actuar y tomar una decisión. Deshabilitar la herramienta Buscar mi iPhone

¿Cómo elimino mi cuenta de iCloud en mi iPhone usado?

Debe tener esto en cuenta para eliminar su cuenta de iCloud de su iPhone Toda la información ingresada o contenida será eliminada Y ya no podrás acceder a él, ahora hay una manera.Para hacer esto, debe ingresar su ID de cuenta, desde aquí[アカウントの管理]Vaya a Opciones.

Cuando vea esta sección, desplácese hacia abajo[データとプライバシー]Descubrir. Luego escriba Administrar privacidad en la parte inferior. Deberá ingresar sus credenciales escribiendo Eliminar cuenta.Desde este momento Debe ingresar el motivo de la eliminación El sistema nos recuerda ese efecto.[次へ]Haga clic y seleccione la casilla de verificación para confirmar esta acción. Su cuenta será eliminada permanentemente dentro de 7 días

Crear una nueva cuenta de iCloud

Para crear una nueva cuenta de iCloud, primero debe hacer clic en «¿Olvidó su ID o contraseña de Apple?». Luego continúe con el siguiente paso.

Crear una ID de Apple gratis Ingrese sus datos personales Luego muestre los correos electrónicos disponibles o si desea abrir iCloud En cualquier caso, revisaremos tu correo electrónico. Y finalmente aceptar y crear una cuenta. Al crear con iCloud Por favor ingrese la información de su tarjeta de crédito

Edite los detalles de usuario anteriores sin una contraseña

En cualquier caso, si tu cuenta de iCloud no ha sido eliminada y compraste un iPhone usado que contiene tus datos, procede a eliminar esta cuenta. Para ello necesitamos sus datos de inicio de sesiónLo mejor es que necesitas gestionarlo antes de comprar Opción para activar o desactivar Find My iPhone,Esto significa que usted también tiene datos de acceso.

claro que hay que tener eso en cuenta No puede cambiar estos datos sin sus credencialesEsto se hace creando una nueva cuenta de iCloud, porque un dispositivo no puede tener dos y si el ID y la contraseña del usuario anterior no existen, el dispositivo tendrá que eliminar la cuenta de forma segura. , Esto es imposible. Aceptar cosas nuevas en el futuro.

¿Cómo puedo recuperar el acceso a mi iPhone si olvido la información de mi cuenta de usuario?

Solo se accede desde Tres opciones que tenemos a través del soporte de AppleEsto indica que puede realizar esta acción desde el mismo teléfono restableciendo su contraseña. Para hacer esto, debe tener a mano su ID y contraseña de iCloud. Otra opción es usar el dispositivo de otra persona. Para hacer esto, debe descargar Apple Support en otro dispositivo, conocer su ID de inicio de sesión y restablecer su contraseña.

La última opción que tienen si no pudiste venir Si olvidé iniciar sesión en Apple Desde aquí puede acceder a la plataforma donde puede elegir entre las respuestas a sus preguntas de seguridad. Recibir clave de recuperación o correo electrónico Asignado al dispositivo.

¿Qué pasos debo seguir para desactivar Buscar mi iPhone en mi iPad y iPhone?

Esta acción es simple y ya ha tenido en cuenta las credenciales mencionadas anteriormente con respecto a las credenciales y las implicaciones de esta acción. Puedes realizar esta acción desde el mismo dispositivo. Para hacer esto, debe seguir estos pasos: