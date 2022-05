Mercado Libre es una plataforma internacional en línea que puede promocionar todo tipo de cosas. con fines comerciales Y comprar un productotanto si son nuevos como si ya están en uso.

Esta excelente plataforma comercial ofrece a los usuariosDos modos: uno totalmente gratis, el otro pagado Se incluyen múltiples planes de servicios para que los usuarios puedan elegir el que mejor se adapte a su proyecto de marketing en función de sus necesidades y objetivos.

Cómo publicar gratis en Mercado Libre por primera vez – una guía de ayuda completa

Bueno, si usted es uno de esos usuarios que no conocen esta herramienta de Internet en absoluto pero quieren promocionar su material de marketing de forma gratuita y no saben cómo hacerlo. No tengas miedo. Aquí está todo lo que necesitas saber. Anúnciate fácilmente.

Anuncios gratis en Mercado Libre

Para que te dejes llevar promoción gratis En Mercado Libre, sigue los pasos prácticos a continuación en este proceso.

Crea un registro con Mercado Libre

Para registrarse, vaya a Pagina de Mercado Libre Haga clic donde dice en su país «Crea una cuenta»Luego, en el formulario que aparece, ingrese los datos que incluyen el nombre que desea usar como usuario y la contraseña que luego puede ingresar como usuario. Siguiente,[利用規約に同意します],[登録する]Pulse en orden de.

Si Regístrate como empresaLuego ingrese solo la información solicitada sobre su empresa en el formulario, es decir, en lugar de seleccionar un registro de identificación, coloque solo riffs de la empresa, continúe seleccionando opciones relacionadas con la empresa y haga clic en el formulario.[同意する条件]Hacer clic. Luego «regístrame».

Ya están listos para tener un registro en el mercado abierto, si quieres personalizarlo a tu estilo, hazlo. A continuación, ¿cómo anunciar gratis? Es muy simple y le mostraremos cómo en un momento.

Publicado gratis en Mercado Libre

Ingrese su perfil y haga clic en Entrar. Esto es arriba a la derecha. Más tarde Haz clic donde dice «Vender». Hay una especie de lista donde tienes que elegir un montón de lo que quieres vender. Es decir, para vehículos, servicios, bienes, etc.

Entonces debes Por favor escribe el título de lo que estás promocionandoRecuerda que este título es una forma de que los usuarios lo encuentren. Por lo tanto, coloca una descripción simple y concreta de lo que quieres vender.

Siga los pasos anteriores y seleccione Siguiente. «Categoría» Del material que quieras vender, selecciona de la lista el que esté relacionado con el material que estás promocionando.

Luego complete la información solicitada sobre el producto, suba una foto del que está promocionando e indique el monto Acción (almacén)Siga las instrucciones del formulario en la página para actualizar todos los datos técnicos de su producto. Luego ingrese el costo de venta del artículo.

Presta mucha atención ahora. Esta es la parte más importante para usted, ya que el siguiente paso es elegir el tipo de lanzamiento que desea crear. Tienes que tener cuidado, Aquí tienes que seleccionar la opción «Gratis». Así que no tienes que pagar nada, pero tienes las opciones Clásica y Premium. Estos también son gratuitos, pero debe pagar cada vez que vende su producto.

Las diferencias son las siguientes: Cuánto tiempo la publicación estará abierta al público.. Pasado este tiempo hay que volver a publicarlo. Finalmente, haga clic en Publicar.

Consejos útiles para vender en el mercado abierto

Mire la reputación de sus compradores potenciales.

Analiza los comentarios de otros vendedores.

Observar si paga a tiempo, si recibo la mercancía y si cumple el contrato firmado.

Si los datos que te proporciona realmente le pertenecen.

Si cambia el método de envío o la ubicación del método de envío acordado, asegúrese de que el nuevo sitio web o método de envío sea seguro.

Mercado Libre es una herramienta online que puedes crear promoción gratisPuede cargar hasta 3 fotos y publicar hasta 10 fotos a la vez de forma gratuita. Paga o compra Mercado Libre con tarjeta de crédito con tarjeta de débito Y Cancelar una compra o venta.. Ahora que tiene toda la información, es hora de promocionar su artículo gratuito.