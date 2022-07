Cómo ocultar Facebook en tu teléfono Android, con o sin aplicaciones externas

La privacidad es muy importante para todos, especialmente en aplicaciones como: informacion personal Chat, fotos, videos, audio, documentos, etc. No puedo compartir con nadie Utilice su teléfono móvil.

Así que oculta aplicaciones como Facebook para Android Esta es una muy buena opción para el cibercrimen y cualquiera que quiera estafarte o robarte.

Facebook contiene chats, videos, fotos o información que no desea compartir. ocultar la aplicación Evita que las personas en su teléfono accedan a sus datos personales sin su permiso.

Del mismo modo, si tiene niños pequeños, no permita que accedan, publiquen o escriban a otros sin su permiso.

Al mismo tiempo, puedes gestionarlo para que no se pueda utilizar. Enfócate más en otras tareas Si no aparece en la pantalla principal, no tienes que escribir ni desviar tu concentración.

La mayoría de la gente Entra en Facebook Además, cuando ves el estado o las publicaciones en la sección de inicio, te quedas atascado allí durante horas sin darte cuenta.

¿Es posible ocultar una aplicación sin software externo?

Hay muchos teléfonos que no requieren una aplicación externa o de un tercero para ocultar la aplicación, Instalación de software Por defecto, esta opción está incluida.

La siguiente es una lista detallada de los dispositivos más comunes que incluyen esta configuración.

Para dispositivos Samsung

diferencia dispositivo Samsung Estás autorizado Ocultar la aplicación en la pantalla de inicio Para evitar que las personas con acceso móvil lo tengan, lo único que tienes que hacer para crearlos es:

Accede al menú de la aplicación y busca [設定]>[表示]>[ホーム画面]>[アプリを非表示].. Seleccione la aplicación que desea ocultar (Facebook en este caso). Pulse Aplicar y Finalizar.

Para dispositivos Samsung con diferentes versiones de Android, tales como:

androide 6.0 Buscar aplicaciones > Editar > Seleccionar aplicaciones > Desactivar. androide 7 Busca aplicaciones > Ajustes > Menú > Editar > Seleccionar aplicaciones > Desactivar.

telefono huawei

Cómo ocultar aplicaciones como Facebook en dispositivos Huawei Debe usar la aplicación EMUI que viene de serie con varios teléfonos móviles.

Con EMUI, puede ocultar todo lo que necesita para ocultar de la pantalla principal y crear un espacio privado donde puede acceder a la información solo con un PIN o huella digital.

Así que busca Ajustes > Privacidad > Espacio Privado > HabilitarEstablezca el tipo de seguridad requerido, acepte los Términos de servicio de Google Play Store y descargue la aplicación que desea ocultar allí.

En la tienda de Google Play

Cuando Tienda de juegos de Google No puede ocultar una aplicación directamente desde la pantalla de inicio de su teléfono, pero puede ocultar una aplicación instalada cuando busca una aplicación.

Para habilitar la opción, busque la opción debajo de la pestaña en la esquina superior derecha.

Hay muchas formas de ocultar una aplicación de tu teléfono móvil, pero todo depende de tu dispositivo.

Ya he hablado sobre cómo poner una aplicación frente a un dispositivo como este: Samsung y Huawei No hay ninguna aplicación externa.

Aquí se explica cómo hacerlo desde otro teléfono que ofrece las siguientes opciones para crear un nuevo perfil de usuario en Android. Esto le permite mantener lo que necesita en privado.

Para hacer esto, vaya a Configuración y[新しいユーザー]Busque opciones, etc., cree un nuevo usuario y siga estos pasos:

El mejor software para ocultar iconos de aplicaciones en teléfonos móviles

Si su teléfono no tiene la aplicación anterior, puede descargarla de Play Store y ocultarla del cajón de aplicaciones.

Lanzador Nova

Además del ajuste Tu lanzador de Android Ofrece la opción de ocultar la aplicación.

Por tanto, una vez instalada la app, busca la aplicación que quieres ocultar y pulsa sobre ella[編集]Haz que el menú de opciones sea visible y desmárcalo[完了]Tienes que hacer clic.

Arrancador de acción

Funciona igual si ocultas las aplicaciones que necesitas. Una vez instalada, mantenga presionada la aplicación que desea ocultar,[編集]Luego seleccione los tres puntos verticales,[アプリドロワーに表示]Desmarque las opciones.

Evie Louncher

No solo puede usar esta aplicación para ocultar su aplicación, sino que también es muy liviana, lo que puede ahorrarle mucho espacio de almacenamiento.

Seleccione una ubicación vacía en la pantalla de inicio, busque la configuración del iniciador y toque el botónocultar la aplicación Marca lo que necesites.

Lanzador ápice

finalmente Lanzador ápice Oculte las aplicaciones requeridas después de que se complete la instalación Configuración> Opciones del cajón de aplicaciones> Aplicaciones ocultas..

puede hacerlo Ocultar aplicación de Facebook En smartphones Android con o sin aplicaciones externas.