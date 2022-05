¿Cómo obtener un descuento para comprar Tinder Gold? -Ahorrar dinero

Uno de los sitios y aplicaciones más utilizados y de mayor éxito. Encuentra pareja o conoce gente Es un cráter, viene con un algoritmo que lo hace muy interesante. Ha pasado mucho tiempo desde su aparición. Lo que podemos decir es que ha tenido mucho éxito y desde hace un tiempo cuenta con membresías llamadas Plus y Gold, esta última puede ser un poco más costosa pero ofrece un acceso muy privilegiado.

Acceder a todos los servicios de Tinder es costoso, pero debes saber que hay formas de encontrar descuentos para hacer más accesible esta modalidad. Puede hacerlo con una membresía Gold. Alguien como tú lo sabe más fácilLa interacción es mayor, el logaritmo te lleva al siguiente lugarY conocerás a más socios potencialesAhora este artículo explora todo lo que necesita saber al respecto.

¿Qué debo saber antes de obtener un reembolso de Tinder Gold?

Antes de ingresar a Tinder Gold, hay algo que debe saber y desea que los demás lo consideren. En primer lugar, debes ser usuario de TinderPlus para acceder a este paquete. Esta opción solo se aplica a estos usuarios.. Esto también se cobra por separado de Tinder Plus. Eso significa que está pagando por Plus, está pagando por Gold, pero hay muchas cosas interesantes que hacer, como disfrutar de los beneficios de Plus y otras ventajas adicionales.

Con Membresía Dorada Puedes ver los «delechazos» que recibes en tiempo real, El corazón también está puesto en el fósforo que voló hacia ti. Eso es más práctico. El algoritmo de Tinder juega 10 juegos en la sección de diamantes todos los días. Allí puede ver la información del perfil antes de decidir qué hacer. Si esto sucede accidentalmente, elimine Super LikeY, por supuesto, esta membresía no tiene publicidad.

¿Cuánto cuesta Tinder Gold sin descuento?

Los premios de Tinder se priorizan por edad. Eso significa que si tiene 28 años o más, pagará el monto total de la actualización, pero si es más joven, el costo será menor. El precio típico es de $29,90 por mes, $112,99 o $18,83 por mes durante 6 meses y un plan anual es de $12,50 por mes.

Estas son las tarifas procesadas por su aplicación Tinder. Las membresías Plus se cancelan individualmente Sin acceso directo al oro.. En cualquier caso, debe comprender que la membresía con membresía completa no aumenta las probabilidades a su favor, y solo tiene acceso especial.

¿Cómo obtener un descuento para obtener Tinder Gold?

Sin embargo, es posible que pueda acceder a esta membresía sin pagar demasiado. Por tanto, se dispone de varios elementos que proporciona la propia aplicación. Esto se debe a que podemos promocionarlo. genial conocer este sistema Pruébelo y descubra cuáles son los beneficios, si vale la pena o no. Todo está dentro de nosotros.

Si tu escoges Únete a la red social TinderAl principio no sé qué esperar, pero pronto me doy cuenta de que puedo hacer clic con alguien sin acceder a mi membresía. Recuerde que este es un dato importante antes de dar dinero y solo tiene acceso a nuevas herramientas.

Uso de código promocional

El código de promoción también es parte de Tinder e indica que puede obtener hasta un 50% de descuento en los paquetes que recibe. Estos códigos aparecerán en tu promoción cuando te registres por primera vez. Esto puede ocurrir durante las vacaciones, las vacaciones o al final del mes relacionado con problemas de pareja o familiares.

Algunos sitios web hablan de sistemas de recomendación, por lo que es mejor prestar atención a eso, pero eso no es cierto. Debe ser consciente de esto para evitar sorpresas desagradables. Estos códigos promocionales solo se ofrecen en ocasiones especiales y Solo a través de la aplicación Tinder..Estos códigos no son lo mismo que promociones

Cuidado con las campañas de aplicaciones

Con este servicio puedes recibir promociones directamente por email. Pueden ofrecer un descuento del 50 % que dura uno o dos meses. Si obtienes un paquete Plus y un paquete Gold y los dejas solos, el pase a menudo te los enviará Promociones como reinscripción de productos.

Lo bueno de acceder a estas membresías es que puedes evitarlas. Tinder repite el mismo perfil Siempre es un problema del sistema con su cuenta, que puede no ser intencional, pero puede informarlo al soporte.