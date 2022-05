¿Cómo puedo agregar fácilmente una fórmula «CAGR» a Hojas de cálculo de Google?

Hoja de cálculo de Google Es una aplicación que funciona como hoja de cálculo, Pertenece a la suite de herramientas ofimáticas. Está basado en la web proporcionada por Google. Tenga en cuenta que este paquete de herramientas proporcionado por Google es gratuito. El mismo programa es compatible con archivos de Microsoft Excel.

Definitivamente puedes decir gracias Las fórmulas realizan cálculos matemáticos como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones... También puede calcular la fórmula Carg, que es un término específico para calcular la tasa de crecimiento anual de una empresa o inversión.

¿Cuáles son los valores necesarios para aplicar correctamente esta expresión?

Ingresa a Hojas de cálculo de Google Es muy fácil. Haga clic derecho en su escritorio, vaya a Opciones de acceso directo y haga clic en el acceso directo para abrir una pestaña.

Entre estas personas, en su momento, se encuentran emprendedores, creadores de proyectos económicos o empresas. Las discusiones siempre se denominan «CAGR»., en su traducción, es una tasa de crecimiento anual compuesta. Esta fórmula se usa a menudo para analizar inversiones. Ejemplo: Con una tasa anual de 3 años se suma el 29%, 10% y 17% y se divide por 3. Esto corresponde a una tasa de crecimiento promedio anual de 18,66%, que no se tiene en cuenta. Efecto combinado de la misma inversión..

Esta fórmula no está integrada con Google SheetsPor suerte no es complicado. La CAGR es: EV/BV^(1/n)−1. EV y BV son los valores inicial y final. El valor «n» es un número de años o periodos, normalmente expresado en años o meses. El carácter ^ significa «poder de».

¿Dónde puedo trabajar en Hojas de cálculo de Google?

Puede realizar operaciones matemáticas en cualquier celda de su hoja de cálculo. Alternativamente, puede ejecutarlo desde el asistente de funciones mientras la celda está seleccionada, o en el mismo asistente Calcular el número de días entre fechas en Hojas de cálculo de Google Hay dos funciones disponibles. llamar DÍAS, O SIFECHA.. De los anteriores, DAYS es el más fácil de usar, pero la misma función tiene en cuenta los días famosos y los días de año bisiesto.

Para usar DÍAS para contar entre dos o la cantidad de días necesarios, abra la hoja de cálculo y coloque la siguiente función en cualquier celda: =DÍAS(«11/01/2014») , «21/11/2015») , la fecha existente se reemplazará con la fecha que acaba de colocar.desde El mismo método se realiza con DATEDIF=SIFECHA(«01/02/2014», «01/09/2016», «D») Y finalmente, la fecha anterior se reemplaza con la fecha recién configurada.

¿Por qué no se incluyen todas las fórmulas en Excel?

Porque es un programa que no es tan completo como Excel. Además de ofrecerse en un paquete gratuito Permite operaciones matemáticas básicasSin embargo, es una herramienta bastante completa y compatible con Excel. Excel no es un programa diseñado como Excel, por lo que puede realizar cualquier operación matemática, pero no en hojas de cálculo.

Sin embargo, Sheets tiene la misma funcionalidad que Excel. Insertar la fecha actual en la hojaPuede realizar cálculos matemáticos básicos, asistir con instrucciones administrativas, modificar plantillas comunes para pequeñas, medianas y grandes empresas, y mucho más.

¿Es conveniente reemplazar CAGR por POW en Google Sheets?

Todo queda a tu conveniencia o tu decisión, si necesitas plazos o resultados Mucho más justificado y mucho más descabellado., Mejor con POW. La fórmula POW es mucho más complicada. Esto convierte el precio en un porcentaje. Es decir, convierte de un número entero a un porcentaje, lo que da como resultado una respuesta más específica.

Hacia Restaurar la versión anterior en Hojas de cálculo de GoogleHaga clic en la versión actual y luego haga clic en el botón Siguiente. Se muestra «Reiniciar»En la esquina superior izquierda.

¿Cómo se usa POW?

POW es otra forma de calcular la CAGR. Este es un método más largo y complejo que le permite hacer que sus datos sean más específicos y convertirlos en porcentajes. Las adaptaciones de esta función son las siguientes: POW (base, exponente). Expresión CAGR, a continuación se muestra el valor final/inicial, el exponente es 1/n.

Teniendo en cuenta la función matemática entre las tres celdas, la fórmula se ve así (tome un cierto número de celdas como ejemplo) = POW(C4/C3,1/C5)-1. Así es como se usa o implementa POW, que es más conveniente, pero también más complejo y concreto.