¿Cómo puedo corregir una transacción de NewWorld que falló con el código de error 408?

La transacción falló con el código 408 nuevo mundo Es un inconveniente continuo en el juego desde hace algún tiempo. Este código de error indica un error al usar la tienda del juego. Jugadores que intentan usar la Tienda del Nuevo Mundo Los nuevos MMO de Amazon pueden mostrar un mensaje de error de «estado de la transacción». Esto significa que la compra falló a pesar de que la billetera virtual Steam tiene fondos.

¿Cómo arreglar una nueva transacción mundial que falló con el código de error 408?

Mira este video en youtube

Este error Aparece al intentar comprar Mark of FortuneEs importante conocer la solución a este error. Debido a la gran afluencia de jugadores desde el lanzamiento de New World, este error causó La economía del nuevo mundo es muy importante... Este error puede deberse principalmente a la inestabilidad del servidor, pero también puede estar relacionado con otras causas. Afortunadamente, el soporte de Amazon no es la única opción de compra. Hay algunas soluciones que pueden solucionar el problema.

¿Por qué recibo un error 408 en una transacción del Nuevo Mundo?

Marks of Fortune es el nombre de Moneda premium para nuevos juegos mundialestú tu sabes como jugar Además, si quieres personalizar tu personaje de juego, necesitarás muchas de estas monedas. Las fichas de la suerte te permiten comprar máscaras cosméticas y otros artículos para desarrollar mejor a tu personaje en el juego. Esta característica a menudo tiene errores y los jugadores no pueden comprar fichas de la suerte para comprar artículos.

El error 408 está relacionado con la información de «tiempo de espera de solicitud». Básicamente, esto significa que la solicitud enviada por el cliente al servidor web ha excedido el tiempo de espera permitido por el servidor. Como resultado, en lugar de responder, el navegador recibe el mensaje de error 408. Esto puede deberse a un problema de conexión a Internet, Sobrecarga o error de configuración del sitio web..

¿Cuál es la solución inmediata para este error de transacción del Nuevo Mundo?

Por lo general, es una buena idea verificar si la billetera Steam del jugador tiene suficiente dinero para completar la transacción, pero esto se debe a que todos los usuarios que se encuentran con este problema tienen suficiente dinero en la billetera y la solución no es una opción. Para solucionar este problema en el nuevo mundo. Elija habilitar las superposiciones de Steam.

Revisa tu billetera en Steam

Se han propuesto varias alternativas para resolver este error de transacción.El primero es Comprueba tu cartera de Steam.. En New World, puede comprar en la tienda con dinero real de su billetera Steam.

Habilitar superposiciones de Steam

Si presionas Shift + Tab en el juego, Almohadilla de vapor Correctamente. Si no, esto significa que la superposición está deshabilitada.Por lo tanto, el jugador está en la tienda del juego. Compras en el nuevo mundo Cualquier cosa relacionada con el rendimiento u otro dinero real, ya que debe hacerse utilizando el método de facturación de Steam. Si la superposición no funciona correctamente, salga de New World y vuelva a cargar el juego.

Habilitar superposiciones de Steam

Para habilitar las superposiciones de Steam en New World al final del juego[ライブラリ]Ir[プロパティ]botón,[フォロー],[全般]Pestaña, finalmente[Steamオーバーレイを有効にする]Hacer clic.uno también Puedes activar la superposición de vapor Solo presiona Shift + Tab durante el juego.

¿Ya no recibió el error de transacción 408 al realizar estas acciones en Steam?

Se cree que el código de error 408 después de una falla de transacción en New World está relacionado con un problema de conectividad entre la tienda y la computadora del jugador.La corrección anterior Intenta deshacerte de la fricción. Entre la tienda y la computadora del jugador. Si el problema persiste, debe verificar la configuración de su enrutador o verificar el reenvío de puertos.