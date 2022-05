¿Cómo publico mi podcast en Apple Podcasts? -Compartir contenido

Los fanáticos de los podcasts no pueden esperar. Dado que se han desarrollado tantas plataformas para lograr este objetivo, los usuarios no saben a cuáles suscribirse. Así es, audífonos Posicionada como una de las mejores aplicaciones del día, Apple Podcasts no es demasiado tarde, ya que la comunidad ha aumentado constantemente y eso es Por su bondad Popularidad y calidad del servicio...

Y millones de personas disfrutan escuchando y creando el contenido más interesante cada día, a través de interesantes episodios que solo los podcasts pueden ofrecer.Razón, varios usuarios deciden Administrarlos o guardarlos en tu iPhone De todos modos, si eres una de esas personas que quieren saber el tema más relevante del momento, necesitas saber Cómo publicar un podcast todo el camino

¿Cómo creo una cuenta con Apple Podcasts Connect?

nosotros, Plataformas para escuchar música como SpotifySe encuentran entre los más codiciados en estos días. Sin embargo, con la llegada de los podcasts, muchas personas prefieren descargarlos para aprender sobre temas culturales y temas de especial interés. Interesado en el lanzamiento del primer episodio Te hará destacar en Apple Podcasts, necesitas conocer una serie de pautas importantes.

tener etc ID de apple Esto le permite administrar correctamente o administrar su cuenta con datos relacionados con su nombre de usuario y contraseña, y para lograr esto, debe Crear una suscripción de tarjeta de crédito Para asegurarse de que puede pagar la compra de las tiendas en línea en las que participa Apple. En algunos casos, sin embargo, esta tarjeta de crédito no es un requisito obligatorio.

Una vez que tenga su ID de Apple, es hora de la próxima vez. Únase a Apple Podcasts Connect El proceso es muy simple. Desde entonces Cuando inicie sesión, su cuenta se vinculará automáticamente. Por lo tanto, solo necesita agregar un nombre a su cuenta personal y aceptar los términos y servicios del sistema.

¿Cómo funciona el programa Apple Podcasts?

Para nadie es un secreto que Apple tiene ciertas barreras y reglas para las cosas nuevas Usuarios que quieren ser parte de la comunidad.. Los podcasts famosos no se alejan demasiado de este aspecto, por lo que es importante cumplir a cabalidad una serie de requisitos. Además, el programa funciona a través de una serie de suscripciones que permiten a los usuarios escuchar episodios seleccionados y también descargarlos a dispositivos móviles.

¿Qué requisitos de audio necesito para publicar en Apple Podcasts?

Cuando creas un podcast, debes saber que el contenido es totalmente original y alejado de temas racistas o que se trata de incitar al odio de alguna manera. Asimismo, este programa no permite ningún contenido legítimo del usuario. Protegido por derechos de autor De su dueño. No lo ignore, debe usar fuentes RSS y algunas especificaciones de calidad de imagen y una descripción del contenido generalmente disponible.

¿Cómo publico un episodio de podcast en Apple Podcasts?

¿Has querido dar el primer paso en el mundo de los podcasts? Si estás interesado en publicar el primero de ellos, es importante que estés Todo nuevo pasos para hacerlo bien Dentro de esta plataforma. Recuerda que para que tu contenido esté libre de problemas y penalizaciones, debes cumplir con las reglas y requisitos anteriores.

Publicar a través de fuente RSS

Las fuentes RSS son esenciales para que los seguidores de contenido se mantengan informados de las actualizaciones. Por lo tanto, debe publicarse de esta manera. Tengo una cuenta de podcast con RSS Web.

Una vez hecho esto, debe encontrar una opción para ver un nuevo podcast en esa plataforma. A partir de ahí descripción, categoría, portada, dirección de podcast Y un título que debería captar en gran medida la aceptación de los usuarios. Al final,[保存]Tienes que hacer clic. Eso es todo.

Crea episodios con ApplePodcasts Connect

Puede usar esta opción si no desea realizar este paso solo con fuentes RSS. Esto también es muy útil, así que lo primero que debe hacer es Suscríbete a los podcasts de Apple Haga clic en el ícono + que se muestra en el tablero para conectarse. Ahora necesitas pegar la URL del canal RSS para que la plataforma haga la validación. Cuando aparezca la siguiente ventana, todo lo que tiene que hacer es verificar los detalles y proceder a enviar.

El podcast a emitir es Se revisará en un plazo máximo de 10 días. Enviado. Eso sí, algunos usuarios indican un plazo de al menos 3 o 4 días. De hecho, todo depende de la temporada. Una vez que su podcast esté completamente aprobado, podrá verlo en el correo electrónico que llegue a su bandeja de entrada y compartir las buenas noticias con sus amigos y familiares para que no se pierda su contenido.