¿Cómo puedo cambiar el área de inicio de New World? -De Everfall a Windsward

Es posible en el Nuevo Mundo Reunirse en un área, Para que siempre puedas jugar con tus amigos.Por lo tanto, pueden seguir la línea de búsqueda juntos. Después de aparecer en cualquiera de las cuatro zonas, deberás completar una serie de misiones iniciales.

Sin embargo, algunos de ellos son más difíciles que otros, First Light es el más fácil y Everfall es el más complicado. Cambiar la zona de juego En el Nuevo Mundo, es muy simple. Porque después de aparecer en un área, debes aceptar y completar tu misión original. Es muy importante no aceptar la segunda misión después de completar la primera misión. Esto bloqueará el área y evitará que los jugadores la cambien. Sin embargo, también puede eliminar el juego anterior y comenzar uno nuevo.

¿Cómo puedo cambiar la zona de inicio de New World? -De Everfall a Windsward

¿Cuántas zonas puedes subir de nivel en Shinsekai?

Al comienzo del nuevo mundo Hay cuatro zonas que los usuarios pueden generarEverfall, First Light, Monarch Bluff, Windsward. A diferencia de otros juegos, no podrás divertirte con tus amigos hasta que hayas completado una misión para seleccionar una facción.Esto te ayudará con eso. Elige el área adecuada para cultivar recursos. En el mejor lugar.

Everfall

Esta zona del nuevo mundo Será un comienzo gratificante El jugador es tan grande que tiene que cubrir más terreno para completar la misión. Es una molestia subir de nivel en esta área y su tamaño, pero necesitas tener un área valiosa entre el mercado y el juego. Debido a su ubicación central en el mapa, muchos jugadores del Nuevo Mundo la consideran una de las mejores áreas de inicio. No sólo sus abundantes recursos.

Primera luz

Esta región del Nuevo Mundo esta en uno de los extremos sur Está en el mapa y tiene muchos recursos. Como están muy separados, hay menos competencia con otros jugadores. No es tan largo, por lo que lleva menos tiempo completar la misión.

También hay vetas de hierro en esta área que son adecuadas para la minería en niveles más bajos y están disponibles para muchos NPC del Nuevo Mundo. subir de nivel rápidamente..

farol monarca

En el Nuevo Mundo, esta zona montañosa Puede ser inconveniente subir el nivelA pesar de la gran población de ovejas. También es un área extensa, enviando largas distancias para completar misiones. Es difícil subir de nivel en esta zona inicial, pero también compensa la facilidad de entrenar tus habilidades culinarias. También crearás ropa y recogerás comida del primer nivel del Nuevo Mundo.

Contra el viento

La cuarta zona de inicio disponible del Nuevo Mundo. Menos territorio que el resto de la zona.. Esto facilita el desplazamiento y reduce el tiempo de operación en esta zona. Ubicado en el medio de las cuatro zonas, es el lugar más conveniente para reunirse con amigos. Tanto esta área como Everfall parecen ser menos riesgosas para viajar en estas áreas, por lo que es un buen lugar para comenzar en el nuevo mundo. Esta área es el lugar más popular para que los jugadores comiencen a jugar.

¿Es posible predecir qué zona aparecerá en el juego?

lamentablemente hasta ahora nuevo mundo El área no se puede seleccionar ni predecir Juega de principio a fin. Un breve prólogo comienza cuando un jugador se une a uno de los servidores para crear un personaje. Luego, el juego se muestra al jugador en una de las cuatro zonas de inicio. Una forma de cambiar la zona de inicio en New World es crear un nuevo personaje y esperar otra zona de inicio la próxima vez. Esto no está garantizado.

¿Cómo te mueves desde tu punto de partida a la siguiente área?

El nuevo mapa del mundo está hasta ahora. Alrededor de 14 áreas diferentes para explorar y jugar... Cada uno tiene su propia extensión y algunos son más grandes que otros, pero hay una manera de moverse rápidamente usando el movimiento rápido.

para hacer uno Viaje rápido del nuevo mundo Uno de los siguientes tres elementos debe estar presente: Un viaje de alta velocidad en el Santuario Seirei después de morir en un campamento, yendo a una posada desde cualquier lugar.