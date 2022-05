¿Cómo mostrar archivos y carpetas ocultos en macOS? -Estrategia y aplicaciones

Si está utilizando el sistema MacOS, verá que algunos archivos se ocultan automáticamente. Esto sucede no solo en Mac OS sino también en otros sistemas. Esto también ayuda en el correcto desarrollo del dispositivo al ocultarlos. Mantiene las capacidades de almacenamiento y procesamiento.Proteja sus archivos y las partes inalterables de su sistema.

En este caso, al mostrar archivos ocultos, es posible que vea archivos que provienen del sistema y se ocultan automáticamente, pero es posible que también necesite mostrarlos. Cómo organizar archivos en carpetas de macOS..O debe obtener lo que necesita en este artículo Más información sobre cómo ver estos archivos Y puedes tenerlos

¿Cuáles son las razones de las carpetas y archivos ocultos en MacOS?

La seguridad es la razón principal por la que algunas carpetas permanecen ocultas. Porque el sistema protege algunos archivos de forma nativa Para evitar cambios que afecten la estructura del sistema., Y esto se ve afectado negativamente. También puede hacer esto con su propio archivo. Entonces, si desea mantener sus pertenencias seguras sin preocuparse de que aparezcan, esta es una forma de lograrlo y continuar en cualquier momento.

La razón es que el fabricante Determinado cómo los usuarios están protegidos de sí mismos, Y no cause problemas accidentalmente con el sistema. Este es un problema potencialmente dañino y puede provocar la fuga de información confidencial del usuario. Y está claro que esto puede ser una pesadilla para algunos.

Consiga un mejor rendimiento del sistema

Estos archivos ocultos se encuentran en este estado no interactivo, por lo que no se cuentan como ejecutables y el sistema no tiene que asignarles recursos, lo que mejora la funcionalidad del sistema. Si están en primer plano o en segundo plano, se dedicarán a ellos. Estos recursos están dedicados a los recursos que ejecutamos y usamos.

Para ocultar un archivo, no quiere que otros lo vean

La privacidad es un gran tema y cuando se trata de tecnología informática, lo que mantenemos privado, lo que es secreto o privado y Esta forma de ocultar archivos nos da tranquilidadSé que nadie puede acceder a lo que yo no puedo ver, por lo que es una buena idea no solo ocultarlos, sino ocultarlos. Establecer contraseñas para carpetas y archivos..

¿Qué pasos debo seguir para mostrar archivos o carpetas ocultos en mi Mac?

Puede verlos para mostrar carpetas ocultas en el sistema macOS Ingrese la línea de comando de Mac a través de la terminalIncluido por defecto en el sistema operativo macOS, muy fácil de conseguir. dispositivo de manzanaIncluido para darle acceso a una forma de control de dispositivos que de otro modo no sería posible.

Primero debe hacer clic en el ícono de la plataforma de lanzamiento, luego escribir terminal en el muelle y luego hacer clic en terminal. De esta forma, con la terminal disponible, copia lo siguiente para revelar los archivos ocultos. (Por defecto se llama com.apple.finder AppleShowAllFiles –bool SÍ), luego presione enter, copie (killall finder) y luego presione enter. Esto mostrará todos los archivos ocultos en su sistema.

¿Qué aplicación de macOS puedo usar para ver archivos ocultos?

Para macOS, existen aplicaciones como Finder que sirven para este propósito. Esta es una forma fácil y rápida de ver las carpetas ocultas si ya las conoce. Ocultar iconos y carpetas de escritorio de macOS, Y ya tienes algunos en este modo, esto es lo que debes hacer para verlos

Acerca de «Buscador»

Finder lo hace fácil porque los archivos se muestran rápidamente. Para esto,[オプション]Tienes que hacer clic. Siguiente,[実行]Hacer clic. En este caso, debe ingresar biblioteca en el campo de texto. Para que pueda ver todos los archivos ocultos del sistema Entonces otra vez[実行]Haga clic aquí para ver todos los archivos ocultos por el sistema por defecto

¿Cómo uso los métodos abreviados de teclado en mi Mac para mostrar las carpetas ocultas?

Los atajos de teclado son los más comunes y comunes para los sistemas operativos macOS porque son fáciles de usar y se pueden buscar. Cuando inicia Finder, está en su carpeta Macintosh Aquí, al presionar Comando+Mayús+Punto al mismo tiempo, se mostrarán todos los archivos ocultos un poco más claramente que los que no lo están.