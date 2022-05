¿Cómo puedo crear fácilmente documentos en mi tableta Amazon Kindle Fire?

La tableta Kindle Fire de Amazon es tan versátil que puedes comprarla en: Lee todos tus libros favoritos, sin importar el formatono solo tu puedes Descarga y mira Disney Plus, Aprovecha al máximo tu tiempo libre. A pesar de las limitaciones específicas descritas en este artículo, estos dispositivos le permiten crear y editar los documentos más relevantes.

Dado que si decides comprar Enciende el fuegono son posibles Usa un programa como Microsoft Office Actualmente el sistema no es compatible con este tipo de dispositivos, por lo que con cualquier versión. Sin embargo, existen otras formas de cumplir con la creación de documentos, como la biblioteca de documentos integrada de Kindle Fire o el uso de una aplicación de terceros que ha demostrado ser muy funcional para miles de usuarios.

¿Qué debo tener en cuenta antes de crear un documento en Kindle Fire?

De hecho, Kindle Fire tiene excelentes opciones como: Instalar WhatsApp de diferentes maneras o Agregar y eliminar todos los marcadores de su sitio web Favorito muy fácil. Aún así, existe el pequeño inconveniente de que la biblioteca de documentos solo puede leerlos. En cualquier caso, esta sección te ayudará a identificar este problema explicándote por qué editar o crear un documento desde este tipo de dispositivos no es tan fácil.

Algunos procesadores de texto no son compatibles con Kindle Fire

Como se mencionó anteriormente, los procesadores de texto más populares y ampliamente utilizados en la actualidad, como Microsoft Office, aún no son compatibles con los diversos modelos de Kindle Fire lanzados hasta la fecha. Por ello, es importante utilizar otras alternativas muy útiles. como eso, Instalar el servicio Google Play StoreDesde aquí puede encontrar la herramienta adecuada Puede crear el documento seleccionado..

El archivo no se puede editar.

Kindle Fire, por otro lado, integra la biblioteca de documentos mencionada anteriormente, que es Solo se enfoca en leer varios archivos doc, docx, formato html, etc. El único inconveniente es que no tiene la opción de crear o editar el documento usted mismo. Pero no se desanime, ya que los desarrolladores de Amazon pueden implementar este tipo de funciones con el tiempo. Mientras espera, le recomendamos algunas herramientas para ayudarlo a editar y crear todo el texto que necesita.

¿Qué herramientas usas para crear texto en el Kindle Fire?

Hay dos maneras muy convenientes Te permite crear el texto que quieras Desde la comodidad del Kindle Fire. Estos métodos se han elegido cuidadosamente ya que son numerosos, pero tenga en cuenta que no son fiables y pueden provocar virus. Sin embargo, lo que estamos a punto de mostrarte es que hacen muy bien su trabajo y son muy fáciles de usar.

Usar Microsoft Office 365

Si desea aprovechar Office al máximo, Puedes disputar una aplicación ligera. Desde la misma plataforma de Amazon. Lo mejor de todo es que es compatible con archivos de Microsoft Word, PowerPoint e incluso Excel, sin mencionar los archivos PDF. Una vez que tenga este tipo de programa, puede crear y editar todos los documentos que necesita y compartirlos a través de servicios en la nube si lo necesita.

Uso de Google Drive

Como parte de Google Drive Edite fácilmente todo tipo de documentos en su Kindle fuego amazónico. Eso sí, para instalarlo en este tipo de dispositivos y que funcione correctamente, tendrás que utilizar múltiples métodos. Por ejemplo, descarga la aplicación Enviar a Kindle desde la propia plataforma de Amazon, edita el documento y envíalo desde tu PC a tu Kindle (o viceversa).

También puede usar el puerto USB de su computadora simplemente conectando su Kindle Fire. Envía cualquier documento de Google Docs a tu dispositivo.. La mejor parte es que el proceso es muy simple: simplemente guarde el documento seleccionado, colóquelo en su escritorio y conéctelo a su Kindle.

Cuando esto se hace, simplemente se queda Acceder a las opciones de almacenamiento interno, Localice la carpeta Documentos y arrastre los archivos desde su escritorio a esa carpeta específica. Cuando haya terminado, simplemente desconecte su Kindle y podrá editar el documento y hacer los cambios que considere oportunos.