¿Cómo puedo cambiar mi contraseña de wallapop para evitar que mi cuenta sea comprometida o pirateada?

Cambiar tu contraseña de Wallapop resulta ser una de las mejores formas de proteger tu cuenta, ya sea que sea nueva o que la hayas estado usando por un tiempo.De este modo Evite que otros accedan a él o incluso aterroricen a los piratas informáticos.

Cómo cambiar la contraseña de Wallapop para evitar la intrusión o el hackeo de tu cuenta

Mira este video en youtube

¿Por qué necesito cambiar mi contraseña de Wallapop?

Al igual que otros sitios web de compra y venta de productos, El lado que dijo que no podía escapar del hack, Recientemente se convirtió en víctima de uno de estos casos. Como resultado, muchos usuarios experimentaron cierres de cuentas a finales de 2019.

En otras palabras, tuve que acceder de nuevo con datos vinculados. También recibí un correo electrónico de advertencia. Te recomendamos que cambies tu contraseña de Wallapop. Todo esto es para evitar que terceros accedan a sus datos y usarlos como una medida de seguridad adicional.

Sin embargo, si no ha iniciado sesión en su cuenta o no ha recibido un correo electrónico desde entonces, no se perderá todo.primavera Puedes seguir usando tu cuentasin necesidad Iniciar sesión en wallapop También.

Tenga en cuenta que esto solo lo deben hacer los usuarios que ingresan a la plataforma utilizando el nombre de usuario y el código. Desde entonces, al igual que Facebook, los datos de los usuarios que acceden a través de Google no han sido revelados durante el hackeo.

Pasos para proteger tu cuenta

Si no ha cambiado su contraseña después de piratear este sitio web de compra y venta que experimentó en 2019, ¡por favor no te preocupes! Puedes conseguirlo en estos sencillos pasos.

sitio web o aplicación

Para cambiar tu contraseña de Wallapop, primero Acceda a la plataforma de forma regular. Puedes hacer esto desde Sitio web oficial de Wallapop O, si es necesario, a través de una aplicación móvil. En ambos casos, el procedimiento es similar.

Botón de inicio de sesión

En este caso, puede explicar el método PC paso a paso. Por lo tanto, debe abrir un navegador para acceder a la página. En la esquina superior derecha verá un botón que puede usar para «registrarse o iniciar sesión».debería Pulse aquí para abrir la pestaña correspondiente Luego proceda a seleccionar el marcador «Iniciar sesión».

Sin embargo, en lugar de ingresar los datos como de costumbre, debe seleccionar el modo «Recuperar contraseña» que aparece debajo del botón verde. Este es un paso obligatorio para evitar que los usuarios sigan manteniendo sus datos antes de un ciberataque.

Recuperar contraseña

De esta forma, puedes cambiar tu contraseña de Wallapop y seguir divirtiéndote Compra y venta de productos En esta página. Sin embargo, primero ingrese la dirección de correo electrónico a la que está vinculada su cuenta y luego [パスワードのリセット]Hacer clic.

A continuación, recibirá un correo electrónico con un enlace para restablecer este código de acceso. Al seleccionarlo, se le redirigirá a un sitio web donde podrá ingresar su nueva contraseña de Wallapop.

¿Cómo puedo hacer que mi contraseña sea más segura?

Ya sea para usar Wallapop desde PC O a través de la aplicación móvil, Es importante establecer un código de acceso seguro.. De hecho, hay algunas recomendaciones que se pueden tener en cuenta, ya que deben ser lo más sólidas e intocables posible.

Por ejemplo, no debe usar palabras completas. Le recomendaría que tome éste. Por favor selecciona un personaje aleatorio.. Dado que es más seguro no usar tales franjas, los números también se apegan a ese consejo.

Olvídese de usar el mismo código que pretendía para otras plataformas y servicios. Asegúrese de establecer siempre una contraseña única.. Eso sí, hay que recordar bien para no seguir cambiando por el olvido.

Con eso en mente, si no cree o quiere pensar demasiado, puede usar un generador de contraseñas. Con esto puedes estar seguro de que será mucho más difícil de lastimar.