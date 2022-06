¿Cómo puedo cambiar el tamaño de mi icono de escritorio? -Configuración de Windows

Los escritorios virtuales están disponibles en los sistemas operativos Windows.Con un escritorio virtual de este tipo, puede: Agrega las carpetas que usas con más frecuencia, Programas e incluso juegos. El tamaño del ícono para cada uno de estos programas se puede ajustar con algunos ajustes.

Los tamaños de los íconos en su escritorio son muy diferentes y debe verificar los otros tamaños antes de ajustar cada tamaño. En pocas palabras, muestra los tamaños de los íconos de Windows disponibles, cómo reducir el tamaño de estos íconos y los programas que pueden ayudarlo a hacerlo. Cambiar el icono en Windows..

¿Cuántos tamaños de iconos de escritorio puede incluir Windows?

Hay varios tamaños para colocar íconos de escritorio en Windows, algunos de los cuales son superiores a otros íconos en ciertos aspectos, pero algunos no se recomiendan para su uso.Hay al menos 10 Tamaño para colocar el icono del escritorio En sistemas operativos Windows.

No hace mucho tiempo, no se recomendaba el uso de algunos de estos tamaños.eso es Ciertos tamaños son muy pequeños. Y otros son demasiado grandes. El tamaño mínimo de un icono solo puede mostrar el nombre del icono.

Por otro lado, con el tamaño máximo de íconos, puedes ver mejor los íconos de programas y carpetas, pero no hay espacio para agregar o agregar íconos. No se muestra la imagen de fondo.. Por lo tanto, lo mejor es utilizar el tamaño adecuado, o un tamaño intermedio, para el icono.

Debes tener cuidado por separado. Cambiar el tamaño del icono Puede ser de tu escritorio Haga una nota simple en su escritorio.. Puede usar estas notas adhesivas para escribir datos que necesita guardar con urgencia cuando no tiene suficiente tiempo para crear un nuevo archivo TXT o Word.

¿Cómo se reduce el tamaño del icono de la PC con Windows?

El tamaño del icono que se muestra en Windows se puede reducir o ampliar de la forma más sencilla. El tamaño de todos los iconos de Windows se establece directamente en el escritorio.Lo creas o no, no tienes que hacerlo Ni siquiera acceder al panel de control Alternativamente, vaya a Configuración interna de Windows.

Aprenda a cambiar el tamaño de los iconos en su escritorio

para cambiarlo Tamaño del icono del escritorio Las computadoras con el sistema operativo Windows no necesitan mucho. Todo lo que necesita es un buen teclado con todas las teclas funcionando y un mouse con todas las teclas funcionando.

Como nota al margen Operación del ratón Es muy importante que la rueda de desplazamiento funcione correctamente. Si su computadora es una PC, un lado del mouse debe tener una línea que actúe como una rueda de desplazamiento.

Esta parte del mouse juega un papel muy importante en esto y debe ser completamente funcional.Si no sabías, si tienes Fondo de pantalla importante En tu computadora deberías ver cuál es el truco Mantenga sus escritorios virtuales ordenados y muy limpios..

Por otro lado, debe tener cuidado no solo de hacer que los íconos en su escritorio sean demasiado grandes, sino también de no hacerlo. No coloque demasiados iconos en la pantalla.. De esta manera, no sobrecargará la pantalla de inicio de su computadora con contenido.

¿Puedo hacer cambios usando la rueda de desplazamiento del mouse?

Entonces sé lo que es importante Ajustar el tamaño del icono Dentro del escritorio virtual de Windows, puede ver lo que debe hacer para ajustar el tamaño con la rueda del mouse. Presta atención a todo lo que necesitas hacer:

Enciende tu computadora. Siéntate en el escritorio de tu computadora. Presione la tecla ‘CTRL’. Finalmente, desplácese hacia abajo con la rueda de desplazamiento para reducir el tamaño del icono.

Cómo hacer que el icono del escritorio sea más pequeño en Windows.Si lo desea Aumentar el tamaño del icono. Para escritorios virtuales de Windows, debe hacer lo siguiente:

Enciende tu computadora. Vaya a su escritorio virtual. Presiona la tecla «CTRL» en tu teclado. Luego use el mouse para abandonar la rueda de desplazamiento del mouse.

Entonces echa un vistazo Cómo cambiar el fondo de pantalla con REGEDIT Ajustar lo más posible imagen de fondo..

¿Qué otros cambios puedo hacer en el icono de Windows?

Hay varias aplicaciones que se pueden usar para hacer algunos cambios o correcciones. icono de la computadora.. Algunos de estos cambios que se pueden realizar están relacionados con el tamaño del icono. El mejor programa para esto es:

IconoTweaker barra de chocolate bibliotecario carpeta arcoiris Cambiador de símbolos Cambiar el icono de la carpeta

Estos son los mejores programas disponibles actualmente para realizar cambios. el icono de tu computadora..Sin embargo, si tiene problemas de compatibilidad con algunos de estos programas, deberá visitar el sitio web. Soporte de Windows Descubra cómo solucionar estos problemas.