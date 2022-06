A medida que se acerca la Navidad, cada año se iniciará una campaña altruista de recogida de juguetes usados ​​o nuevos para los niños. Miles de niños tienen una familia escasa de dinero, Esto no da prioridad a los juguetes para Navidad. Sabiendo esto, no hay mucho para ayudar a los niños en situación de pobreza infantil esta Navidad.¿Cómo hablas exactamente en este artículo? CDona juguetes para niños esta Navidad.

Muchas veces Debe ser estratégico para recibir donaciones.Facilitar a las empresas la solicitud de su empresa. Estrategia de mercadeoAl repartir juguetes a los niños que no tienen juguetes en Navidad, podemos realizar múltiples actividades de recaudación de fondos.Gol Nochebuena

Cómo obtener donaciones y colecciones de juguetes nuevos o usados ​​gratis para niños esta Navidad

Cómo coleccionar juguetes de Navidad

Tenemos las buenas intenciones de donar juguetes, pero tenemos que hacer preguntas importantes. ¿cómo?Hay más gente como nosotros que pretendemos Deseo Feliz Navidad a tantos niños como sea posible.Pero debemos facilitarles la tarea de ayudar llamando a las puertas de las empresas locales y facilitando nuestras actividades de recaudación de fondos. Estrategia de negocios Las alianzas con familias y otras organizaciones están dispuestas a hacer lo mismo que nosotros.

anuncios de recogida

Algunas personas están dispuestas a ayudar, pero increíblemente No se le notificará sobre la ubicación de recolección de juguetes... Por lo tanto, necesitamos procesar principalmente anuncios en los lugares donde los recopilamos a través de anuncios en redes sociales, medios de televisión, radio y prensa.Esto puede hacer una gran diferencia Beneficios de una publicidad exitosa

Pregunte en una empresa o tienda local

Algunas empresas y negocios locales ayudan convirtiéndose en puntos de recolección según sea necesario. Esto te ayudará a promocionar tu colección. De manera similar, el comercio es generalmente parte de la cosecha anual, Hay que tocar las puertas de los que aún no se han animadoMe ayudará con este trabajo.

Hay algunos centros comerciales que tienen Promoción de la recogida de juguetes en la fábrica.Un hábito que realizan cada año para ayudar a miles de niños de su comunidad, una muestra de compromiso con la sociedad que valora los compromisos comerciales

Trabajar con una organización existente

Estas colecciones han existido durante tanto tiempo que se han formado años de organización con los que podemos trabajar juntos para lograrlo. Amplio alcanceLlegar a nuevas personas entre cada empleado

¿Dónde puedo donar juguetes de Navidad?

Ya hemos considerado diferentes formas de donar juguetes esta Navidad, pero si está buscando una organización existente, me gustaría presentarle algunas que ya han hecho donaciones.Luego está la Cruz Roja, una organización que recolecta juguetes para Navidad. Ayúdame a coleccionar juguetes de todo el mundo, Niños compasivosSu lema es «El rey es un niño» y se trata de concienciar a los niños ricos y dejarles elegir qué donar.

Entre otras organizaciones está la campaña de UNICEF Blue Gifts, que se encarga de proporcionar material educativo, vacunas y alimentos. sitioDan a elegir lo que queremos dar a nuestros hijos. Esta iniciativa existe durante todo el año.Entonces, si no llega a tiempo para la víspera de Navidad, anótelo como una meta de Año Nuevo. Espero que encuentres útil este artículo. También esperamos iniciar la noble labor de recolectar juguetes infantiles para Navidad.