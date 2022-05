¿Cómo mejorar el rendimiento del navegador Microsoft Edge? -Optimiza tu PC

El nacimiento de Internet tal como lo conocemos hoy ha provocado una carrera por los navegadores web que hacen que la información sea fácilmente accesible para el público en general. Esto plantea un desafío para los desarrolladores de software para hacerlos más útiles y confiables. Microsoft desarrolló recientemente un navegador Edge. Como sucesor de Internet Explorer, que es más versátil y capaz de competir con sus competidores ampliamente utilizados

Este nuevo navegador está basado en ChromiumTiene características básicas que no se encuentran en los navegadores más antiguos, Cómo guardar y ver tu contraseña Desde un sitio de uso común, pero de una forma mucho más segura y avanzada. Debe configurarse para mejorar el rendimiento y evitar ralentizaciones, pero eso depende de la tarea y es una buena opción. Este artículo le mostrará cómo hacer esto y mejorar el lanzamiento y la experiencia del usuario.

¿Cómo funciona la aceleración de hardware en un navegador web?

En esta operación, el navegador se basa en varios procesos de inicio, por lo que los recursos de inicio se cargan de manera correcta y eficiente. Sin embargo, estos procesos de inicio se ejecutan en segundo plano, por lo que todo es un poco más lento cuando se inicia el navegador. Saber esto le ayudará a comprender mejor cómo mejorar el rendimiento.

Optimizar estos factores mejora la experiencia ya que algunas páginas son muy complejas y requieren más procesamiento. Los procesos en segundo plano deben optimizarse Por otro lado, tiene una mayor prioridad en el momento del lanzamiento, pero tiene una funcionalidad significativamente mejorada y no satura los detalles que se describen a continuación. Estos se usan a diario y pueden ser realizados por cualquier persona. ..

¿Cuáles son las implicaciones de no poder optimizar el comportamiento de Microsoft Edge?

Para Edge, hay algunas cosas que no se pueden evitar pero que deben corregirse. De esta manera el navegador no se ralentiza. Esto sucede por las siguientes razones: Los datos se almacenan localmente para cada sitio que ingreseEsto saturará la memoria, lo que tiende a crear entornos lentos. Esto se conoce como spam.

El spam es un obstáculo conocido, pero necesitas saber qué es eso. Estos son datos que no controlamos. Es decir, llega en sí mismo, se almacena en sí mismo y no se puede evitar. Lo que puedes hacer es controlarlo y afectarlo negativamente, así que no lo acumules.

Error al cargar una página

Una gran cantidad de spam puede hacer que las páginas web dejen de funcionar, no se carguen correctamente o tarden mucho en cargarse. Una vez que finalmente se carga, interactuar con ellos se vuelve complicado. Lo que debería ser un proceso fluido se convierte en una molestia. La página puede congelarse por completo y dejar de responder, lo que requiere que vuelva a cargar la página. Ahora puedes ver por qué ocurre este efecto.

Ralentizar el procesamiento de cursores y la ejecución de acciones en Internet

Además, esto ocurre no solo en la página en sí, sino que también afecta la funcionalidad básica de la computadora. Un claro ejemplo es que el puntero del mouse se ralentiza y se vuelve fluido cuando estás en la página. Los clicks que das hasta fallar son normalesLas acciones realizadas en Internet, como la entrada de datos y ciertas interacciones de servicios, también se ven afectadas por esta acumulación de spam.

¿Qué métodos puedo utilizar para mejorar el rendimiento de mi navegador?

mejorar el rendimiento Navegador Microsoft Edge Es posible hacer ciertas cosas que mantendrán alejados los efectos anteriores, pero lo que necesita saber es que tomar el control general de su PC puede ser muy útil. Controla el inicio automático del navegador Edge Por ejemplo, en estos casos es muy útil. Sin embargo, esto no es solo una solución, sino que hay algunas tareas que no deben descuidarse en el futuro.

Esta tarea debe hacerse siempre. No se puede ejecutar una sola vez. Cómo configurar el inicio automático, Borrar los datos del navegador es uno de ellos.Por otro lado, borre siempre las cookies y el caché. Los dos últimos son los más importantes.

Borrar datos del navegador

No se necesita mucho tiempo ni conocimientos para borrar los datos de navegación. Puede borrar datos del navegador Edge con solo unos simples pasos. Primero,[設定]etc.>[設定]>[プライバシー、検索、サービス]Tienes que encontrar tu camino desde aquí. Borrar datos del historial de navegación Elige lo que quieres borrar y listo

Borrar cookies y caché

Para borrar las cookies y el caché, vaya al menú superior derecho y[設定]>[閲覧データの消去]>[消去するデータを選択]> Tienes que irte de aquí Busque el campo que corresponde al archivo de cookies y caché. Finalmente eliminar. Realizar estas acciones optimizará su rendimiento y mejorará su experiencia de navegación.