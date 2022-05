Cómo ocultar la foto de perfil de WhatsApp de uno o más contactos

aplicación de mensajería Ha logrado un crecimiento y desarrollo significativo En los últimos años nos hemos adaptado lo mejor que hemos podido a los nuevos tiempos en los que nos encontramos hoy. Además de enviar mensajes de texto, ahora pueden enviar videollamadas, mensajes de voz, imágenes, videos, calcomanías y más.

En el interior Aplicación de mensajería superior actualmente etc telegramaWhatsapp o Facebook Messenger encontrarán numerosas herramientas, implementaciones, opciones y servicios totalmente a disposición de los usuarios para que disfruten de la mejor experiencia posible. En estas aplicaciones.

Estas herramientas y servicios están disponibles todos los años. Desarrollado exponencialmente Aquí hay algunos cambios positivos y correcciones que se pueden hacer en la aplicación de mensajería anterior.

Sin embargo, algunas de esta extensa lista de aplicaciones se han convertido, con mucho, en las más destacadas entre otras aplicaciones. esto es whatsapp..

Asi que Describe opciones y herramientas. Presenta esta famosa y famosa aplicación de mensajería a todos los usuarios del mundo. Quédate con nosotros y te mostramos todos los detalles, información, datos y cuáles de ellos son útiles en nuestro día a día alrededor de WhatsApp.

¿Qué herramientas y opciones ofrece WhatsApp como aplicación de mensajería?

Whatsapp es definitivamente uno de ellos. La aplicación de mensajería instantánea más famosa y utilizada En cualquier lugar de la tierra. La amplia gama de opciones marca una gran diferencia sin ningún problema o inconveniente frente a otras apps que se enfocan en el mismo propósito. Por favor, sigue leyendo. Hablaremos más sobre eso más tarde.

Entre las funciones más populares que ha presentado WhatsApp a lo largo del tiempo implementación estatal, ¿Pero qué son exactamente? Fácil. Son los «posts» del texto, vídeo o imagen que hemos subido, que se caracterizan por que solo están disponibles en la app durante 24 horas. Por lo tanto, desaparecerán después.

Otra característica recientemente implementada Hay una pegatina en la aplicación. Es una especie de «pictograma», pero es una especie de formato de imagen. Estos se pueden guardar y guardar. Por lo tanto, siempre puede enviar todo tipo de capturas de pantalla divertidas a su familia, colegas y amigos.

un Las herramientas más notables. WhatsApp es una función para crear grupos fácilmente. Estos tienen límites bastante altos y pueden incluir a las personas que necesita o agregar a sus contactos. También puede enviar un enlace para atraer a las personas a unirse a sus respectivos grupos.

Whatsapp Nuestra foto de perfil representa una herramienta particular en este entorno que nos brinda la oportunidad Solo ciertas personas pueden verlo. Para ser honesto, no hay muchas opciones a la hora de elegir quién puede o no puede. Como tal, solo se puede dividir entre los que lo planearon y los que no.

estos contactos lo que están haciendo Puedes ver nuestra foto de perfil actual No registrado Solo se muestra el icono de la aplicación de mensajería predeterminada. Esta es en sí misma una opción clásica para evitar que nadie vea nuestra particular foto de perfil. Este caso suele darse con los compañeros.

Pero, ¿cómo evita que su foto de perfil sea visible para una o más personas especialmente seleccionadas? Esta es una solicitud común cuando un contacto tiene un administrador o alguien que forma parte de cada tarea. No te preocupes, la solución es muy sencilla. Solo escribe el código.

Esta es la Característica #31#. Para evitar que ciertos contactos nos vean foto de perfil de whatsapp Primero debe editar el contacto original en el cuaderno y copiar ese código antes del número de esa persona. Una vez guardado, se mostrará como no programado en la aplicación y no podrá ver sus fotos.