Cómo ocultar el icono o indicador de volumen en la pantalla de Windows 10

Desde que Microsoft lanzó Windows 8, las ventanas del escritorio se han incluido como herramientas flotantes que brindan a los usuarios acceso instantáneo a controles multimedia en sus sistemas.

Contiene Puedes ver el volumen.. Esta herramienta es versión de Windows 10, este es un problema para todos los usuarios de Windows 10 Mobile.

El problema es que esta ventana en el escritorio cubre la mayor parte de la pantalla Obstáculo En ese tiempo Uso conveniente de Windows desde un dispositivo.. Pero como lo solucionas? Le enseñaremos cómo hacer esto, así que preste mucha atención. Pero primero, aprenderemos un poco más sobre este control.

Volumen de medios de Windows 10

El control deslizante de volumen no está colocado correctamente en el escritorio y no puede seleccionar el contenido de la página, pero eso no significa que sea una herramienta inútil.no puedo creerlo Es una herramienta útil que ofrece muchos beneficios...

Beneficios del volumen de medios de Windows 10

Es posible con este controlador. Cambiar el micrófono y el estéreo del dispositivoTambién proporciona un ecualizador simple y eficaz para mejorar la experiencia de audio al escuchar su música favorita.

Cómo ocultar la ventana de volumen multimedia 10

Desafortunadamente, Microsoft no le permite cambiar la hora de manera segura para que el panel de volumen no aparezca en la pantalla. Tampoco ofrece la opción de desactivar el panel de volumen en el mismo sistema. Pero no te preocupes, Hay otras opciones Use una excelente aplicación para apagar los volúmenes de Windows Media externamente.

OcultarVolumenOSD

OcultarVolumenOSD Es una aplicación que te permite Ocultar ventanas flotantes de los controles multimedia Proporcionado por Windows 8 y 10. Dado que las opciones no se pudieron ejecutar correctamente en el sistema, los desarrolladores podrían crear una aplicación gratuita de código abierto especialmente diseñada para ocultar estas ventanas flotantes de Microsoft en la última versión.

Cómo usarlo

Para usar HideVolumeOSD, primero debe descargarlo. Hay un sitio web oficial que facilita la descarga.Entonces necesitas instalarlo, recuerda esta aplicación Se puede usar en dispositivos con Windows 8 y 10..

Si se instaló correctamente, verifique cómo funciona la aplicación Se ejecutará automáticamente En su sistema puede ocultar tantas ventanas como desee. También puede encenderlo y apagarlo.

Aparece un icono del sistema junto al reloj para que pueda encontrar fácilmente la aplicación. Pero si quieres ocultar la caja por completo, no te preocupes. Opción de modo silencioso Puedes hacer esto sin rastrear.

El dato importante es que el sistema no arranca automáticamente en Windows. Por lo tanto, cada vez que utilice el dispositivo, debe configurarlo para ocultar la ventana sin problemas ni permisos.

Otras opciones para ocultar volúmenes de medios de Windows 10

Aquí hay algunas otras opciones simples que puede usar fácilmente para ocultar volúmenes de medios de Windows 10:

Largo camino : Para eliminar esta ventana, debe ir al menú de inicio para acceder a la configuración e ir a las opciones de personalización como siguiente paso Seleccionar barra de tareas , Luego vaya al área de notificación, presione el botón izquierdo del mouse para seleccionar la opción de la bandeja del sistema y seleccione el ícono de volumen. Eso es todo. De esta manera, puede eliminar por completo la apariencia de la barra de tareas.

: Para eliminar esta ventana, debe ir al menú de inicio para acceder a la configuración e ir a las opciones de personalización como siguiente paso , Luego vaya al área de notificación, presione el botón izquierdo del mouse para seleccionar la opción de la bandeja del sistema y seleccione el ícono de volumen. Eso es todo. De esta manera, puede eliminar por completo la apariencia de la barra de tareas. Camino corto: Oculte fácilmente los volúmenes de medios de Windows 10 Arrastra el ícono de volumen En la dirección de la barra de tareas, desaparecerá inmediatamente. Esta opción puede fallar si elimina por completo la opción de volumen de medios. En el futuro, puede simplemente formatear el dispositivo y volver a habilitarlo, no volver a habilitarlo. Instalar Windows 10 desde cero..

Esperamos que hayas disfrutado de estas opciones para deshacerte de él Icono de volumen multimedia Para Windows 10, es hora de elegir y usar el método que necesita.