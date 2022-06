¿Cómo pedir comida fácilmente con SinDelantal? -Entrega de sinapron

En esta era moderna, el exterior siempre se confunde, por lo que la gente quiere hacer todo desde casa.Debido a esto, los sistemas de mensajería están en auge y necesita recopilar información sobre ellos, así que aprendamos hoy. ¿Cómo pido comida en SinDelantal?

Manera fácil de pedir comida en Sin Delantal-Sindelantal Delivery

Mira este video en youtube

Si no has oído hablar de esta aplicación, estás muy atrasado en términos de tecnología. Es una de las mejores aplicaciones de distribución que existen (y una de las aplicaciones más recientes y actualizadas).

Puedes aprender inmediatamente Cómo pedir comida en Sin Delantal, Lo primero que tienes que hacer es PlayStore o su Sitio oficialSi ya tiene uno, deberá proceder a crear una cuenta.

O Requisitos para poder hacerlo Estos son su nombre, nombre, correo electrónico y número de teléfono, según el país en el que opera la empresa. De lo contrario, no se necesita nada (la aplicación es gratuita). Si ya ha configurado una cuenta, puede acceder a la interfaz de compras. Esto es básicamente un catálogo donde puedes encontrar las mejores tiendas de abarrotes (las sugerencias se configuran de acuerdo a tu dirección).

Si desea comprar de una sola empresa Tienes que hacer clic en él para obtener tu espacio personal. A partir de ahí, seleccione el plato que desea degustar (se mostrará el menú y el precio de cada comida).En la parte inferior de la pantalla con el plato ya seleccionado[カートを表示]Tienes que ir a opciones. Muestra el carrito de compras y todo lo que contiene (puedes editarlo).

Si lo tienes todo,[支払い方法の選択]Tienes que hacer clic. En los demás apartados establecerás cómo cancelar tu pedido. Puede ser uno de los siguientes: Tarjeta de débito o crédito, PayPal, Usa un cupón A Introduce o añade un código de descuento..

Una vez que haya configurado su pedido según sea necesario,[注文の完了]Hacer clic. Eso es todo. La solicitud ahora se enviará al restaurante y el dinero se deducirá automáticamente. Así que todo lo que tienes que hacer es esperar a que el proveedor llegue con tu pedido.

Sistema de devolución en caso de inconvenientes

Habiendo leído todo lo anterior, es seguro decir que sabe Cómo pedir comida en Sin Delantal, Así que es hora de ver cuáles son sus opciones, en caso de que algo salga mal con su pedido.

Lo primero que debes saber sobre este tema es que tienes 10 minutos. Cancelar o editar un pedido con SinDelantal Si te equivocas, no podrás volver si no lo haces dentro de este rango ya que el restaurante en cuestión preparará la comida.

En segundo lugar, si su pedido no se realiza correctamente, deberá ponerse en contacto con el soporte de la aplicación para solicitar un reembolso. Si califica, llegará en 3-5 días hábiles (se puede extender hasta 20 días hábiles). No es difícil cumplir con los requisitos de reembolso. Debe demostrar que su pedido no llegó como se esperaba. Eso es todo. Responsable Sin Delantal tramitará la devolución de su dinero en el tiempo previamente indicado (Para grandes problemas, Teléfono de Atención al Cliente de SinDelantal).

En este último caso, puedes considerarte un experto en esta aplicación. Así que puedes decir con orgullo que sabes pedir comida a Sin Delantal. También puede solicitar un reembolso en caso de problemas.

Una vez que todo esté claro, puedes pedir rápidamente tus platos favoritos visitando tu teléfono móvil y descargando la aplicación. Recuerde que esta empresa está trabajando en mejoras todos los días. Por lo tanto, si nota un error, lo alentamos a que lo informe para que pueda solucionarse lo antes posible.