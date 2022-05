Cómo mostrar lo que juegas en un jugador de discord en línea

Los jugadores deben tener paciencia. Es un proceso gradual, ya que siempre hay que esperar los resultados después de jugar algunos juegos en línea. Si el juego está en buenas condiciones, los resultados se pueden ver uno por uno. Mejor jugadorLuego, el jugador que finalmente ganó el juego.

Todo esto es muy emocionante para muchos jugadores en línea y estamos emocionados de ver cómo se desarrolla el proceso del juego. Todo el proceso es una variedad de juegos existentes en Internet. En caso de Discord – Jugadores, no hace ninguna diferencia.. Sin embargo, veremos cómo puede cambiar el estado de su cuenta de Discord y mostrar automáticamente lo que está jugando en su cuenta de Discord.

¿Cómo cambio el estado de mi cuenta de Discord?

Cambiar el estado con Tu cuenta de Discord por esta razón, Están en línea, inactivos y no interfieren ni venEs muy fácil. Siga estos sencillos pasos:

Haga clic en el sello de avatar en el lado derecho de «In Discord Client». Seleccione el estado que desea colocar. Sí, tienes que cambiar este estado cada vez que lo necesites. De lo contrario, se colocará automáticamente cuando reinicies Discord.

¿Cómo veo lo que se reproduce automáticamente en mi cuenta de Discord?

Tienes dos opciones para ver cuál es la reproducción automática de tu cuenta de Discord: aplicación móvil discordia Usa la plataforma Discord para tu PC.

Con la aplicación móvil Discord

Hacia Mostrar qué es la reproducción automática acabado Para la aplicación móvil Discord, puede hacerlo de las siguientes maneras, como se muestra a continuación.

Haga clic en las tres líneas horizontales en la parte superior izquierda. Luego haga clic en su nombre a continuación y luego en la configuración «representada por engranajes». Desplácese hacia abajo, haga clic en la opción titulada Actividad del juego y seleccione la opción Mostrar lo que está jugando.

Utiliza la plataforma Discord para PC

Para ver lo que se reproduce automáticamente en la plataforma Discordia de PCComo se muestra a continuación, puede lograr esto de las siguientes maneras:

Vaya a algunos servidores de discordia y haga clic en la selección titulada ‘Ajustes de usuario‘ Tiene un sello en forma de «engranaje» en la parte inferior. Se abrirá una ventana en la que debe escribir algo, con las columnas de la izquierda que muestran las diferentes opciones disponibles. [アクティビティ設定]Continúe hasta que vea la sección donde[アクティビティ設定]Hacer clic. elección de título ‘Estado de actividad‘.. Si habilitas la opción «Mostrar actividad actual como mensaje de estado», el contenido que se está reproduciendo se muestra automáticamente en el estado.

¿Cómo sincronizo Discord con mi PC para ver qué se reproduce automáticamente en mi estado?

Introduce algunos servidor de discordiaHaga clic en la selección titulada, ‘Ajustes de usuario’ Tiene un sello en forma de «engranaje» en la parte inferior. Se abrirá una ventana en la que debe escribir algo, con las columnas de la izquierda que muestran las diferentes opciones disponibles. [アクティビティ設定]Continúe hasta que vea la sección donde[アクティビティ設定]Hacer clic. Opciones tituladas «Estado de actividad».. Puedes ver cómo funciona esto si activas la opción «Mostrar actividad actual como mensaje de estado». Muestra lo que se reproduce automáticamente en su estado. Si todavía no ves lo que estás jugando, Volver a «Estado de actividad» Haga clic en «Agregar» Y a «¿Por qué no miras tu juego?» Verás varias ventanas. Seleccione y seleccione cualquier ventana en el juego que está jugando actualmente[ゲームの追加]Hacer clic. Eso es todo.

¿Por qué no puedo editar el estado mientras ejecuto un juego confirmado?

No puede editar el estado cuando ejecuta un juego confirmado. Discord cuenta con tecnología de descubrimiento automático Esto averiguará lo que está configurado en el sistema. Esta técnica reconoce una variedad de videojuegos validados, como se muestra en League of Legends.exe. Esto te permitirá completar el mensaje de estado para jugar League of Legends.

Entonces Discord reconocerá que puedes ejecutar este juego en el administrador de tareas y no puedes editar el estado pero verás el nombre del juego.

Editar un juego no identificado

Los juegos no identificados se pueden editar. Tienes que seguir estos pasos detalladamente.