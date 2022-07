Cómo navegar por una web abarrotada o una web abarrotada de forma rápida y sencilla

Todos teníamos que ir a una página sobre el trabajo o la universidad y no funcionaba. Intentos de reiniciar el enrutadorLos mensajes que nos seguimos encontrando suelen ser: «Este sitio no está disponible»..

Aquí hay una manera rápida y fácil de llegar a una página web abarrotada o abarrotada:

¿Por qué las páginas web están saturadas o sobrecargadas?

Hay muchas razones por las que un sitio web puede terminar sobrecargado, pero esta es una de las causas más comunes que tenemos. Si el servidor que aloja su sitio no tiene la infraestructura de red adecuada, muchas personas se conectarán a su sitio al mismo tiempo., El sitio puede bloquearse indefinidamente. Otra causa es que el sistema de caché del sitio web al que intenta acceder no está configurado correctamente. Esto elimina la necesidad de que el caché vuelva a descargar el sitio web si el usuario ha visitado la página y no la ha cambiado. Evite la saturación del servidor debido a un exceso de solicitudes de descarga.

Sobrecarga en un lado Puede estar relacionado con problemas de hardware del disco de almacenamiento de alojamiento, red y errores de softwareEl sitio fue bloqueado por cortes de energía, violaciones de las leyes de contenido e incluso errores en la intervención humana en la administración del software del servidor.

Aprenda a mostrar una página web abarrotada o abarrotada

Si estas páginas no están disponibles, hay varias formas de acceder a ellas. Estos trucos están pensados ​​para que todos vuelvan sitio Le presenta algunos problemas y, por lo tanto, acelera efectivamente la navegación en Internet.

Desde el navegador de Google

Los primeros métodos que puede usar para acceder a una página web que no funciona son: Acceso vía Google..Como cualquier otro método, este sitio se comporta de manera diferente Tipos de descargas que puedes ver Guarda una copia indexada para que pueda acceder a la versión en caché si la página falla.

Debe buscar en esta página con un motor de búsqueda para acceder a esta versión Google.. En este caso, aparecerá una flecha verde justo al lado del resultado del clic. Después de presionar la opción «en cachéSi pulsas «., podrás acceder a él sin ningún problema.

Uso de la máquina wayback

Máquina de regreso Archivo digital, Una organización sin fines de lucro durante más de 20 años, ha accedido a diferentes versiones en caché de múltiples sitios web a través de archivos almacenados.

Wayback Machine visita la página y la guarda en el archivo durante las próximas semanas Repita este proceso durante algunas semanas. O por unos meses será un archivo de todo internet. En su encabezado, puede ver que el sitio ya ha almacenado más de 286 mil millones de páginas.

Todo lo que tienes que hacer para acceder a una página web que ha dejado de funcionar Introduzca la URL en el cuadro de búsqueda..Máquina de regreso Buscar todos los archivos guardados Poner a disposición todas las versiones disponibles en el sitio web.

Cómo acelerar la carga y descarga de sitios web

La velocidad de carga del sitio web es una de las características más importantes a tener en cuenta al navegar por Internet. Si desea descargar el contenido de su página, aquí hay algunas estrategias que puede utilizar.

Centrarse en la calidad del servidor

Si tienes un servidor malo, Puede tomar algún tiempo para cargar la página web.. Por esta razón, es importante administrar un servidor de alta calidad que facilite varios procesos.

Usa un compresor de sitio web

Cuando la computadora comienza a comprimir archivos como zips El tamaño de estos archivos suele reducirse Por lo tanto, a menudo se recomienda comprimir varios archivos descargados directamente de Internet.

Una buena manera de hacer esto es usar gzipsirve para todo registro Está en una página web. Con Gzip instalado, todo Estos archivos descargados del sitio web son comprimidos automáticamente por este programaEsto puede ahorrarle mucho dinero en su dispositivo.

Continuar con la optimización de la imagen

Si quieres seguir diseñando tu página web, Es importante decirle al navegador el tamaño de la imagen. De lo contrario, el sitio principalmente crea texto y lo carga como último recurso. imagen..

Todo el proceso, por otro lado, comienza especificando las dimensiones de la imagen de arriba. El navegador sabe cuál es su tarea principal Y hará que la página sea más precisa.

Con todos estos elementos Puedes acceder a cualquier sitio web No tienes que sentarte frente a tu PC durante horas sin saber qué hacer.